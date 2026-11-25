Politique

Auteur: Yandé DIOP

« Les salaires seront payés et le pays fonctionnera » : Thierno Alassane Sall démonte l'alarmisme autour de la LFR 2026

Le député Thierno Alassane Sall s’est vivement attaqué au décret du chef de l’État relatif à la situation institutionnelle née du rejet de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il dénonce une violation de la Constitution, pointe les responsabilités partagées entre l’exécutif et la majorité parlementaire, et met en garde contre les discours alarmistes sur un éventuel non-paiement des salaires.

​Prenant la parole à l’Assemblée nationale, Thierno Alassane Sall n’a pas mâché ses mots. Le député a qualifié le décret du président de la République d’« illégal » et d'« illégitime », estimant surtout qu’il constitue une violation de la Constitution sénégalaise. « Non seulement il est illégal, mais ce qui est plus grave, il viole la Constitution de notre pays. Et cela est inadmissible », a-t-il martelé, mettant en garde contre les conséquences d’une telle décision. Selon lui, laisser passer cet acte reviendrait à donner au chef de l’État la possibilité de faire désormais « tout ce qu’il veut ».

​Le parlementaire s’est également interrogé sur le silence d’une partie de l’opinion publique, des universitaires et des acteurs démocratiques face aux précédentes entorses présumées à la loi fondamentale. Il estime que certaines violations ont été tolérées lorsqu’elles servaient des intérêts politiques, avant que leurs conséquences ne deviennent aujourd’hui difficiles à ignorer. Pour Thierno Alassane Sall, la crise actuelle ne peut être comprise sans revenir sur les tensions qui ont progressivement fragilisé l’institution parlementaire : il cite notamment les conditions d’installation du président de l’Assemblée nationale et le vote de l’article 129 du Code électoral.

​« Défendre cette Assemblée nationale, c'est défendre la Constitution »

​Le député considère que l’Assemblée nationale a elle-même contribué à son affaiblissement. À ses yeux, les querelles politiques, les insultes et les affrontements entre camps ont fini par détourner les Sénégalais de l’essentiel : la défense des prérogatives constitutionnelles de leur institution. Il déplore ainsi que certains citoyens ne voient plus dans les débats parlementaires qu’une bataille entre personnes ou entre formations politiques, notamment autour de Pastef — une situation qui, selon lui, fait perdre de vue la véritable portée de la crise institutionnelle.

​L’autre responsabilité pointée par Thierno Alassane Sall concerne directement le président de la République. Le député juge inconcevable qu'un chef de l'État prétende gouverner sans sa majorité parlementaire et contre celle-ci. Il rappelle avoir, à plusieurs reprises, plaidé pour une entente entre le président de la République et la majorité parlementaire, au motif qu’ils avaient cheminé ensemble. Pour lui, cette cohésion était indispensable à la stabilité des institutions et au fonctionnement normal du pays. Il estime que la présentation d’un programme gouvernemental sans concertation avec la majorité parlementaire ne pouvait qu’aboutir à un affrontement politique, tout en revenant sur les accusations selon lesquelles le budget proposé serait davantage un instrument de campagne électorale qu’un véritable budget au service du Sénégal.

​« Les salaires seront payés »

​Sur les conséquences économiques du rejet de la LFR 2026, Thierno Alassane Sall s’est particulièrement élevé contre les messages faisant état d’un blocage du pays et d’un risque de non-paiement des salaires. Le député parle de « désinformation » destinée à inquiéter les populations. Il rappelle que la loi de finances initiale reste en vigueur, même en l’absence d’adoption de la loi de finances rectificative : « Même s'ils ne votent pas la loi de finances rectificative, jusqu'à aujourd'hui, il y a une loi de finances initiale : les salaires seront payés et le pays fonctionnera », a-t-il assuré. Une manière pour le parlementaire de dissocier la crise institutionnelle et budgétaire actuelle d’un éventuel arrêt du fonctionnement de l’État. Pour lui, le rejet de la LFR ne signifie donc pas que le Sénégal se retrouve sans cadre budgétaire pour assurer la continuité des services publics.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Thierno Alassane Sall qualifie le décret du président de la République d'« illégal » et d'« illégitime », estimant qu'il viole la Constitution sénégalaise. - Il dénonce une responsabilité partagée entre l'exécutif et la majorité parlementaire, citant les conditions d'installation du président de l'Assemblée nationale et le vote de l'article 129 du Code électoral. - Il affirme que la loi de finances initiale reste en vigueur et assure que « les salaires seront payés et le pays fonctionnera », dénonçant une « désinformation ».