Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSE

« Le Président m'a récemment reçu au Palais et je n'ai pas accédé à sa demande » : les premiers mots de Dame Mbodji après son limogeage

Limogé de la direction générale de la SOGIP SA, Dame Mbodji a réagi. Dans un message qu'il a publié, il affirme que cette décision ne l'a « pas surpris du tout », car le chef de l'État l'avait récemment reçu au Palais pour lui demander de rejoindre son mouvement politique, ce qu'il a refusé.

​Le président de la République a mis fin, ce mercredi 25 novembre 2026, aux fonctions de Dame Mbodji à la tête de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA). Il est remplacé par Lamine Diagne, titulaire d'un master en relations internationales et négociations stratégiques.

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​« Le Président m'a récemment reçu au Palais »

​Dans son message, Dame Mbodji écrit : « Ce mercredi 25 novembre 2026, le Président de la République a décidé de mettre fin à mes fonctions. Je prends acte de cette décision qui ne m'a pas surpris du tout car le Président m'a récemment reçu au Palais et je n'ai pas accédé à sa demande de rejoindre son mouvement politique. J'y reviendrai après ma passation de service. »

​Revenant sur son passage à la SOGIP, il déclare : « Les fonctions que j'ai eu l'honneur d'exercer m'ont été confiées au nom de la République, et c'est avec responsabilité, engagement et détermination que je me suis efforcé de les assumer. Servir l'État est un privilège, mais c'est surtout une exigence : celle de travailler, de construire et de contribuer, à la mesure de ses moyens, à la transformation de son pays. »

​Il poursuit : « À la tête de la SOGIP SA, durant deux années, cinq mois et trois semaines, j'ai consacré toute mon énergie à la réalisation des missions qui m'étaient assignées, avec la conviction profonde que les infrastructures publiques doivent être des instruments de développement, de progrès et de souveraineté économique. »

​Il ajoute : « Je quitte cette fonction sans renier le moindre de mes engagements, sans regretter les sacrifices consentis et surtout sans renoncer aux convictions qui ont toujours jalonné mon parcours. »

​Dame Mbodji dit ensuite : « Je remercie mes parents de m'avoir inculqué des valeurs et je rends grâce au bon Dieu de m'avoir permis de faire connaître la SOGIP au grand public en si peu de temps, d'y avoir réalisé des résultats sans précédent et d'avoir contribué significativement à la belle organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. »

​Il poursuit : « Je voudrais exprimer ma reconnaissance à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accompagné dans cette mission, particulièrement aux collaborateurs de la SOGIP, dont le dévouement et le professionnalisme méritent d'être célébrés. »

​« On peut mettre fin à une fonction, mais on ne saurait mettre fin à une conviction »

​Dame Mbodji affirme : « Aussi me plaît-il de rappeler qu'on peut mettre fin à une fonction, mais on ne saurait mettre fin à une conviction. On peut retirer une responsabilité, mais on ne peut effacer un engagement. »

​Il précise : « En d'autres termes, mon investissement patriotique ne saurait être réductible à une nomination, à un titre ou à une fonction administrative. Il procède d'une histoire, d'une fidélité à des principes et d'une volonté profonde de contribuer à l'avènement d'un Sénégal souverain, juste et prospère. »

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​Fidélité réaffirmée à Ousmane Sonko et à Pastef

​Se présentant comme un militant de Pastef-Les Patriotes, il déclare : « En tant que militant de Pastef-Les Patriotes, je réitère mon attachement aux idéaux du parti et ma fidélité au président Ousmane Sonko, guide incontestable de la révolution. »

​Il conclut : « Les circonstances changent, les responsabilités évoluent, les fonctions passent, mais les convictions sincères résistent aux épreuves du temps. Je continuerai donc, avec la même détermination, à défendre le Projet auquel je crois et à combattre le système jusque dans ses derniers retranchements. Vive le Sénégal ! »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Dame Mbodji a été limogé de la direction générale de la SOGIP SA le mercredi 25 novembre 2026 et remplacé par Lamine Diagne. - Il affirme que sa décision ne l'a « pas surpris du tout », car le Président l'avait récemment reçu au Palais pour lui demander de rejoindre son mouvement politique, ce qu'il a refusé. - Il réitère son attachement aux idéaux de PASTEF Les Patriotes et sa fidélité au Président Ousmane Sonko.