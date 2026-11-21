Politique

Auteur: SenewebNews

La pique assassine de Hannibal Djim contre Pastef, son ancien parti

Entre Pastef et Kiiraay, la guerre des mots se poursuit. Ce samedi, les partisans d’Ousmane Sonko étaient en meeting à Mbacké. Une rencontre au cours de laquelle les responsables du parti n’ont pas manqué de s’en prendre à la mouvance présidentielle.

En réaction, Hannibal Djim, de son vrai nom Mouhamed Samba Djim, ancien membre de Pastef et aujourd’hui conseiller spécial du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a riposté à sa manière.

« Dans leur meeting d'aujourd'hui, ils ont prononcé le nom de Kiiraay plus souvent que celui de leur propre parti. Et ce sont eux qui disent que Kiiraay ne représente rien », a-t-il lancé.

Une manière pour le proche du chef de l’État de relever, non sans ironie, la place qu’a occupée Kiiraay dans les discours des responsables de Pastef lors du meeting de la JPS de Mbacké.