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Politique

Le président de la République salue l'engagement de Bachir Fofana pour la transparence et la bonne gouvernance

Auteur: Khady NDOYE

il y a 1 jour 12116 Lectures 35 Commentaires | English
Le président de la République salue l'engagement de Bachir Fofana pour la transparence et la bonne gouvernance

Le président de la République salue l'engagement de Bachir Fofana pour la transparence et la bonne gouvernance

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À travers une lettre de remerciements signée par le ministre, directeur de cabinet du chef de l'État, Mary Teuw Niane, le président de la République a exprimé sa reconnaissance au journaliste-essayiste Bachir Fofana pour son ouvrage "Aveux signés, datés et envoyés". Diomaye Faye annonce également que le livre sera examiné par les services compétents.

« Le chef de l'État m'a demandé de vous transmettre ses vifs remerciements ainsi que ses félicitations pour cet ouvrage qui témoigne de votre engagement républicain en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance », peut-on lire dans la lettre adressée à Bachir Fofana.

Au-delà des remerciements, la présidence indique que cette publication ne restera pas lettre morte. Selon la correspondance, l'ouvrage « fera l'objet d'une exploitation judicieuse par nos services compétents », laissant entendre que son contenu sera examiné avec attention.

Le président Faye marque, par ailleurs son intérêt pour les contributions citoyennes portant sur les questions de gouvernance, de transparence et de gestion publique, tout en encourageant les initiatives intellectuelles susceptibles d'alimenter la réflexion et l'action des pouvoirs publics.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Le président de la République Diomaye Faye a remercié le journaliste-essayiste Bachir Fofana pour son ouvrage "Aveux signés, datés et envoyés" et salué son engagement en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance. - L'ouvrage sera examiné par les services compétents de la présidence, qui en feront "une exploitation judicieuse". - Le président Faye encourage les contributions citoyennes et les initiatives intellectuelles portant sur la gouvernance, la transparence et la gestion publique.
Auteur: Khady NDOYE
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (35)

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    Un torchon ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    Diomaye et sa coalition nous préparent psychologiquement les retours de Mr "Madiakhassé" Diagne et des alternoceurs de Macky car qui connaît Bachir Fofana sait que c'est un pion de Mr "Madiakhassé" Diagne qui lui file les informations qu'il publie dans les "merdias". Aussi bien Thierno A. Sall que Bachir Fofana, ils n'ont vraiment rien donné de nouveaux dans l'affaire ASER et aucun des 2 n'a osé cité le nom de Jean Michel Séne DG de l'ASER. On nous récemment annoncé que la France ne va pas extrader Doro Gaye un autre alternoceur qui est sous mandat d'arrêt international et ni l'exécutif et ni les ministères de la justice et des affaires étrangères n'ont réagi pour contester ces décisions de Paris. Ils sont muets et n'ont même pas commenté. Bref, Diomaye va faire rentrer tous les alternoceurs qui ont pillé le pays qui ont fui le pays et qui détestent Sonko. Les chiens sont lâchés et ce sera du trash contre Sonko et le Pastef.
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    Fof il y a 1 jour
    L’inspecteur Fofana a remis son rapport au président, bravo. Maintenant on va l’exploiter…
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    Réplique il y a 1 jour
    Avec l’arrivée de ChatGPT, tout le monde est devenu écrivain du jour au lendemain. Même moi, je prépare un livre sur « l’art de la manipulation »… Le plus inquiétant, c’est que ChatGPT m’aide à l’écrire. Si un jour vous trouvez que je vous manipule, sachez que le premier chapitre est déjà terminé ! 😂
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    Thiey Sénégal il y a 1 jour
    Thiey Sénégal Chaque jour ben bu besss Thiey deuk bi
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    Momo2 il y a 1 jour
    Imaginez que Trump appelle les démocrates pour gouverner, quitte le parti républicain en plein mandat pour créer son propre parti, et change le programme qu’il avait présenté en campagne électorale, vous pensez que les électeurs resteraient chez eux pour le laisser terminer tranquillement son mandat ? Idem pour toutes les autres démocraties. Certaines choses ne se passent que dans certains pays notamment pauvres et endettés. On se peut tout se permettre avec la force et l’argent du contribuable, c’est tout simplement renversant !
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    Jean il y a 1 jour
    @Gardiné vous n'avez qu'à aller porter plainte.... si vous êtes sûr de vos dires.
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    Thieuye li il y a 1 jour
    Astou, Sonko doit renercier Dieu personne n,a parle' de lui ici . Cube Maggi la, il est dans toutes les sauces
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    Thieuye li il y a 1 jour
    Astou, Sonko devrait se rejouir personne n,a parle' de lui ici. Cube Maggi la, il est dans toutes les sauces
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    Thieuye li il y a 1 jour
    Astou, Sonko devrait se rejouir, personne n,a parle' de lui ici. Maggi la, il est dans toutes les sauces
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    Zeum il y a 1 jour
    Je ne vois aucun projet ou acte majeur pour féliciter le président, qui ne fou rien pour ce pays. Je vois quelqu'un qui ne fait que le contraire de ce qu'il combattait. Un président qui ne fait que de la politique, le 2e mandant est un mandat de trop pour Diomaye qui ne sait rien faire de bon pour un pays. Honorer un chroniqueur n'a pas de sens dans ce pays où c est juste un appel du pieds, je ne vois que des bêtises.
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    Sénégal il y a 1 jour
    Les gens comprendrons. Il ne va jamais se salir les mains. C'est une ancienne Dame troiquiste qui coordonne tout. Elle s'expose trop des conséquences qui suivront après ce régime passager. Au Sénégal tout ce sais, même le média de propagande.
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    Le spectateur des farceurs il y a 1 jour
    C'est trop gros, tchey yalla ! Ayant voté pour la rupture des anciennes pratiques, je suis très déçue 😞
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    Xeme il y a 19 heures
    Un président de la république qui félicite un journaliste pour un livre "d'enquête " sur un décaissement, présenté comme flou, de 37 milliards du Sénégal, alors qu'il a son pôle judiciaire financier, son procureur, sa justice, son OFNAC, sa cour des comptes, son IGE. Au lieu de féliciter un journaliste pour une œuvre de "transparence et bonne gouvernance ", que le président lui-même fasse preuve de transparence et bonne gouvernance en activant l'une de la dizaine d'institution qu'il a pour cela. Ça pue la politique politicienne à 1000 km à la ronde.

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