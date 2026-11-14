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Politique

Gouvernement d’union nationale : « C’est possible si Sonko…»

Auteur: Senewebnews-RP

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Gouvernement d’union nationale : « C’est possible si Sonko…»

Gouvernement d’union nationale : « C’est possible si Sonko…»

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Dans un climat de tensions socio-politico-économiques accentué par le blocage des Lois de finances rectificative (LFR) et initiale (LFI), l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale refait surface. L’objectif serait de favoriser la stabilité institutionnelle, de dépasser les clivages politiques et de rassurer les investisseurs étrangers.

﻿

Interrogé par Wal fadjri, Dr Malao Kanté, enseignant-chercheur en philosophie politique à l’UCAD, juge cette proposition « pertinente ». Il rappelle que le Senégal dispose d’une longue tradition de dialogue politique et de dépassement des divergences au nom de l’intérêt général. Il cite notammentl’expérience du « parti unifié » initiée par Léopold Sédar Senghor en 1966, ainsi que la pratiquedu dialogue sous Abdou Diouf, deux références qui illustrent, selon lui, la capacité des acteurspolitiques à se retrouver autour de l’essentielpour « renforcer notre cohésion sociale ».

A lire aussi : "Assemblée : Aminata Touré révèle les "vraies raisons" derrière le rejet de la LFR par Sonko et Pastef"

Toutefois, la réussite d’une telle initiative dépendra avant tout de la démarche adoptée. Pour le spécialiste, un gouvernement d’union nationale nesaurait se réduire à une opération de partage des postes ou à une répartition des responsabilités politiques. Une telle approche, prévient-il, pourrait produire « de très mauvais résultats ». Il invite plutôt les autorités à valoriser la richesse des ressources humaines du pays en ouvrant la gestion du pouvoir à des personnalités issues de l’opposition, sur la base de leurs compétences et de leur capacité à contribuer à l’action publique.

Sur le plan politique, l’analyste relève que le président Bassirou Diomaye Faye évolue dans un contexte où l’opposition, qu’il qualifie de « molle », semble principalement concentrer ses critiques sur Ousmane Sonko. Cette configuration pourrait lui offrir des coudées franches pour engager le dialogue avec d’autres figures politiques, notamment de l’APR ou le camp de Khalifa Sall.

La position de Pastef demeure cependant une inconnue dans cette perspective. Si Dr Malao Kanté considère que des retrouvailles directes entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko paraissent « quasiment impossibles pour le moment », il n’exclut pas une participation indirecte du parti (majorité parlementaire) au processus. « Sonko peut déléguer des hommes », estime-t-il, considérant que son implication personnelle pourrait, au contraire, « compliquer les choses ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Dr Malao Kanté juge « pertinente » l’hypothèse d’un gouvernement d’union nationale, dans un contexte de blocage des LFR et LFI. - Il estime qu’un tel gouvernement ne doit pas se réduire à un partage de postes, mais s’ouvrir à des personnalités de l’opposition sur la base de leurs compétences. - Il considère des retrouvailles directes entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko « quasiment impossibles pour le moment », mais n’exclut pas que Sonko « délègue des hommes ».
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Commentaires (24)

