Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 17 heures

Kiiray : un Lion de 2002 rejoint Diomaye Faye

L'ancien international sénégalais et Lion de 2002, Amdy Moustapha Faye, a rejoint la dynamique «Kiiray», portée par le Président Bassirou Diomaye Faye et animée par Aminata Touré.

Saluant son adhésion, Habib Diop, DG de la SAR, a souhaité la bienvenue à ce « Jambaar », qui « connaît la valeur du collectif, le poids des responsabilités et les grands défis », rapporte Les Échos.