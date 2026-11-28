Politique

Auteur: Dialy Ibrahima DIEBAKHATÉ

Kédougou : à Dimboli, Bassirou Diomaye Faye pose la première pierre d’un lycée de plus de 3,5 milliards de FCFA

La tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans la région de Kédougou s’est achevée par une étape hautement symbolique dans la commune de Dimboli. Le chef de l’État y a procédé à la pose de la première pierre du futur lycée, un investissement de 3 537 267 820 FCFA financé par l’État et ses partenaires. L’infrastructure, dont la livraison est prévue dans un délai de 18 mois, ambitionne de renforcer l’offre éducative et de rapprocher davantage l’école des populations.

Pour le maire de Dimboli, Fodé Keïta, cet acte marque un tournant historique pour sa commune. Accueillant le chef de l’État sur « des terres de courage, de travail et d’espérance », l’édile a salué un geste fort qui témoigne, selon lui, de l’attention accordée par la République aux territoires, sans distinction.

« La pose de la première pierre du futur lycée de Dimboli marque une date mémorable dans l’histoire de notre commune. À travers cet acte hautement symbolique, c’est un message fort d’espoir qui est adressé à notre jeunesse : la promesse d’un avenir meilleur fondé sur le savoir, la compétence et l’égalité des chances », a-t-il déclaré.

Profitant de cette tribune, Fodé Keïta a également soumis au président de la République plusieurs doléances prioritaires des populations. Il s’agit notamment du désenclavement de l’axe Kédougou-Fongolimbi et de la commune de Dimboli, de la réalisation de pistes de production, de l’accès à l’électricité et à l’eau potable, ainsi que du renforcement des infrastructures sanitaires.

Prenant la parole, Bassirou Diomaye Faye a placé cette nouvelle infrastructure au cœur de la stratégie nationale de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. Pour le chef de l’État, la question de l’emploi, largement évoquée lors de ses échanges avec les élus locaux et les acteurs politiques, est indissociable de celle de la formation.

« Qui dit emploi dit formation. Voilà exactement ce que nous sommes en train de faire : rapprocher les infrastructures scolaires des populations pour garantir aux apprenants de meilleures conditions d’études et un meilleur encadrement », a-t-il souligné.

Le président de la République estime que la construction de ce lycée de dernière génération contribuera directement à la réalisation du troisième axe de l’Agenda national de transformation, consacré au développement d’un capital humain de qualité et à l’équité sociale.

Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l’importance de la formation locale pour permettre aux jeunes de Kédougou de tirer pleinement profit des opportunités économiques générées par les projets miniers implantés dans la région. Évoquant les retombées du contenu local et les efforts consentis pour privilégier le recrutement de Sénégalais, notamment des ressortissants des zones d’implantation des projets, il a fait état de plus de 5 000 emplois directs créés, auxquels s’ajoutent des emplois indirects.

Toutefois, le chef de l’État a rappelé que la volonté des entreprises de recruter localement doit s’accompagner de la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée. D’où, selon lui, la nécessité d’investir davantage dans l’éducation et la formation professionnelle.

Avec cet investissement de plus de 3,5 milliards de FCFA, Dimboli entend ainsi franchir un nouveau cap dans son développement éducatif. Au-delà de la construction d’un établissement scolaire, le projet porte une ambition plus large : préparer la jeunesse locale à saisir les opportunités économiques de la région et faire de la formation un véritable levier d’inclusion et de prospérité.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le président Bassirou Diomaye Faye a posé la première pierre du futur lycée de Dimboli, un investissement de 3 537 267 820 FCFA financé par l'État et ses partenaires, avec une livraison prévue en 18 mois. - Le maire de Dimboli, Fodé Keïta, a salué un acte symbolique porteur d'espoir pour la jeunesse et soumis des doléances sur le désenclavement, les pistes de production, l'électricité, l'eau potable et les infrastructures sanitaires. - Bassirou Diomaye Faye a lié ce lycée à la formation et à l'emploi des jeunes, évoquant plus de 5 000 emplois directs créés dans les projets miniers de la région et la nécessité d'une main-d'œuvre qualifiée.