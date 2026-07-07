Politique

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 17 heures

« Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude » : Le réquisitoire au vitriol de Mamoudou Ibra Kane contre le pouvoir

Le président fondateur du mouvement « Demain c’est maintenant », Mamoudou Ibra Kane, a vivement mis en cause le régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko.

​Dans une publication intitulée « Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude », il dénonce la gestion du foncier, qu’il tient pour responsable des difficultés du secteur du BTP, appelle les entreprises et les particuliers lésés à poursuivre l’État en justice, critique le traitement réservé aux Lions du Sénégal après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde et accuse le pouvoir d’avoir aggravé les difficultés économiques et sociales du pays.

​« Le Sénégal est en situation, une situation plus que difficile avec des urgences économiques et sociales. Malheureusement, il est pris en otage par la politique politicienne au sommet de l’État et l’amateurisme de certains dirigeants », écrit-il.

​Pour appuyer son argumentaire, Mamoudou Ibra Kane revient sur la récente levée des restrictions sur le foncier. À ses yeux, cette décision intervient après plus de deux ans de blocage qui ont lourdement affecté le secteur du bâtiment et des travaux publics. « Après avoir bloqué le foncier durant plus de deux ans, il se réveille comme si de rien n’était pour annoncer la levée des restrictions qui affectent particulièrement le BTP. Entre-temps, le mal est déjà fait : des milliers d’emplois perdus, des vies ruinées, une économie à terre », soutient-il.

​Il estime que cette décision est de nature à engager la responsabilité de l’État. « Sa mesure de tout bloquer est délictuelle. Pour dire le moins », affirme-t-il, avant d’ajouter : « Au nom de la continuité de l’État, les entreprises et personnes lésées par le gouvernement (…) doivent saisir la justice pour demander réparation ».

​Mamadou Ibra Kane s’en prend également aux autorités et à la Fédération sénégalaise de football pour le traitement réservé aux Lions après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Tout en reconnaissant que cette élimination est « amère », il estime que les internationaux « ne méritent pas le traitement qui leur a été infligé au sujet de leur vol retour ». « Les accueillir en héros, parce qu’ils étaient champions d’Afrique, et les traiter de cette manière six mois après leur triomphe continental relève tout simplement de l’ingratitude », déplore-t-il.

​Enfin, le président de « Demain c’est maintenant » appelle à tirer « toutes les leçons de la débâcle américaine de notre football, dans la sérénité et sans aucune complaisance ». Plus largement, il estime que « le Sénégal est pris en otage par la politique politicienne au sommet de l’État », alors que le pays fait face, selon lui, à « des urgences économiques et sociales ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mamoudou Ibra Kane accuse le pouvoir d’avoir bloqué le foncier pendant plus de deux ans, causant des pertes d’emplois et ruinant l’économie du BTP. - Il appelle les entreprises et particuliers lésés à poursuivre l’État en justice pour obtenir réparation. - Il critique le traitement réservé aux Lions du Sénégal après leur élimination en Coupe du monde, le qualifiant d’ingrat.