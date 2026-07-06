Politique

Auteur: Cheikh CAMARA

Les maires de Diomaye Président recadrent Abdou Mbow et l'APR après l'audience avec le chef de l'État

C'est avec « étonnement » que les maires de la Coalition Diomaye Président disent avoir pris connaissance des déclarations de certains responsables de l'Alliance pour la République (APR) visant à « remettre en cause l'engagement des maires » ayant participé à l'audience accordée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, Président de la République.

Ils disent rejeter avec « la plus grande fermeté ces accusations sans fondement. Elles ne peuvent masquer la réalité politique qui s'est exprimée lors de cette rencontre historique. » Selon le chargé de la communication de la Coordination des Élus de la Coalition Diomaye Président, Samba Sall, maire de la commune de Dabaly, « les maires présents ont participé librement, en toute responsabilité et en parfaite connaissance de leur engagement. Personne n'a été enrôlé contre son gré. Les élus locaux sont des responsables politiques majeurs, investis par leurs populations, et leur liberté de choix mérite le respect. »

Aussi de poursuivre : « cette audience restera gravée dans les mémoires. Pendant plusieurs heures, le Président de la République a échangé directement avec les maires dans un climat de confiance, d'écoute et de respect mutuel. Au terme de cette rencontre, il a pris le temps de saluer et de parler personnellement à chaque maire afin d'échanger individuellement avec lui. Ce geste de considération exceptionnelle a profondément marqué les élus présents. »

Samba Sall rappelle qu'à cette occasion, « de nombreux maires ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le Président de la République dans la mise en œuvre de son projet pour le Sénégal et de poursuivre cet engagement dans la durée. » Il ajoute qu'également, « de nombreux maires étaient présents à la rencontre des élus organisée le 2 juillet au CICAD. » Et de préciser : « l'audience du 3 juillet avec Son Excellence le Président de la République concernait les maires de la Coalition Diomaye Président ayant répondu à cette invitation. »

Par ailleurs, souligne-t-il, « plusieurs maires qui soutiennent le Président de la République n'ont pu être présents en raison de contraintes liées à leurs responsabilités ou à d'autres obligations. Leur absence ne saurait être interprétée comme un manque d'engagement. » Le maire de la commune de Dabaly et chargé de la communication de la Coordination des Élus de la Coalition Diomaye Président dit avoir aussi eu des discussions avec le chef de l'État, qui ont notamment porté sur les projets structurants de la commune de Dabaly et sur « notre engagement en faveur du développement territorial. »

Les élus de la Coalition Diomaye Président réaffirment également leur disponibilité à participer pleinement à la structuration de la future formation politique que le Président de la République décidera de mettre en place. « Nous sommes prêts à contribuer à son implantation sur l'ensemble du territoire national, jusque dans les localités les plus reculées, dans le respect des orientations qui seront définies », indique M. Sall.

« Les tentatives de sabotage, de désinformation ou de remise en cause de l'engagement des élus ne changeront en rien cette dynamique. Les populations jugeront sur les actes, les réalisations et la sincérité des engagements », estime Sall. Qui poursuit : « nous disons à Monsieur Abdou Mbow que le débat politique mérite mieux que des insinuations remettant en cause la liberté de choix des maires. Nous l'invitons à concentrer son énergie sur son propre projet politique et sur la confiance des électeurs de sa circonscription. »

Surtout, ils lui demandent de cesser de mettre en doute l'honneur et l'engagement des maires. Les élus locaux se décrivent comme « des responsables politiques qui assument pleinement leurs choix devant leurs populations. » Ils pensent que « le temps des procès d'intention et des polémiques stériles doit laisser place à un débat politique responsable, fondé sur les faits et le respect mutuel. » Ils invitent les responsables de l'APR à « respecter le libre choix des élus locaux » et rappellent que « les maires appartiennent d'abord aux populations qui les ont élus et demeurent libres de leurs engagements politiques. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les maires de la Coalition Diomaye Président rejettent fermement les accusations de l'APR et d'Abdou Mbow remettant en cause leur engagement lors de l'audience avec le chef de l'État. - Samba Sall affirme que les maires ont participé librement à la rencontre, marquée par un climat de confiance et des échanges individuels avec le Président. - Les élus invitent l'APR à respecter leur liberté de choix politique et à cesser les polémiques, tout en réaffirmant leur soutien au projet présidentiel.