News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

« Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude » : Le réquisitoire au vitriol de Mamoudou Ibra Kane contre le pouvoir

Auteur: Laïka NZANGUILA BA

il y a 17 heures 3625 Lectures 2 Commentaires | English
« Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude » : Le réquisitoire au vitriol de Mamoudou Ibra Kane contre le pouvoir

« Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude » : Le réquisitoire au vitriol de Mamoudou Ibra Kane contre le pouvoir

Le président fondateur du mouvement « Demain c’est maintenant », Mamoudou Ibra Kane, a vivement mis en cause le régime de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko.

​Dans une publication intitulée « Irresponsabilité, électoralisme et ingratitude », il dénonce la gestion du foncier, qu’il tient pour responsable des difficultés du secteur du BTP, appelle les entreprises et les particuliers lésés à poursuivre l’État en justice, critique le traitement réservé aux Lions du Sénégal après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde et accuse le pouvoir d’avoir aggravé les difficultés économiques et sociales du pays.

​« Le Sénégal est en situation, une situation plus que difficile avec des urgences économiques et sociales. Malheureusement, il est pris en otage par la politique politicienne au sommet de l’État et l’amateurisme de certains dirigeants », écrit-il.

​Pour appuyer son argumentaire, Mamoudou Ibra Kane revient sur la récente levée des restrictions sur le foncier. À ses yeux, cette décision intervient après plus de deux ans de blocage qui ont lourdement affecté le secteur du bâtiment et des travaux publics. « Après avoir bloqué le foncier durant plus de deux ans, il se réveille comme si de rien n’était pour annoncer la levée des restrictions qui affectent particulièrement le BTP. Entre-temps, le mal est déjà fait : des milliers d’emplois perdus, des vies ruinées, une économie à terre », soutient-il.

​Il estime que cette décision est de nature à engager la responsabilité de l’État. « Sa mesure de tout bloquer est délictuelle. Pour dire le moins », affirme-t-il, avant d’ajouter : « Au nom de la continuité de l’État, les entreprises et personnes lésées par le gouvernement (…) doivent saisir la justice pour demander réparation ».

​Mamadou Ibra Kane s’en prend également aux autorités et à la Fédération sénégalaise de football pour le traitement réservé aux Lions après leur élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Tout en reconnaissant que cette élimination est « amère », il estime que les internationaux « ne méritent pas le traitement qui leur a été infligé au sujet de leur vol retour ». « Les accueillir en héros, parce qu’ils étaient champions d’Afrique, et les traiter de cette manière six mois après leur triomphe continental relève tout simplement de l’ingratitude », déplore-t-il.

​Enfin, le président de « Demain c’est maintenant » appelle à tirer « toutes les leçons de la débâcle américaine de notre football, dans la sérénité et sans aucune complaisance ». Plus largement, il estime que « le Sénégal est pris en otage par la politique politicienne au sommet de l’État », alors que le pays fait face, selon lui, à « des urgences économiques et sociales ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Mamoudou Ibra Kane accuse le pouvoir d’avoir bloqué le foncier pendant plus de deux ans, causant des pertes d’emplois et ruinant l’économie du BTP. - Il appelle les entreprises et particuliers lésés à poursuivre l’État en justice pour obtenir réparation. - Il critique le traitement réservé aux Lions du Sénégal après leur élimination en Coupe du monde, le qualifiant d’ingrat.
Auteur: Laïka NZANGUILA BA
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (2)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Ndeye il y a 16 heures
    Franchement stop nous imposer cet individu abject qui inspire le dégoût le mépris par sa bassesse et sa dégradation morale il ne représente rien dans ce pays n'est d'aucune utilité pour le Sénégal. Toujours les mêmes paroles contre le responsable qui a montré aux sénégalais que macky ou amadou bà apr sont des voleurs de l'argent public et du fmi. Ousmane est plus au pouvoir et ce type ose s'en prendre au traitre diomaye faye
  • image
    Hé! il y a 17 heures
    Merci aux 54% !

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

SADA TAMIMOU WANE
Avis de Souvenir(s)SADA TAMIMOU WANEDate de Deces: 23 mai, 2010🤲 1 prière🕊️ Soyez le premier à présenter vos condoléances

Articles Tendances