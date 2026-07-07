Politique

Auteur: Abdoulahi NDOUR

il y a 20 heures

"Le patriotisme a cédé le pas au messianisme" : Fatou Kiné Diakhaté solde ses comptes avec Pastef

Fatou Kiné Diakhaté, directrice de cabinet adjointe du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu public, dans un communiqué diffusé ce lundi sur sa page Facebook, son intention de rejoindre la future formation politique du chef de l'État. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de la rupture consommée entre le président Faye et son ancien allié Ousmane Sonko.

Un « appel solennel » aux militants déçus

Dans son post intitulé « Appel aux frères et sœurs patriotes », la directrice de cabinet adjointe affirme avoir fait le choix, en toute conscience, et assume publiquement son intention de rallier le futur parti présidentiel, afin de poursuivre un engagement qu'elle dit exclusivement tourné vers le Sénégal.

Elle invoque une citation de Frantz Fanon sur les « responsabilités désertées » pour justifier sa décision, qu'elle présente non pas comme une rupture avec ses idéaux, mais comme la continuité la plus fidèle de valeurs telles que la souveraineté nationale, la transparence dans l'action publique et le service exclusif de l'intérêt général.

Le PASTEF « originel » jugé trahi par le « messianisme »

L’ex-coordonnatrice du MONCAP estime que le PASTEF actuel ne correspond plus à celui qu'elle a connu, évoquant un éloignement réel entre les valeurs fondatrices du parti et ses orientations actuelles. Elle en conclut que le patriotisme aurait, selon ses termes, cédé le pas au messianisme au sein de la formation.

S'adressant directement à ceux qui ne se reconnaîtraient plus dans le PASTEF d'aujourd'hui, elle les appelle à devenir membres fondateurs de la nouvelle structure, invitant les intéressés à la contacter directement pour rejoindre les premiers bâtisseurs de cette initiative.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Fatou Kiné Diakhaté annonce son intention de rejoindre le futur parti politique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. - Elle estime que le PASTEF actuel a trahi ses valeurs fondatrices, le patriotisme ayant cédé le pas au messianisme. - Elle lance un appel aux militants déçus pour devenir membres fondateurs de la nouvelle formation politique.