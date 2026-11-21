Politique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

il y a 1 heure

« Il est impossible de comprimer son peuple » : Dr Elhadji Mansour Diop charge PASTEF

Dr Elhadji Mansour Diop, membre fondateur de KIIRAAY, dresse un réquisitoire sévère contre la méthode politique de PASTEF.

Selon lui, la dynamique du « rouleau compresseur » mise en avant par le parti s'est heurtée à une réalité: « Il est impossible de comprimer son peuple et par ricochet toute la République.»

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À travers ce constat, il accuse la formation politique d'avoir cherché à rendre le pays ingouvernable. M. Diop estime que la leçon à en tirer c'est que « Yene néeg la ».