« Il est impossible de comprimer son peuple » : Dr Elhadji Mansour Diop charge PASTEF
Dr Elhadji Mansour Diop, membre fondateur de KIIRAAY, dresse un réquisitoire sévère contre la méthode politique de PASTEF.
Selon lui, la dynamique du « rouleau compresseur » mise en avant par le parti s'est heurtée à une réalité: « Il est impossible de comprimer son peuple et par ricochet toute la République.»
A lire aussi : Polémique autour de la RTS : Le Dr El Hadji Mansour Diop renvoie les militants de Pastef à leurs contradictions
À travers ce constat, il accuse la formation politique d'avoir cherché à rendre le pays ingouvernable. M. Diop estime que la leçon à en tirer c'est que « Yene néeg la ».
Commentaires (7)
Les néodoctorants sénégalais sont pratiquement pour la majorité de grands nullards. 😂
COMPRIMÉ non sens!
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.