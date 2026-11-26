Politique

Auteur: Senewebnews

Kédougou : Lancement du projet de fer de la Falémé, plus de 1 200 emplois annoncés

Le projet d’exploitation du fer de la Falémé franchit une étape décisive. Ce jeudi 26 novembre 2026 à Kédougou, Planet One Group, groupe diversifié basé aux Émirats arabes unis, a procédé à la pose de la première pierre de ce projet d’envergure, mené en partenariat avec la Société des mines de fer du Sénégal oriental (MIFERSO).

​Avec des ressources estimées pouvant atteindre 600 millions de tonnes de minerai de fer et un investissement global d’environ 933 millions de dollars US (soit près de 530 milliards de francs CFA), ce programme vise à mettre en valeur les gisements de Koudékourou, de Goto et de Farangalia, dans le sud-est du pays. Au-delà de l’extraction, l’ambition affichée est d’ériger un complexe minier et sidérurgique intégré couvrant toute la chaîne de valeur : traitement du minerai, production de fer préréduit (DRI), fabrication de billettes et production d’acier.

​Pour alimenter ces infrastructures industrielles, le gouvernement prévoit de s’appuyer sur son programme national de développement gazier afin de garantir une énergie fiable et abordable. Sur le plan socio-économique, le projet devrait générer plus de 1 200 emplois directs et indirects, avec un accent particulier sur le recrutement des jeunes et des femmes de la région, tout en favorisant le désenclavement grâce au développement d'infrastructures ferroviaires, routières et énergétiques.

​Parallèlement à ce chantier minier, le groupe émirati mène des discussions avec les autorités sénégalaises autour d’éventuels investissements dans l’éducation et le développement des compétences, sous forme de partenariat public-privé (PPP).

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Planet One Group et MIFERSO ont posé la première pierre du projet de fer de la Falémé le jeudi 26 novembre 2026 à Kédougou. - Le projet, avec des ressources pouvant atteindre 600 millions de tonnes et un investissement d'environ 933 millions de dollars US, vise les gisements de Koudékourou, Goto et Farangalia. - Plus de 1 200 emplois directs et indirects sont annoncés, avec un accent sur le recrutement des jeunes et des femmes de la région.