Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

« Je ne suis pas dans les caniveaux » : la réplique cinglante d'Abdoulaye Niane à Cheikh Bara Ndiaye

Le coordonnateur communal de Kiiraay-Touba, Abib Diop, directeur de la SAR, a annoncé la tenue d'un meeting le 11 décembre prochain au stade de Mbacké.

De son côté, le coordonnateur départemental du même parti, le Dr Abdoulaye Niane, délégué général de la Der, a convoqué hier une réunion d'urgence. Y étaient présents les représentants ou maires du département ainsi que les responsables locaux de Kiiraay. L'objet était d'annoncer la préparation du méga meeting départemental du parti à Mbacké.

Les interventions ont permis de discuter de la programmation de l'événement. Deux dates ont été proposées et retenues comme options à examiner : le 11 ou le 19 décembre 2026, dans l'attente d'une confirmation définitive.

À l'issue de la rencontre, le Dr Abdoulaye Niane a répondu à plusieurs questions portant sur l'actualité et sur les querelles de positionnement au sein de la mouvance présidentielle entre Mbacké et Touba. Le délégué général de la Der est notamment revenu sur les accusations lancées par le député Cheikh Bara Ndiaye lors d'une rencontre politique de Pastef à Mbacké.

La loi de finances rectificative : « une accusation sans fondement »

Interrogé sur les accusations de certains membres de l'opposition, dont des députés, selon lesquels le président de la République aurait violé la loi en mettant en vigueur la loi de finances rectificative (LFR) par décret, le Dr Abdoulaye Niane a rejeté l'argument. « Cette accusation est sans fondement », a-t-il déclaré.

Il a expliqué que, sur le plan juridique, la LFR obéit au régime de la loi de finances initiale (LFI), dont elle est l'accessoire. Selon lui, le dispositif constitutionnel utilisé par le chef de l'État est conforme au droit, en référence aux articles 68 et 42. Il a ajouté que les mécanismes applicables à la LFI s'appliquent également à la LFR. Il a enfin invoqué le droit comparé, estimant que l'analyse de la jurisprudence constitutionnelle française en la matière le confirme, les mêmes dispositions étant partagées sur ce sujet.

Questionné en tant que coordonnateur départemental sur ses perspectives de victoire dans le département de Mbacké lors des prochaines élections, face à l'opposition et aux divergences au sein du parti présidentiel, le Dr Abdoulaye Niane a reconnu l'existence de ces dernières. Elles sont, selon lui, « sources de dysfonctionnements pour le parti ».

Il a toutefois affirmé que le travail se poursuit autour d'un noyau solide. Celui-ci comprend les maires du département, la presque totalité des membres du bureau de la coordination départementale qui avait été installée, ainsi que des acteurs politiques majeurs ayant rejoint Kiiraay depuis. Il a assuré que le parti continue de tendre la main à tout le monde et que le combat pour gagner le département doit mobiliser toutes les énergies.

À la question de savoir s'il est toujours nécessaire de dissoudre l'Assemblée nationale, le Dr Abdoulaye Niane a renvoyé au chef de l'État. Selon lui, cette question procède de la volonté du président de la République, qui est le garant de la Constitution et « sait mieux que quiconque le sens de l'intérêt du pays ».

Les cartes d'identité de Touba : la réponse à Cheikh Bara Ndiaye

Le député Cheikh Bara Ndiaye accuse le Dr Abdoulaye Niane de récupérer les cartes d'identité des habitants de Touba à des fins politiques, sous prétexte de financement. Invité à dire quelle est la vérité des faits, le délégué général de la Der n'a pas détaillé ce point. Il a répondu : « Je connais Cheikh Bara. Nous habitons le même quartier à Touba. Il n'a qu'à se taire, sinon les gens de son acabit vont lui répondre. Pour ma part, je ne suis vraiment pas dans les caniveaux. »

Interrogé sur le fait d'avoir réuni des maires du département de Mbacké autour de lui pour faire gagner le président de la République au niveau local, et sur la possibilité de retrouvailles de la famille Kiiraay, le Dr Abdoulaye Niane a répondu sans hésiter : « Bien sûr que Kiiraay doit se réunir. On est plus fort quand on est ensemble. » Il y voit du « bon sens politique » et a affirmé y travailler en dialoguant avec les responsables.

Meeting communal, meeting départemental : y a-t-il un malentendu ?

Le Dr Abdoulaye Niane a enfin été interrogé sur le meeting annoncé le 11 décembre à Mbacké par son camarade de parti Abib Diop, alors que lui-même a décidé d'organiser prochainement un méga meeting départemental. La question était de savoir s'il existe un malentendu entre le Kiiraay communal et le Kiiraay départemental.

Il a rappelé que le meeting départemental relève de la coordination départementale. Il a toutefois concédé que les acteurs peuvent animer et organiser des activités d'animation politique. Son avis est qu'ils doivent communiquer et informer tout le monde avant toute décision, car « c'est cela qui crée la synergie dont on a besoin ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le coordonnateur départemental de Kiiraay, Abdoulaye Niane, a convoqué une réunion d'urgence pour préparer un méga meeting départemental à Mbacké, avec deux dates proposées : le 11 ou le 19 décembre 2026. - Abdoulaye Niane a rejeté les accusations de l'opposition sur la loi de finances rectificative, affirmant qu'elles sont « sans fondement » et que le dispositif constitutionnel utilisé est conforme au droit. - Interrogé sur les accusations du député Cheikh Bara Ndiaye concernant la récupération de cartes d'identité à Touba, Abdoulaye Niane a répondu : « Je ne suis vraiment pas dans les caniveaux. »