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    Saer ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Quel gouvernement d’union nationale ? La majorité doit gouverner Et il se trouve que le Pastef est majoritaire, c’est démocratique La trouvaille des intellectuels malhonnêtes ( gouvernement d’union nationale est une hérésie, un enfumage Croyez vous que le Pastef va danser autour de la table avec des individus, délinquants à col blanc de l’ancien régime et du système incarné par l’armée mexicaine dite Kiray
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    Djibson il y a 1 jour
    Thiey, le retour de Sa Nullité dans le gouvernement. Il a eu bien raison s'éloigner ses fistons de son incompétence, en tant que paternel soucieux de ses enfants
    Les parents des baadoolas n'ont eux qu'à "diouraat".
    Il va avoir l'occasion de -re-bouffer du haram, le veinard, "the chosen one".
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    Mg il y a 1 jour
    Bien dit !
    Les supposes intellectuels aiment planer dans des nuages ,qu'ils ornent a leur gout et se plaisent tres souvent a rever et parler de choses dont ils n'ont reelement aucune connaissance . A force de parler et d'ecrire CES PHILOSOPHES VONT FINIR PAR CROIRE QUE DIEU LEUR CHUCHOTE SES SECRETS CACHES !
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    Djibson il y a 1 jour
    @Mg  Sa Nullité croit plus que ces philosophes qu'il est choisi par Dieu pour décider sur terre, mer, et airs, pour le Sénégal et les Sénégalais, alors qu'il a prouvé que khamoul gatt, mounoul gatt. Et il en est tellement conscient qu'il a éloigné ses enfants du pays et de sa gouvernance.
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    Irving il y a 1 jour
    Le président peut dialoguer avec l’opposition responsable, mais jamais avec le parti pastef qui l’a vilipendé, humilié partout et qui ne lui voue aucun respect ni considération à commencer par leur leader. Ce qu’on attend de Diomaye c’est seulement 3 choses à l’état actuel : dissoudre l’AN, traquer et mettre en prison ceux qui ont commis des scandales durant ces deux ans, dissoudre le parti pastef. Après tout cela, organiser des élections legislatives. Peut importe ce que les gens diront, Diomaye a peur, le pastef, loin de là. Je suis sur et certain que le parti pastef ne peut même pas avoir 15 députés. Il faut leur demander où ils en sommes avec leur vente de carte de membre et de bracelet. Ça a fait flop grave, car étant incapable d’en vendre 100000 cartes. La verite, c’est que un parti comme pastef de par sa violence, sa culture antidémocratique, ses manipulations, ses mensonges jour et nuit, ne doit plus participer dans des élections au Sénégal. C’est le seul moyen de ne pas être pris en otage par des debats puérils d’un groupuscule inculte. Il est temps d’arrêter tout ce cafouillage et le président diomaye doit prendre ses responsabilités dans ce sens. Y’a qu’au Sénégal ou des gens peu intelligents, anciens comme Sonko, Amadou ba, Bara ndiaye etc nous fatiguent tous les jours avec la politique alors qu’ils n’ont rien fait pour ce pays. Y’a qu’au senegal ou des chaines de tv comme xalaat tv, sans limites, qui passent tous leurs temps à manipuler l’opinion et à preparer les jeunes à la révolte, continuent d’exister sous prétexte que le Sénégal est un pays de liberté d’expression. Si Ousmane Sonko et sa clique ne repondent pas de leurs crimes financiers, alors le Sénégal n’a plus sa raison d’être. Il a clairement avouer en direct avec commis un détournement d’objetif, sans parler des scandales d’aser, bakel, à la primature, et dans les directions en complicité de ses anciens dg. S’il n’est pas jugé, alors que tous les ministres, dg, etc fassent aussi des detournements d’objectifs pour détourner l’argent du contribuable et que tous les sénégalais aillent faire de la politique pour prendre leur part du gâteau. Mr le président de la république Bassirou Dimaye Diakhar Faye, votre autorité est en jeu avec le parti Pastef. Vous savez bel et bien ce qui vous reste à faire.
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    Reponse a irving il y a 1 jour
    Tiens , tiens , voici un kuluna aperiste , as tu transhume vers kiraay ?
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    Cheikh II il y a 1 jour
    le Sénégal ne connaît aucune crise institutionnelle ! Ce qui se passe c'est un homme qui à décidé d'utiliser les institutions comme bouclier pour être au dessus de la République pour assouvir ses ambitions personnelles.
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    Piy il y a 1 jour
    Seine affairou niak fayda akk tapalé yi gueine leine si sonko.
    Diomaye lou neik dinako nangou parcequ'il est un président faible, sans autorité et sans légitimité. Pastef nak bouy doff doff ba bokou quelque chose avec ces mercenaires de politiciens corrompus qui ont traversé tous les régimes depuis senghor, qui n'ont honte de rien. Ça era leur première erreur politique.
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    M il y a 1 jour
    En tout cas Diomay et sa coalition Kirray je sais pas quoi et les transhumants de l’apr sont obligés de céder s’il veut la stabilité du pays c’est Pastef qui a gagné et doit gouverner.
    Diomay fait exactement comme Macron qui a confisqué le vote des français et c’est l’instabilité en France 🇫🇷 et au Sénégal aussi la démocratie c’est sacrée c’est pas un jeu !
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    Betises encore il y a 1 jour
    Ce serait un retour en arriere. Ce serait renforcer le sabotage du peu d' espoir qui nous reste, nous Senegalais qui aimons ce pays. Il faut detruire les ennemis du Senegal si on veut penser l' avenir de nos generations futures sinon on est que simple hypocrite-egoiste qui ne pense qu' a ces interets personnels du moment.
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    Témoins il y a 1 jour
    Une idée absurde juste pour ramener Sonko et ses sbires dans le gouvernement. Pourquoi les politiciens pensent que pour aider son pays il faut coûte que coûte être ministre ou DG? Ils peuvent leur pays autrement. S ils sont sincères. Fini les JOJ, Diomaye doit prendre ses responsabilités et mettre fin à ce cirque
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    Koi il y a 1 jour
    On ne veut plus de ce canard boiteux de sonko dans aucun gouvernement ainsi que de ces gouniafiers de pastef
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    Job il y a 1 jour
    Non sonko a déjà montré ses preuves sur sa compétence:il est INCOMPÉTENT.
    En outre il est INAPTE MORALEMENT ET ETHIQUEMENT pour pouvoir diriger un pays.
    C'est un individu de peu de valeur et de peu de foi.
    Il fornique,il corrompt la jeunesse,il ment, il baise des danguines bou ame avc,il manipule,il est méchant
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    Honti il y a 1 jour
    J-17 , on ne parlera plus de majorité parlementaire,on retirera les véhicules,salaires et tout autre avantage incha allah
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    Developpement il y a 1 jour
    Les JOJ sont une preuve que si on travaille sur quelque chose de sérieux sans impliquer Sonko, le succès sera énorme. Quand il impliqué tout échoue. c'est la leçon que j'ai apprise.
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    EXPERT ELECTORAL il y a 1 jour
    HYPOTHESE absolument irréaliste dans un pays ou depuis 2024 nous avons un KHANASS , patron des IBLISS et cité plusieurs fois dans le CORAN , qui avait promis à notre PROPHETE DE FAIRE DES MUSULMANS DE MAUVAIS MUSULMANS , malheureusement chez nous nous avons UN KHANASS POLITIQUE , venu directement du bois sacré ???
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    djguene il y a 1 jour
    il est temps que absatou fenene tape sur la table...................
  • avatar
    Observateur il y a 1 jour
    Un autre Taapaalékate,il a tout dit sauf l'intérêt du Sénégal et il a mis sonko de côté pour les négociations !!!

    NB Un Kiiray-Man qui veut se faire entendre !!!!

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