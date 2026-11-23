Politique

Auteur: Khady NDOYE

"Il a voulu que Diomaye lui cède le pouvoire...": Kiiraay fisille Sonko à Ndengler

Dans le département de Mbour, Kiiraay a poursuivi son offensive politique à Ndengler, dans la commune de Ndiaganiao. Les partisans de Bassirou Diomaye Faye y ont mobilisé les populations de la zone de Sandock et décoché de nouvelles flèches contre Ousmane Sonko. Entre accusations de trahison, défense du chef de l’État et ambition de reconquête nationale, le mouvement lance son « got » politique.

Mbaye Diouf, responsable de Kiiraay à Ndengler, s’est réjoui de la mobilisation des populations venues notamment de Ngakhaye, Sessène, Mbafaye, Keur Malick Ndiaye, Sanghaye, Soussoung, Ndiarao, Kouthie, Ndengler, Ndorong et Gnignig. Pour lui, ces localités ont fait leur choix : celui de « la prospérité et de la vérité ».

Il revendique un attachement particulier à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu’il présente comme un fils de la zone de Sandock. Il rappelle notamment l’engagement du chef de l’État aux côtés des populations confrontées à une injustice, une posture qui lui aurait valu, selon lui, une réputation de défenseur des faibles.

« Aujourd’hui, la zone de Sandock a décidé de lui rendre la monnaie de sa pièce, car il le mérite », affirme Mbaye Diouf. Mais au-delà de l’ancrage local, Kiiraay nourrit des ambitions nationales. L’objectif est de faire obtenir au président le meilleur score possible, à Ndiaganiao comme dans le reste du Sénégal.

Le « got » pour partir à la conquête du Sénégal

Depuis Ndengler, le mouvement lance le « got », une expression qui renvoie au défrichage d’un terrain pour préparer un champ ou un espace d’habitation. Une image qui traduit la volonté de Kiiraay de labourer le terrain politique, consolider ses positions et aller à la conquête des électeurs.

Le directeur général de l’ONAS, Séni Diène, a repris cette formule pour appeler à la reconquête du territoire national. Proximité avec les populations, meetings et vulgarisation des réalisations présidentielles, les responsables de Kiiraay comptent multiplier les fronts pour défendre le bilan de Bassirou Diomaye Faye et lui ouvrir la voie à un second mandat.

Sonko accusé d’avoir « poignardé » Diomaye

Mais le rassemblement de Ndengler a surtout été marqué par la virulence des attaques contre Ousmane Sonko.

M. Diène, n’a pas mâché ses mots. Il accuse le leader de Pastef d’avoir trahi son compagnon politique et d’avoir voulu s'emparer du fauteuil présidentiel.

« Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un homme qui a été poignardé dans le dos par son propre frère de parti. Ousmane Sonko a voulu que Diomaye lui cède le pouvoir, comme l'a fait El Malick Ndiaye. Rien n'est plus sérieux que d'avoir un ami à qui l'on demande de former un gouvernement, de rattacher à la Primature tous les services dont il a besoin et de gérer tranquillement les affaires de l'État.

Malheureusement, cela ne lui a pas suffi. Ousmane Sonko est allé trop vite et a voulu s'emparer du fauteuil présidentiel, une chose inacceptable », dézingue Seny Diène.

Dans cette bataille politique désormais assumée, le ministre Abdoulaye Tine, porte-parole du président de la République, défend un Bassirou Diomaye Faye présenté comme un président qui tient bon et assume ses responsabilités. Il salue également la mobilisation de Ndengler, qu’il considère comme un signe de la solidité du camp présidentiel.

Revenant sur le bras de fer avec l’Assemblée nationale, il soutient que le chef de l’État a pris ses responsabilités pour garantir le fonctionnement des institutions.

« Ici, à Ndiaganiao, vous portez haut le flambeau. Je vous exhorte à poursuivre sur cette lancée. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye reste un leader et un chef de l'État qui assume pleinement ses responsabilités. C'est pourquoi, lorsque cette Assemblée nationale a décidé de bloquer le fonctionnement du pays, il a pris son courage à deux mains pour décanter la situation. Il a pris un décret pour contourner le blocage de l'Assemblée nationale et assurer le bon fonctionnement des institutions », dit le ministre.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Kiiraay a organisé à Ndengler, dans la commune de Ndiaganiao, un rassemblement où ses responsables ont attaqué Ousmane Sonko et défendu Bassirou Diomaye Faye. - Séni Diène, directeur général de l'ONAS, a accusé Ousmane Sonko d'avoir « poignardé dans le dos » Diomaye et d'avoir voulu s'emparer du fauteuil présidentiel. - Le ministre Abdoulaye Tine a défendu un président assumant ses responsabilités, citant un décret pris pour contourner le blocage de l'Assemblée nationale.