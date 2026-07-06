Politique

Auteur: Khady NDOYE

il y a 1 jour

Le Parti UNITÉ veut être membre fondateur de la future formation politique de Bassirou Diomaye Faye

Le Parti UNITÉ, dirigé par Cheikh Issa Sall, a officiellement annoncé son adhésion à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, visant à créer une grande formation politique présidentielle. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, la formation politique exprime son soutien « plein, entier et sans réserve » à ce qu'elle considère comme une étape majeure dans la consolidation de la majorité présidentielle.

Selon le Parti UNITÉ, cette nouvelle dynamique constitue « un tournant décisif » pour le Sénégal en favorisant le rassemblement des forces politiques engagées en faveur des réformes et de la transformation du pays. Le parti estime que cette future formation politique permettra de fédérer les acteurs partageant les mêmes ambitions autour des valeurs de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée.

"Fidèle à sa trajectoire de patriotisme, de rassemblement et d'engagement exclusif au service du peuple sénégalais, le Parti UNITÉ perçoit cette nouvelle dynamique comme un tournant décisif. Elle matérialise l'unification nécessaire des forces politiques acquises à la transformation systémique et durable du Sénégal, sous la bannière des idéaux de souveraineté, de justice sociale et de prospérité partagée.

Convaincu que l'intérêt supérieur de la Patrie transcende toute autre considération, le Parti UNITÉ réaffirme sa volonté d'être aux avant-postes de cette refondation politique", lit-on dans le communiqué.

En conclusion, la direction du Parti UNITÉ invite l'ensemble de ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour accompagner cette nouvelle étape de la vie politique nationale. Elle appelle à la discipline, au sens des responsabilités et au dévouement afin de contribuer à la réussite de ce projet qu'elle présente comme porteur d'un Sénégal souverain, juste, prospère et résolument tourné vers l'avenir.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le Parti UNITÉ annonce son adhésion à l'initiative de Bassirou Diomaye Faye pour créer une grande formation politique présidentielle. - Il exprime un soutien "plein, entier et sans réserve" à ce projet, qu'il qualifie de "tournant décisif" pour le Sénégal. - Le parti appelle ses responsables, militants et sympathisants à se mobiliser pour accompagner cette nouvelle étape politique.