Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

«Groupe dissident» au PS : Alioune Ndoye répond à Aminata Mbengue Ndiaye

Dans un entretien paru ce lundi dans Wal fadjri, le maire PS de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, répond à la secrétaire générale des Verts, Aminata Mbengue Ndiaye. Cette dernière taxe de «groupe dissident» et accuse les auteurs du manifeste «Dundal PS», dont l’ancien ministre sous Macky Sall, d’être derrière les violences qui ont secoué la Maison du parti, siège des Socialistes, le 13 juin dernier, et conduit à sa fermeture. «Je récuse avec la plus grande fermeté cette tentative de [nous] faire porter la responsabilité d’événements dont, en vérité, nous avons été, les premiers, victimes», a riposté l’édile..

Alioune Ndoye d’embrayer : «Depuis des mois, nous alertons sur la stratégie du pourrissement mise en œuvre par la secrétaire générale [Aminata Mbengue Ndiaye] pour étouffer toute initiative de refondation de notre parti, sur les manœuvres de contournement des instances statutaires, et sur l’introduction délibérée de ‘gros bras’ dans la Maison du parti, recrutés en dehors de toute chaîne régulière, au mépris de la tradition de fraternité socialiste qui a toujours prévalu à la Maison Léopold-Sédar-Senghor.»

Poursuivant son réquisitoire contre l’actuelle direction du PS, le maire de Dakar-Plateau avance que «le 13 juin, ce sont ces groupes-là, acheminés et encadrés pour intimider des militants dûment mandatés, qui ont créé les conditions des débordements».

Illustration : «La vidéo qui m’a montré retenu à la grande porte de la Maison du parti par des gros bras, épaulés par des policiers, alors que je suis secrétaire national, secrétaire général d’un département et d’une coordination, secrétaire général de section et de comité, n’est pas un montage : elle dit tout du climat de suspicion et de violence importé dans un lieu qui devrait être celui du débat, pas de la brutalité.»

Alioune Ndoye a ajouté que les auteurs de «Dundal PS», ont «choisi la voie institutionnelle, les textes, les lettres officielles, les communiqués publics, la sommation interpellative contre la diffusion d’un faux communiqué attribué à une ‘Union régionale’ qui ne s’est pas réunie depuis douze ans. Ceux qui recourent aux gros bras et aux montages de structures fantômes ne peuvent pas, en plus, se draper dans la tige de la victime.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alioune Ndoye récuse fermement l'accusation d'être responsable des violences du 13 juin au siège du PS, affirmant en être victime. - Il accuse la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye d'avoir introduit des "gros bras" et mis en œuvre une "stratégie du pourrissement" contre les initiatives de refondation. - Il affirme que les auteurs du manifeste "Dundal PS" ont choisi la voie institutionnelle, contrairement à la direction actuelle qui recourt à l'intimidation et à des structures "fantômes".