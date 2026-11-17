Politique

Auteur: Khady NDOYE

Kiiraay recadre Amdy Moustapha Faye et conteste ses accusations de « malhonnêteté »

La Coordination de Kiiraay a apporté des précisions sur sa rencontre avec Amdy Moustapha Faye, à la suite des déclarations de ce dernier relayées par le média Senego. Dans un communiqué de mise au point, la structure conteste la version présentée et dénonce notamment l’emploi du terme « malhonnête ».

Selon la Coordination, la rencontre faisait suite à une demande d’audience formulée depuis longtemps par Amdy Moustapha Faye lui-même. Au cours des échanges, ce dernier aurait librement évoqué son parcours, les raisons personnelles de son éloignement de la dynamique qu’il accompagnait jusque-là, ainsi que sa volonté de contribuer à celle portée par Kiiraay, dans une perspective de convergence au service du Sénégal.

Toutefois, la Coordination déplore une présentation des circonstances de cette rencontre et de la teneur des discussions qui, selon elle, ne reflète pas fidèlement les propos tenus. Elle tient également à faire une distinction entre une volonté d’accompagner une dynamique de rassemblement et une adhésion formelle à un parti politique.

Kiiraay rejette par ailleurs catégoriquement le qualificatif de « malhonnête », qu’elle juge injustifié. Elle appelle à davantage de rigueur et d’honnêteté intellectuelle dans la restitution des faits, estimant que l’intégrité de ses interlocuteurs ne saurait être publiquement mise en cause sur la base d’une présentation contestée des échanges.

Malgré cette polémique, la Coordination assure que sa démarche de concertation reste ouverte aux personnalités désireuses de contribuer au développement du Sénégal, dans le respect de leurs convictions et de leur liberté d’engagement.

Elle réaffirme ainsi son attachement au dialogue et au rassemblement, tout en prévenant qu’elle entend rétablir les faits chaque fois que la sincérité de sa démarche sera injustement mise en cause.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Coordination de Kiiraay affirme que la rencontre faisait suite à une demande d'audience formulée depuis longtemps par Amdy Moustapha Faye lui-même. - Elle déplore une présentation des circonstances de la rencontre et de la teneur des discussions qui ne reflète pas fidèlement les propos tenus. - Kiiraay rejette catégoriquement le qualificatif de « malhonnête », qu'elle juge injustifié.