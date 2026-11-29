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Auteur: SenewebNews

«Inconcevable que le vote de 130 personnes puisse bloquer le pays...» : Le discours ferme du Président Diomaye sur la LFR

Face au rejet de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par l’Assemblée nationale, le président Bassirou Diomaye Faye avait décidé de la mettre en vigueur par décret. Une décision qui avait suscité de vives réactions au sein de la majorité parlementaire. Ce dimanche, le chef de l’État est revenu sur cet épisode qui semble lui tenir particulièrement à cœur.

« C’est un acte extrêmement important que nous posons. Il y a une semaine, j’ai mis en vigueur la loi de finances rectificative par décret. Le rejet de cette loi par l’Assemblée nationale avait abouti à la suspension d’un projet comme celui-ci et d’autres projets hospitaliers dans d’autres localités du Sénégal », a déclaré le chef de l’État, lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’hôpital de Bakel.

Le président de la République a ensuite expliqué les conséquences concrètes de cette situation pour les populations de la localité. « Quand quelqu’un est en détresse ici, sur le plan sanitaire, on l’évacue à Kayes, à 86 kilomètres, dans un autre État. À défaut, on l’amène à Tamba, à près de 250 kilomètres d’ici. C’est pourquoi il était inconcevable pour moi que le vote de 130 personnes, puissent-elles s’appeler les représentants du peuple, puisse bloquer le fonctionnement du pays et des projets aussi importants pour la communauté qu’elles sont censées représenter », a-t-il martelé.

Le chef de l’État assure que, si c’était à refaire, il prendrait la même décision, quoi que cela puisse lui en coûter. Il a également lancé un appel aux populations, leur assurant que les projets destinés à améliorer leur prise en charge sanitaire, tout comme ceux consacrés à la lutte contre les inondations, seront réalisés.

« Nous les avons entendus, nous entendons agir et personne, je dis bien personne, ne peut entraver cette action positive en faveur des populations du Sénégal que nous servons », a conclu le président de la République.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a mis en vigueur la LFR 2026 par décret après son rejet par l'Assemblée nationale. - Il a jugé « inconcevable » que le vote de 130 personnes puisse bloquer le pays et des projets hospitaliers. - Il assure qu'il prendrait la même décision si c'était à refaire et que personne ne peut entraver cette action.