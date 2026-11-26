Politique

Auteur: Yandé DIOP

« Le 2 décembre à 00 h 00, j’aurais signé le décret » : Ousmane Sonko met au défi Diomaye Faye

​Face au blocage institutionnel opposant l’exécutif à la majorité parlementaire, le président de l’Assemblée nationale et chef de file de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, préconise un retour rapide aux urnes. Ce jeudi 26 novembre 2026, il a invité le chef de l’État à dissoudre l’hémicycle dès le 2 décembre prochain — date anniversaire des deux ans de la législature — ou à démissionner afin de laisser le peuple trancher.

​Ousmane Sonko affiche clairement sa position sur la crise opposant l’exécutif à la majorité parlementaire. Ce jeudi 26 novembre 2026, le président de l’Assemblée nationale et leader de Pastef-Les Patriotes a estimé que la dissolution de l’hémicycle constitue la seule issue viable pour permettre aux Sénégalais de départager les forces en présence. « Si c’était moi qui détenais ce pouvoir, le 2 décembre à 00 h 00, j’aurais signé un décret pour dissoudre l’Assemblée nationale », a-t-il déclaré.

A lire aussi : "Vente de cartes de membre : selon Ousmane Sonko, Pastef intègre le top 50 mondial des partis politiques"

​Cette échéance du 2 décembre 2026 correspond au délai constitutionnel de deux ans requis après l’installation de la législature, le 2 décembre 2024, pour autoriser le chef de l’État à prononcer une dissolution conformément à l’article 87 de la Constitution. Ousmane Sonko préconise dans la foulée l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai maximal de trois mois.

​Pour l’ancien Premier ministre, lorsque le président de la République et la majorité parlementaire ne partagent plus les mêmes orientations politiques, deux options s’offrent au chef de l’État : démissionner ou dissoudre l’Assemblée nationale afin de retourner devant les électeurs.

​Soulignant que le peuple doit pouvoir trancher la question de la légitimité démocratique, il a également mis en garde contre les blocages institutionnels et les tensions susceptibles de découler de cette crise. « C’est le peuple sénégalais qui est souverain », a-t-il martelé, plaidant pour une clarification par les urnes.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko a déclaré que s'il détenait le pouvoir, il aurait signé le 2 décembre à 00 h 00 un décret pour dissoudre l'Assemblée nationale. - Il a invité le chef de l'État à dissoudre l'hémicycle dès le 2 décembre 2026 ou à démissionner afin de laisser le peuple trancher. - Selon lui, cette date correspond au délai constitutionnel de deux ans après l'installation de la législature, le 2 décembre 2024, conformément à l'article 87 de la Constitution.