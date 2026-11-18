Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Industrie, Transports, Energie : Le réquisitoire d'Ayib Daffé contre les baisses d'investissements

Le président du groupe parlementaire de Pastef, Ayib Daffé, a dénoncé les réductions de crédits prévues dans le projet de loi de finances 2027. Lors de son intervention à l’Assemblée nationale, ce mercredi 18 novembre, il a notamment pointé une baisse de 60 % du budget de l’Industrie, de 56 % de celui des Transports et de 44 % des crédits consacrés à l’énergie. Des coupes qu’il considère comme contraires aux ambitions de développement et de souveraineté économiques du Sénégal. « 792 milliards de baisses, de coupes dans les investissements », a déclaré le député pour illustrer l’ampleur des restrictions budgétaires. Parmi les secteurs les plus touchés, il a cité l’industrie et le commerce, dont les crédits auraient diminué de 60 %. Le programme « Chers consommateurs », consacré à la lutte contre la vie chère, serait également passé de 38 milliards à 8 milliards F CFA.

Ayib Daffé a aussi relevé une baisse de 56 % dans les transports et de 44 % dans le secteur de l’énergie. « Ce sont des secteurs moteurs de croissance, des secteurs qui doivent entraîner le développement, créer de l’emploi, créer de la croissance », a-t-il soutenu. Il a notamment regretté ce qu’il considère comme un manque d’ambition en matière de souveraineté énergétique, allant jusqu’à dénoncer un risque de bradage des blocs pétroliers et gaziers.

Les réductions concernent également d’autres domaines. Le député a évoqué une diminution de près de 20 % des crédits de paiement dans l’artisanat et la culture, de 20 % pour le programme consacré aux Sénégalais de l’extérieur, de 16 % dans les infrastructures et de 11 % dans l’hydraulique. Le programme d’accès à l’eau potable enregistrerait, selon lui, une baisse de 45 %.

L’éducation, l’agriculture, l’emploi et la formation professionnelle et technique figurent également parmi les secteurs concernés par ces restrictions. Ayib Daffé a en outre déploré la réduction drastique des crédits destinés au programme de logements abordables, qu’il estime pratiquement effacée du projet de budget.

Pour le parlementaire, ces arbitrages budgétaires constituent l’une des principales raisons du refus de son groupe d’adopter le texte. « C’est pour ces raisons, simplement, et non pour des raisons politiciennes, que nous avons décidé de ne pas adopter ce budget », a-t-il affirmé.

Des réserves sur la sincérité budgétaire

Au-delà des coupes sectorielles, Ayib Daffé a dénoncé un manque de sincérité dans la construction du projet de loi de finances 2027. Selon lui, le cadrage budgétaire repose principalement sur le projet de loi de finances rectificative de 2026, pourtant rejeté par l’Assemblée nationale.

Il affirme que la première version du projet comportait plus de 142 références à la loi de finances rectificative ou à la loi de finances initiale ajustée. Les corrections apportées par la suite n’auraient constitué, selon lui, qu’un « toilettage cosmétique », sans régler les incohérences de fond.

Invoquant l’article 30 de la loi organique relative aux lois de finances, le député a rappelé que les prévisions de recettes et de dépenses doivent être établies avec réalisme et prudence. Il a notamment contesté l’intégration, dans les prévisions de recettes, de mesures fiscales issues du projet de loi de finances rectificative rejeté, citant la contribution de solidarité économique et le relèvement du plafond de l’impôt minimum forfaitaire à 10 millions F CFA.

Il a également relevé des contradictions entre les différents documents budgétaires concernant les projections du déficit, avec notamment des taux de 7,6 % et 6,3 % pour 2026, et des projections pour 2029 variant entre 1,9 % et 3,1 %.

Le parlementaire a enfin dénoncé la transmission tardive de plusieurs documents budgétaires, notamment les documents de programmation pluriannuelle des dépenses et les projets annuels de performance, reçus le 5 novembre, ainsi que la stratégie de gestion de la dette, transmise le 6 novembre.

Répondant aux inquiétudes sur les conséquences d’un rejet du budget, Ayib Daffé a estimé qu’une reconduction des autorisations budgétaires de l’exercice précédent reste possible. Il s’est appuyé sur l’article 68 de la Constitution et l’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances, qui prévoient un mécanisme de reconduction des autorisations budgétaires lorsque la loi de finances n’est pas promulguée avant le début de l’année financière. « Reconduire un budget est préférable que de voter un mauvais budget », a-t-il insisté, affirmant que le refus de Pastef d’adopter le projet de loi de finances 2027 repose sur des considérations budgétaires et non politiciennes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ayib Daffé dénonce dans le projet de loi de finances 2027 des baisses de 60 % pour l'Industrie, 56 % pour les Transports et 44 % pour l'énergie. - Il évoque 792 milliards de baisses d'investissements et cite le programme « Chers consommateurs » passant de 38 à 8 milliards F CFA. - Il justifie le refus de son groupe d'adopter le budget par des raisons budgétaires et non politiciennes.