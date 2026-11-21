Politique

Auteur: Sokhna Faty Isseu SAMB

«Il n’a pas le droit… »: Waly Diouf Bodian ouvre le feu sur Diomaye et son décret

À la suite du blocage de la Loi de Finances Rectificative (LFR) par l'Assemblée nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris l'initiative de signer un décret pour contourner l'impasse budgétaire. Cette décision présidentielle n'a pas tardé à faire réagir vivement la scène politique.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Waly Diouf Bodian, l'ancien directeur général du Port autonome de Dakar, est monté au créneau pour contester fermement la légalité de cet acte institutionnel. Selon le responsable politique, l'exécutif outrepasse ses prérogatives constitutionnelles en s'affranchissant du vote des députés.

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L'ancien patron du port de Dakar rappelle l'exigence du respect des règles républicaines. « Le président n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait. Un État fonctionne selon des règles qui s'imposent à tous. Le premier garant du respect de ces règles justement c'est lui », a-t-il affirmé.

Insistant sur le rôle central du Parlement en matière budgétaire, Waly Diouf Bodian rappelle que la ratification d'un texte budgétaire ne peut se faire en dehors du cadre législatif légitime : « La seule voie pour imposer une LFR c'est de passer par une majorité parlementaire », avant de conclure sur une note d'avertissement en wolof : « Soko amoul nga togg khaar (Si vous ne l'avez pas, vous devez vous asseoir et attendre)».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Après le blocage de la LFR par l'Assemblée nationale, Bassirou Diomaye Faye a signé un décret pour contourner l'impasse budgétaire. - Waly Diouf Bodian, ancien directeur général du Port autonome de Dakar, conteste la légalité de cet acte et accuse l'exécutif d'outrepasser ses prérogatives constitutionnelles. - Il affirme que « le président n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait » et que « la seule voie pour imposer une LFR c'est de passer par une majorité parlementaire ».