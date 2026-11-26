« Le 2 décembre à 00 h 00, j’aurais signé le décret » : Ousmane Sonko met au défi Diomaye Faye
Face au blocage institutionnel opposant l’exécutif à la majorité parlementaire, le président de l’Assemblée nationale et chef de file de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, préconise un retour rapide aux urnes. Ce jeudi 26 novembre 2026, il a invité le chef de l’État à dissoudre l’hémicycle dès le 2 décembre prochain — date anniversaire des deux ans de la législature — ou à démissionner afin de laisser le peuple trancher.
Ousmane Sonko affiche clairement sa position sur la crise opposant l’exécutif à la majorité parlementaire. Ce jeudi 26 novembre 2026, le président de l’Assemblée nationale et leader de Pastef-Les Patriotes a estimé que la dissolution de l’hémicycle constitue la seule issue viable pour permettre aux Sénégalais de départager les forces en présence. « Si c’était moi qui détenais ce pouvoir, le 2 décembre à 00 h 00, j’aurais signé un décret pour dissoudre l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré.
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Cette échéance du 2 décembre 2026 correspond au délai constitutionnel de deux ans requis après l’installation de la législature, le 2 décembre 2024, pour autoriser le chef de l’État à prononcer une dissolution conformément à l’article 87 de la Constitution. Ousmane Sonko préconise dans la foulée l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai maximal de trois mois.
Pour l’ancien Premier ministre, lorsque le président de la République et la majorité parlementaire ne partagent plus les mêmes orientations politiques, deux options s’offrent au chef de l’État : démissionner ou dissoudre l’Assemblée nationale afin de retourner devant les électeurs.
Soulignant que le peuple doit pouvoir trancher la question de la légitimité démocratique, il a également mis en garde contre les blocages institutionnels et les tensions susceptibles de découler de cette crise. « C’est le peuple sénégalais qui est souverain », a-t-il martelé, plaidant pour une clarification par les urnes.
Commentaires (3)
Vous nous avez demande de vous confier le destin du pays.
Et maintenant voilà le résultat !
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