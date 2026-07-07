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Politique

"Le patriotisme a cédé le pas au messianisme" : Fatou Kiné Diakhaté solde ses comptes avec Pastef

Auteur: Abdoulahi NDOUR

il y a 20 heures 6105 Lectures 19 Commentaires | English
"Le patriotisme a cédé le pas au messianisme" : Fatou Kiné Diakhaté solde ses comptes avec Pastef

"Le patriotisme a cédé le pas au messianisme" : Fatou Kiné Diakhaté solde ses comptes avec Pastef

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Fatou Kiné Diakhaté, directrice de cabinet adjointe du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu public, dans un communiqué diffusé ce lundi sur sa page Facebook, son intention de rejoindre la future formation politique du chef de l'État. Cette annonce s'inscrit dans le contexte de la rupture consommée entre le président Faye et son ancien allié Ousmane Sonko.

Un « appel solennel » aux militants déçus

Dans son post intitulé « Appel aux frères et sœurs patriotes », la directrice de cabinet adjointe affirme avoir fait le choix, en toute conscience, et assume publiquement son intention de rallier le futur parti présidentiel, afin de poursuivre un engagement qu'elle dit exclusivement tourné vers le Sénégal.

Elle invoque une citation de Frantz Fanon sur les « responsabilités désertées » pour justifier sa décision, qu'elle présente non pas comme une rupture avec ses idéaux, mais comme la continuité la plus fidèle de valeurs telles que la souveraineté nationale, la transparence dans l'action publique et le service exclusif de l'intérêt général.

Le PASTEF « originel » jugé trahi par le « messianisme »

L’ex-coordonnatrice du MONCAP estime que le PASTEF actuel ne correspond plus à celui qu'elle a connu, évoquant un éloignement réel entre les valeurs fondatrices du parti et ses orientations actuelles. Elle en conclut que le patriotisme aurait, selon ses termes, cédé le pas au messianisme au sein de la formation.

S'adressant directement à ceux qui ne se reconnaîtraient plus dans le PASTEF d'aujourd'hui, elle les appelle à devenir membres fondateurs de la nouvelle structure, invitant les intéressés à la contacter directement pour rejoindre les premiers bâtisseurs de cette initiative.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Fatou Kiné Diakhaté annonce son intention de rejoindre le futur parti politique du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. - Elle estime que le PASTEF actuel a trahi ses valeurs fondatrices, le patriotisme ayant cédé le pas au messianisme. - Elle lance un appel aux militants déçus pour devenir membres fondateurs de la nouvelle formation politique.
Auteur: Abdoulahi NDOUR
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (19)

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    Ricain ⭐ Top commentaire il y a 19 heures
    A presque 70 ans, je n'ai jamais eu de carte de membre d'un parti. C'est fait depuis hier. J'ai ete surpris de constater que beaucoup d'amis du troisieme age, anciens cadres du secteur prive, en ont fait de meme. Madame, pensez a votre avenir dans 3 ans, quand Pastef reviendra au pouvoir. Diomaye n'a aucun charisme et il est manipule par des politiciens qui n'ont jamais gagne un bureau de vote
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    Ich il y a 18 heures
    A 70 ans nous vous implorons de prier pour qu’en 2029 Dieu nous donne un Président autre que ce immature qui a la violence dans son ADN.
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    Hé! il y a 19 heures
    PASTEF, un regroupement de primitifs.
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    lare il y a 19 heures
    C'est maintenant qu'on peut te contacter? Après ta nomination tu as ignoré tous les patriotes du MONCAP avec qui tu travaillé nuit et jours. Aujourd'hui, tu demandes qu'on te contacte? L'homme noir est il maudit? Pourquoi nous en majorité de personnes malhonnête et faux. Fifi, on se connais, mais j'ai pitié de toi. Certainement, tu n'as pas le choix. Si tu ne suivais pas Diomaye, tu vas où? Tout le monde au Moncap ne veut plus de toi? Je sais que tu n'as pas le choix. Si Diomaye arrivait à te défénestrer tu vas où? Certainement, le poste d'emploi que tu occupais en France, tu l'auras plus, on a mis quelqu'un à ta place. Don't wory, je te comprends. VAS AVEC TON DIOMAYE, NOUS NE VOULONS PLUS DE VOUS DANS PASTEF, APRES VOS SERIES DE TRAHISON ET DE DISCRIMINATION.
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    Bassam il y a 18 heures
    Merci madame d’être une vraie Patriote maintenant. Félicitations !
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    Brill il y a 5 heures
    Ces minables et ingrats ! Le messianisme est devenu leur élément de langage favori ! Vous n'avez pas honte ? Pourtant vs étiez tellement convaincus de la réalité de ce " messianique" que vous aviez dépouillé celui dont vous chantez actuellement les louanges ( le Président traître) de son identité ( parce qu'il en était dépourvu) pour en faire un Sonko. Donc de grâce, proposez nous autre chose ! Ce disque dur messianisme est rayé !!!
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    verite il y a 1 heure
    Sonal ngueen nitt gni deh ak seen wakhi politique
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    aprnewgeneration il y a 19 heures
    le nouveau slogan des T...............c'est messianisme.............................lollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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    Ndeye il y a 11 heures
    Je suis pressé que tout se passe bien pour que le vrai peuple sénégalais honnête et responsable qui voulaient le changement soit débarrasser de ce petit ver de terre fade sans charisme qui n'aime pas son pays. Après tout ce que les sénégalais de la diaspora surtout qui la plupart ont passé la journée à voter pour diomaye et de voir ce dernier un escroc change d'avis et admet être un traitre warkatk qui ne fera rien du changement voilu par le vrai peuple sénégalais honnête et responsable. Voir se débarrasser de ce traitre fade sans charisme est la meilleure des vœux.
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    Bounkhatab il y a 6 heures
    Tu n'as pas honte, tu veux partir a cause des privilèges. Pastef reste soudé et mobilise mieux et devient plus, on se donne rendez-vous sur le terrain.

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