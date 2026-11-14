Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Gouvernement d’union nationale : « C’est possible si Sonko…»

Dans un climat de tensions socio-politico-économiques accentué par le blocage des Lois de finances rectificative (LFR) et initiale (LFI), l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale refait surface. L’objectif serait de favoriser la stabilité institutionnelle, de dépasser les clivages politiques et de rassurer les investisseurs étrangers.

﻿

Interrogé par Wal fadjri, Dr Malao Kanté, enseignant-chercheur en philosophie politique à l’UCAD, juge cette proposition « pertinente ». Il rappelle que le Senégal dispose d’une longue tradition de dialogue politique et de dépassement des divergences au nom de l’intérêt général. Il cite notammentl’expérience du « parti unifié » initiée par Léopold Sédar Senghor en 1966, ainsi que la pratiquedu dialogue sous Abdou Diouf, deux références qui illustrent, selon lui, la capacité des acteurspolitiques à se retrouver autour de l’essentielpour « renforcer notre cohésion sociale ».

A lire aussi : "Assemblée : Aminata Touré révèle les "vraies raisons" derrière le rejet de la LFR par Sonko et Pastef"

Toutefois, la réussite d’une telle initiative dépendra avant tout de la démarche adoptée. Pour le spécialiste, un gouvernement d’union nationale nesaurait se réduire à une opération de partage des postes ou à une répartition des responsabilités politiques. Une telle approche, prévient-il, pourrait produire « de très mauvais résultats ». Il invite plutôt les autorités à valoriser la richesse des ressources humaines du pays en ouvrant la gestion du pouvoir à des personnalités issues de l’opposition, sur la base de leurs compétences et de leur capacité à contribuer à l’action publique.

Sur le plan politique, l’analyste relève que le président Bassirou Diomaye Faye évolue dans un contexte où l’opposition, qu’il qualifie de « molle », semble principalement concentrer ses critiques sur Ousmane Sonko. Cette configuration pourrait lui offrir des coudées franches pour engager le dialogue avec d’autres figures politiques, notamment de l’APR ou le camp de Khalifa Sall.

La position de Pastef demeure cependant une inconnue dans cette perspective. Si Dr Malao Kanté considère que des retrouvailles directes entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko paraissent « quasiment impossibles pour le moment », il n’exclut pas une participation indirecte du parti (majorité parlementaire) au processus. « Sonko peut déléguer des hommes », estime-t-il, considérant que son implication personnelle pourrait, au contraire, « compliquer les choses ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dr Malao Kanté juge « pertinente » l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale, dans un contexte de blocage des LFR et LFI. - Il estime qu’un tel gouvernement ne doit pas se réduire à un partage de postes, mais s’ouvrir à des personnalités de l’opposition sur la base de leurs compétences. - Il considère des retrouvailles directes entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko « quasiment impossibles pour le moment », mais n’exclut pas que Sonko « délègue des hommes ».