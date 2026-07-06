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Politique

«Groupe dissident» au PS : Alioune Ndoye répond à Aminata Mbengue Ndiaye

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 4283 Lectures 17 Commentaires | English
«Groupe dissident» au PS : Alioune Ndoye répond à Aminata Mbengue Ndiaye

«Groupe dissident» au PS : Alioune Ndoye répond à Aminata Mbengue Ndiaye

Dans un entretien paru ce lundi dans Wal fadjri, le maire PS de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, répond à la secrétaire générale des Verts, Aminata Mbengue Ndiaye. Cette dernière taxe de «groupe dissident» et accuse les auteurs du manifeste «Dundal PS», dont l’ancien ministre sous Macky Sall, d’être derrière les violences qui ont secoué la Maison du parti, siège des Socialistes, le 13 juin dernier, et conduit à sa fermeture. «Je récuse avec la plus grande fermeté cette tentative de [nous] faire porter la responsabilité d’événements dont, en vérité, nous avons été, les premiers, victimes», a riposté l’édile..   

Alioune Ndoye d’embrayer : «Depuis des mois, nous alertons sur la stratégie du pourrissement mise en œuvre par la secrétaire générale [Aminata Mbengue Ndiaye] pour étouffer toute initiative de refondation de notre parti, sur les manœuvres de contournement des instances statutaires, et sur l’introduction délibérée de ‘gros bras’ dans la Maison du parti, recrutés en dehors de toute chaîne régulière, au mépris de la tradition de fraternité socialiste qui a toujours prévalu à la Maison Léopold-Sédar-Senghor.»

Poursuivant son réquisitoire contre l’actuelle direction du PS, le maire de Dakar-Plateau avance que «le 13 juin, ce sont ces groupes-là, acheminés et encadrés pour intimider des militants dûment mandatés, qui ont créé les conditions des débordements».

Illustration : «La vidéo qui m’a montré retenu à la grande porte de la Maison du parti par des gros bras, épaulés par des policiers, alors que je suis secrétaire national, secrétaire général d’un département et d’une coordination, secrétaire général de section et de comité, n’est pas un montage : elle dit tout du climat de suspicion et de violence importé dans un lieu qui devrait être celui du débat, pas de la brutalité.»

Alioune Ndoye a ajouté que les auteurs de «Dundal PS», ont «choisi la voie institutionnelle, les textes, les lettres officielles, les communiqués publics, la sommation interpellative contre la diffusion d’un faux communiqué attribué à une ‘Union régionale’ qui ne s’est pas réunie depuis douze ans. Ceux qui recourent aux gros bras et aux montages de structures fantômes ne peuvent pas, en plus, se draper dans la tige de la victime.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Alioune Ndoye récuse fermement l'accusation d'être responsable des violences du 13 juin au siège du PS, affirmant en être victime. - Il accuse la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye d'avoir introduit des "gros bras" et mis en œuvre une "stratégie du pourrissement" contre les initiatives de refondation. - Il affirme que les auteurs du manifeste "Dundal PS" ont choisi la voie institutionnelle, contrairement à la direction actuelle qui recourt à l'intimidation et à des structures "fantômes".
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (17)

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    iba ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    cette dame doit se retirer et laisser un autre dirigrer le PS. je ne suis pas PS mais c'est mon avis.
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    Thier4 il y a 1 jour
    Le problème de nos femmes et hommes politiques est qu'ils ne connaissent pas la démocratie. Ce sont des pouvoiristes, des dictateurs. Aminata Mbengue NDIAYE doit ouvrir le congrès et laisser la place aux moins jeunes qu'elle.
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    Gora ngom il y a 1 jour
    Doundal PS avec alioune ndoye le meilleur ❤🇸🇳💚
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    Oblaye Diatta il y a 1 jour
    Aminata Mbengue Ndiaye, tenez-bon ! Léguez le PS à plus jeunes et plus valeureux. Alioune Ndoye et Mbaye Thiam ont fait leur temps et veulent faire le temps des autres. Il faut un renouvellement du personnel, du sang neuf et des idées innovantes. Les dissidents sont amortis. Ils veulent juste aller vers Diomaye avec le récépissé du PS.
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    Fauxjeunes il y a 1 jour
    Le parti de Senghor ne peut pas être géré par des bras cassés, qui n'ont jamais rien produit ni géré, qui n'ont encore gagné nulle part, au seul motif que l'on se présente comme jeune à plus de 50 ans. Il faut du vécu, un cv, un parcours, des réussites politiques, une base réelle et une assise sociologique.
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    DNA il y a 20 heures
    Aminata doit céder la place, kouko wakhoul wakho deugg. Ce parti est mort à force de se maintenir à sa présidence et ne rien foutre. occupe toi de la maison de l’état que tu as construit à R+15 ou 16 (à l'angle de l’école Lamine Gueye)
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    Sam il y a 1 jour
    Mais qu'est ce qu'elle veut maintenant cette dame. Il est temps qu'elle cede la place. Tout le monde sait qu'elle n'en peut plus.
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    Bassirou mané il y a 1 jour
    Je tiens à saluer le travail du ministre Alioune Ndoye son engagement sa disponibilité et les projets qu’il a menés pour le Parti socialiste merci vraiment. Il est temps qu’elle cède la place
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    Diaz il y a 1 jour
    Lou l'ère l'homme qu'il faut à la place qu'il faut alioune ndoye seul
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    Anonyme il y a 1 jour
    Les scissions chroniques au sein du Parti Socialiste (PS) du Sénégal s'expliquent par un manque structurel de démocratie interne, des querelles de succession interminables et des désaccords stratégiques majeurs sur ses alliances politiques. Les chefs de parti au pays doivent comprendre que facteurs et impacts sont liés et interagissent implacablement au sein de toute organisation humaine. Le Chef ne peut agir en ses seules aise et guise. Comme un chef d’orchestre le chef doit s’ériger en Maestro pour créer des accords internes aussi parfaits que possibles
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    Awa Suzanne il y a 1 jour
    Aminata Mbengue Ndiaye doit comprendre que le PS ne lui appartient pas et que c'est un parti bien organisé avec des textes clairs qui régissent cette organisation. Elle ne peut pas venir tout baffouer. Oui au congrès, oui au Dundal PS et non au dundè PS 💪🏼🥰
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    GAINDE NDIAYE il y a 1 jour
    ce parti existe toujours ? Man deh fogoona tass na
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    Ousmane Diallo il y a 1 jour
    Franchement Aminata doit quitter le fauteuil N'attends pas qu'on retire ta main de l'assiette Meme en famille, le père décroche après la maturité des enfants et là, Dundeul Ps détient que des aînés matures et responsables sur toutes les lignes Demal noppalou
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    Awa Suzanne il y a 1 jour
    Monsieur Alioune Ndoye vous êtes sur le chemin de la vérité alors nous vous souhaitons beaucoup de succès pour la suite
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    Le il y a 19 heures
    Vive Monsieur le Maire Alioune N'doye sans lui le PS ne survivra pas . Vive doundal ps

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