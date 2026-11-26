Politique

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Lamine Diagne nommé Directeur général de la SOGIP SA, en remplacement de Dame Mbodj

Lamine Diagne prend la tête de la Société de Gestion des Infrastructures publiques dans les Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA). Sa nomination figure dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 25 novembre 2026.

Selon le communiqué, Lamine Diagne est titulaire d'un Master en Relations internationales et Négociations stratégiques. Il est nommé Directeur général de la SOGIP SA, en remplacement de Dame Mbodj.

Lamine Diagne est également responsable du parti Kiiraay à Sangalkam.La SOGIP SA est chargée de la gestion des infrastructures publiques dans deux zones : le pôle urbain de Diamniadio et celui du Lac Rose.