News Feed
Calendar icon
Wednesday 08 July, 2026
Weather icon
á Dakar
Rounded video image Seneweb TV
YouTube banner imge
Close icon
Se connecter
Politique

Le Parti UNITÉ veut être membre fondateur de la future formation politique de Bassirou Diomaye Faye

Auteur: Khady NDOYE

il y a 1 jour 4390 Lectures 16 Commentaires | English
Le Parti UNITÉ veut être membre fondateur de la future formation politique de Bassirou Diomaye Faye

Le Parti UNITÉ veut être membre fondateur de la future formation politique de Bassirou Diomaye Faye

Le Parti UNITÉ, dirigé par Cheikh Issa Sall, a officiellement annoncé son adhésion à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à créer une grande formation politique présidentielle. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la formation politique exprime son soutien « plein, entier et sans réserve » à ce qu'elle considère comme une étape majeure dans la consolidation de la majorité présidentielle.

Selon le Parti UNITÉ, cette nouvelle dynamique constitue « un tournant décisif » pour le Sénégal en favorisant le rassemblement des forces politiques engagées en faveur des réformes et de la transformation du pays. Le parti estime que cette future formation politique permettra de fédérer les acteurs partageant les mêmes ambitions autour des valeurs de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée.

"Fidèle à sa trajectoire de patriotisme, de rassemblement et d'engagement exclusif au service du peuple sénégalais, le Parti UNITÉ perçoit cette nouvelle dynamique comme un tournant décisif. Elle matérialise l'unification nécessaire des forces politiques acquises à la transformation systémique et durable du Sénégal, sous la bannière des idéaux de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée.

Convaincu que l'intérêt supérieur de la Patrie transcende toute autre considération, le Parti UNITÉ réaffirme sa volonté d'être aux avant-postes de cette refondation politique", lit-on dans le communiqué.

En conclusion, la direction du Parti UNITÉ invite l'ensemble de ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour accompagner cette nouvelle étape de la vie politique nationale. Elle appelle à la discipline, au sens des responsabilités et au dévouement afin de contribuer à la réussite de ce projet qu'elle présente comme porteur d'un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le Parti UNITÉ annonce son adhésion à l'initiative de Bassirou Diomaye Faye pour créer une grande formation politique présidentielle. - Il exprime un soutien "plein, entier et sans réserve" à ce projet, qu'il qualifie de "tournant décisif" pour le Sénégal. - Le parti appelle ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour accompagner cette nouvelle étape politique.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
Tags

Articles connexes

Commentaires (16)

Trier par :
Seuls les membres inscrits ayant reçu des 👍 apparaissent dans ce classement. Se connecter pour y figurer
  • image
    Pffff il y a 1 jour
    Dans un pays normal, la place de ce monsieur serait en prison... Bofff plus rien ne surprend avec diomokeniata.
  • image
    Nomade il y a 1 jour
    On ne parle pas d’adhésion, mais de fusion. Comment un parti politique peut-il « adhérer » à un autre parti alors qu’il est censé disparaître dans le processus ? Arrêtez de jouer sur les mots : on ne peut pas vouloir garder le bœuf, vendre le bœuf et réclamer l’argent du bœuf en même temps ! 😂
  • image
    Mohamadou Lamine DIOUF il y a 1 jour
    Ils sont combien ds son parti
  • image
    Ps il y a 1 jour
    Celui LA meme qui avait refuse de prendre caution de Sonko en 2024 a la CDC .nous allons 5ans en arriere
  • image
    Corel il y a 1 jour
    La dislocation du pastef est une question de temps. Pastef ne tiendra pas d'ici 2029. Bonjour les debauchages. Pour être nommé ou garder son poste il faut montrer faire preuve d'allégeance au nouveau sinon c'est la révocation révocation
  • image
    Ba il y a 1 jour
    Les voleurs se précipitent. La bamboula va reprendre. Nous voulons des gens sérieux à la tête de notre pays. Vivement 2029.

Participer à la Discussion

Règles de la communauté
  • Soyez courtois. Pas de messages agressifs ou insultants.
  • Pas de messages inutiles, répétitifs ou hors-sujet.
  • Pas d'attaques personnelles. Critiquez les idées, pas les personnes.
  • Contenu diffamatoire, vulgaire, violent ou sexuel interdit.
  • Pas de publicité ni de messages entièrement en MAJUSCULES.

💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.

Emoji

Les plus lus

  1. Post image
    1
    Révision Constitutionnelle : Le Chef De L'État Saisit Les 7 Sages Pour Faire Annuler Le Vote De L'assemblée Nationale
    Politique il y a 20 heures
  2. Post image
    2
    Plainte D’un Ancien Lion : Amara Traoré Arrêté
    Justice il y a 5 heures
  3. Post image
    3
    Révision Constitutionnelle : La Riposte De Pastef Suite Au Recours De Diomaye Faye
    Politique il y a 11 heures
  4. Post image
    4
    Pape Guèye Sort Encore Du Silence : « Chaque Décision Que J’ai Pu Prendre Récemment… »
    Sport il y a 17 heures
  5. Post image
    5
    Vente De Cartes De Membre De Pastef Interrompue Par Les Forces De L’ordre à Fann-point E : Le Clpc Crie à « L’entrave »
    Politique il y a 23 heures
  6. Post image
    6
    Mondial 2026 : Hossam Hassan Crie Au Scandale Après Égypte-argentine
    Sport il y a 15 heures
  7. Post image
    7
    Assemblée Nationale : Les Suppléants De Ousmane Sonko Et Amadou Bâ Repartent Avec De Gros Avantages
    Politique il y a 3 heures
  8. Post image
    8
    Boycott : Pape Guèye Dans Le Collimateur De La Fsf
    Sport il y a 6 heures
  9. Post image
    9
    Révision Constitutionnelle : Pourquoi Le Vote De L’assemblée Nationale Pourrait être Annulé
    Justice il y a 2 heures
  10. Post image
    10
    Scandale à Rufisque : Un Professeur De Maths Embrasse Une élève De 15 Ans En Pleine Salle De Classe
    Societe il y a 13 heures

NÉCROLOGIE

GÉNÉRAL MAME BOUNAMA FALL
In MemoriamGÉNÉRAL MAME BOUNAMA FALLDate de Deces: 03 juillet, 1990🤲 11 prières · 💬 8 condoléances🕊️ Présenter mes condoléances

Articles Tendances