Politique

Auteur: Youssouf SANE

Ibrahima Cissokho : “Le Président de la République prendra toutes ses responsabilités au moment opportun…”

Au Sénégal, le projet de Loi de Finances rectificative a été rejeté par l’Assemblée nationale. Et le projet de Loi de Finance initiale non plus n’a pas été adopté en travaux de commission. La majorité parlementaire Pastef a pesé de tout son poids pour faire bloquer ces documents budgétaires. Spécialiste en passation de marchés et Membre du Task Force stratégie et communication de Kiiraay, Ibrahima Cissokho donne sa position sur ces questions brûlantes de l'heure.

Le Rejet du PLFR

“Les députés ont évoqué la sincérité budgétaire pour ne pas valider la LFR, en sortant des positions politiques. C’est quoi exactement la sincérité budgétaire ? L’UEMOA définit la sincérité budgétaire en son article 18 comme ainsi :

Les prévisions de recettes et de dépenses de l'Union doivent être sincères. Elles doivent être effectuées avec réalisme et prudence, compte tenu des informations disponibles au moment où le projet de budget de l'Union est élaboré. La sincérité est l'application de bonne foi des règles et procédures en fonction de la connaissance que les responsables des comptes doivent avoir de la réalité et de l'importance des opérations, événements et situations.

Les informations budgétaires, financières et comptables doivent donner à leurs utilisateurs une description exhaustive, exacte, claire et précise des opérations, événements et situations. La sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

Et en revenant chez nous on peut dire que le principe de sincérité oblige les auteurs du budget à présenter des informations financières exactes, loyales, exhaustives et réalistes, traduisant fidèlement la situation économique et financière du pays.

Or, nous savons que dans la loi initiale de 2026 on n’avait pas encore une certitude du financement du FMI encore moins de la Banque mondiale et la sincérité à ce niveau est de réajuster les prévisions à la réalité actuelle du pays. L’exécutif a été plus que sincère dans sa démarche et malheureusement le secteur privé national aura des difficultés pour terminer les chantiers qui ont déjà démarré et les bourses familiales aussi auront un impact significatif sur les populations surtout du monde rural au vu de la situation hivernale pas trop favorable.

Impact sur les entreprises

“Dans sa politique de transparence et de soutien à la dette intérieure, l’Etat a prévu plus de 300 milliards de francs CFA pour payer une partie de la dette intérieure par rapport au privé national. Dans les principes, il ne devait pas y avoir de créances pour une longue durée car dans le cadre des finances publiques, on prévoit chaque année des dépenses selon la disponibilité des crédits alloués aux ministères, aux sociétés publiques et aux agences avec une clé de répartition selon les besoins exprimés.

Dans la planification budgétaire, on prévoit une activité et on lui affecte un montant selon les prévisions maîtrisées. Or, au moment où le marché est en phase de conclusion, il y a une clause essentielle et fondamentale qui, sans elle, il ne peut y avoir de suite de la procédure. Une attestation d’existence de crédits ou de fonds, selon les appellations, qui est délivrée par l’autorité compétente. Sans ce document important, aucun contrat ne peut être conclu entre les services de l’Etat et un tiers.

" Les conséquences pour le secteur privé sont nombreuses : pertes d’emploi massives chez les jeunes en général ; entreprises en faillite..."

La délivrance de l’existence des fonds disponibles exclusivement à la réalisation du contrat aurait suffit malheureusement, nous constatons une dérive grave et sans aucune conséquence en réalité car le non-respect de la signature est et doit tout simplement être considéré comme du faux sur une écriture comptable et doit être sanctionné à la hauteur des dégâts causés.

Les entreprises privées doivent plus s’organiser davantage afin de défendre leur intérêt commun. Même l’Etat est passible de poursuite en cas de manquement grave. A ce niveau, le principe de la sincérité du budget revient encore, car dès l’instant que l’on programme ou planifie des investissements il faut être en mesure d’assurer au moins les 80% du financement.

Les conséquences vis-à-vis du secteur privé sont nombreuses : pertes d’emploi massives chez les jeunes en général ; entreprises en faillite ; économie qui ne tourne pas normalement et qui impacte directement beaucoup de ménages ; taux de chômage très élevé etc.”

Réponse de l'Exécutif

“Le Sénégal est un pays où les valeurs démocratiques sont très avancées par rapport à d’autres, l’exécutif comme le législatif sont dans leur droit que leur consacre la constitution du Sénégal. J’apprécie profondément la position de l’exécutif en faisant ce que la constitution leur demande de faire jusqu’à épuisement des possibilités. Nous assistons à un calme sincère et froid des autorités et c’est positif.

Pastef joue ses cartes en main pour continuer à exister et à occuper la place publique en oubliant la souffrance des sénégalais mais en ignorant royalement les principes que le peuple a choisi pour leur donner la majorité à l'Assemblée nationale. Cette quinzième législature fait tout simplement honte à nos soit disant représentants à l’hémicycle. Et depuis un moment, nous assistons à la même chose depuis la 13ème législature jusqu’à nos jours.

La question centrale que nous devons nous poser est comment modifier la façon d’élire des députés au Sénégal ? Cette question mérite une réflexion approfondie. Son Excellence le Président de la République prendra toutes ses responsabilités que lui confère la constitution au moment opportun.”

Sonko et le complot

“Depuis que je le suis, il voit des complots partout. La théorie du complot on en a assez parlé dans ce pays à cause de lui malheureusement.

Il communique avec ses fidèles et non avec le peuple. C’est à lui de dire aux sénégalais les complots dont il parle toujours. Et s’il est sincère pour une fois dans la vie, il doit avoir l’humilité de demander pardon au peuple sénégalais. Une partie du blocage du pays découle de ses nombreuses déclarations faites depuis la primature.”

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le projet de Loi de Finances rectificative a été rejeté par l'Assemblée nationale, et le projet de Loi de Finances initiale n'a pas été adopté en travaux de commission. - Ibrahima Cissokho affirme que l'exécutif a été « plus que sincère » dans sa démarche et que le rejet aura un impact sur les chantiers déjà démarrés et les bourses familiales. - Selon lui, Son Excellence le Président de la République prendra toutes ses responsabilités que lui confère la constitution au moment opportun.