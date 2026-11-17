Kiiray : un Lion de 2002 rejoint Diomaye Faye
L'ancien international sénégalais et Lion de 2002, Amdy Moustapha Faye, a rejoint la dynamique «Kiiray», portée par le Président Bassirou Diomaye Faye et animée par Aminata Touré.
Saluant son adhésion, Habib Diop, DG de la SAR, a souhaité la bienvenue à ce « Jambaar », qui « connaît la valeur du collectif, le poids des responsabilités et les grands défis », rapporte Les Échos.
Commentaires (54)
Vous voyez ? Cela devient une communication qui dénude Diomaye, au lieu de l'habiller. Mes parents pulaars disent: "So Alla yidhii bon'de e baañoowo, O wuurta e mum teko " (Quand Allah veut détruire les plans d'un chasseur, Il lui affecte la coqueluche).
1 . Un lion = C'est indefinit, peut etre qu'il a deja ou pas 1 ou plusieurs lions
2. Ici, lion renvoie tout simplement a un joueur de football de l'equipe nationale de football du Senegal en 2002
Que chacun sauve sa peau
Il cherche un salaire
Ça met juste à nu la faible capacité du pr à fédérer autour de sa personne des gens capables et crédibles
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