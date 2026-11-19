Politique

Auteur: Yandé DIOP

LFR 2026 : Aminata Touré applaudit le décret de Diomaye Faye et charge les députés de PASTEF

Au cours d'un point de presse de Kiiraay, Aminata Touré a vivement salué la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre en vigueur, par décret, la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Présentant cet acte comme une manifestation de courage et de responsabilité, elle a accusé les députés de PASTEF d'avoir fait prévaloir leurs intérêts partisans sur les urgences des populations.

Aminata Touré apporte son soutien sans réserve au président Bassirou Diomaye Faye. Face à la controverse suscitée par la mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 par décret, l'ancienne Première ministre a choisi son camp et avec elle, tous les responsables du parti présidentiel Kiiraay. C’est du moins ce qui ressort du point de presse organisé par la coordination.

En effet, la coordonnatrice générale du parti a salué une décision qu'elle considère comme un acte de responsabilité présidentielle et une réponse à l'impasse provoquée, selon elle, par les députés de PASTEF à l'Assemblée nationale. Pour Aminata Touré, le chef de l'État n'a fait qu'user des prérogatives que lui confère l'article 68 de la Constitution. Elle estime que cette décision était nécessaire pour éviter que les blocages parlementaires ne compromettent la continuité de l'action publique et l'exécution des dépenses destinées aux populations.

A lire aussi : "LFR : Après le décret, la féroce guerre des mots"

« Le président a pris ses responsabilités », a-t-elle déclaré, avant de féliciter Bassirou Diomaye Faye pour avoir, selon elle, préservé la stabilité de l'État et sa capacité à fonctionner. Une manière également de rappeler les engagements pris par le chef de l'État lors de son investiture, notamment celui de placer les intérêts du Sénégal au-dessus de toute considération.

Les députés de PASTEF accusés de sacrifier les urgences sociales

Dans son intervention, Aminata Touré a particulièrement insisté sur les conséquences qu'aurait pu entraîner le blocage de la LFR 2026. Elle a énuméré plusieurs secteurs et catégories de bénéficiaires concernés par les crédits inscrits dans le texte : la santé, les familles vulnérables, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Elle a notamment évoqué le démarrage annoncé de cinq hôpitaux, les bourses de sécurité familiale, les financements destinés aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux éleveurs, mais également des infrastructures comme l'hôpital de Bakel, l'assainissement de Touba et les casernes de Saraya et de Kébémer. Autant de projets et de programmes qu'elle estime avoir été exposés aux conséquences d'un bras de fer politique.

L'ancienne Première ministre a ainsi reproché aux députés de PASTEF d'avoir refusé de voter le texte pour des considérations partisanes, les accusant de vouloir sacrifier les intérêts des populations à leurs querelles politiques. S'adressant directement aux parlementaires du parti, elle les a invités à retourner dans leurs localités pour expliquer aux citoyens les raisons de leur opposition au texte, notamment aux populations qui attendent la réalisation d'infrastructures sanitaires.

« Le budget de l'État appartient à tous les Sénégalais »

Aminata Touré a voulu déplacer le débat sur le terrain de la responsabilité collective. Pour elle, le budget de l'État ne saurait être considéré comme un instrument appartenant à une majorité parlementaire ou à un parti politique. Dans une séquence largement développée en wolof, elle a entrepris d'expliquer l'origine des ressources publiques, en prenant des exemples de la vie quotidienne. L'achat du pain, qui donne lieu au paiement de la TVA reversée au Trésor, l'acquisition d'une bouteille de gaz ou encore les impôts prélevés sur les salaires des travailleurs du public et du privé constituent, selon elle, autant de contributions qui alimentent les caisses de l'État.

« Cet argent est le nôtre, celui que nous avons cotisé ensemble », a-t-elle rappelé, pour souligner que le budget national est le fruit de l'effort collectif des citoyens.

A lire aussi : "LFR : Moussa Tine explique pourquoi il sera difficile "d’attaquer" le décret de Diomaye"

Dès lors, estime-t-elle, il ne devrait pas être pris en otage par des calculs politiques. « Le budget de l'État n'est pas une machine qui fabrique des billets de banque », a-t-elle insisté, dénonçant une instrumentalisation des ressources publiques au détriment des besoins essentiels des Sénégalais.

« Ousmane Sonko n'est plus Premier ministre et le pays continue d'avancer »

En évoquant les motivations qu'elle prête aux députés de PASTEF, elle a directement mis en cause Ousmane Sonko, qu'elle accuse d'être à l'origine des blocages parlementaires. Elle a notamment affirmé que le pays continuait de fonctionner malgré le départ de ce dernier de la primature. « Aujourd'hui, Ousmane Sonko n'est plus Premier ministre, et le pays continue d'avancer. Voilà ce qui fait mal à certains », a-t-elle lancé.

Tout en affirmant respecter l'Assemblée nationale et l'institution parlementaire, elle a vivement critiqué le déroulement des débats, qu'elle a assimilé à du théâtre, à des règlements de comptes et à des invectives. Une atmosphère qu'elle juge incompatible avec l'importance des enjeux budgétaires soumis aux députés.

Kiiraay appelle à poursuivre la mobilisation sur le terrain

En conclusion, Aminata Touré a appelé les militants de Kiiraay et, au-delà, les Sénégalais attachés à la paix et à la stabilité à poursuivre leur mobilisation, dans le respect de la Constitution et des lois. Elle a notamment exhorté les responsables du mouvement à intensifier le travail de sensibilisation dans les différentes régions, citant Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda. L'objectif, selon elle, est d'expliquer aux populations les enjeux de la LFR 2026 et les conséquences du bras de fer politique autour de son adoption.

L'ancienne Première ministre a enfin présenté le décret présidentiel comme une décision conforme à la Constitution et un moyen de préserver les institutions. « La Constitution est notre boussole », a-t-elle rappelé.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aminata Touré a salué la mise en vigueur par décret de la LFR 2026 par le président Bassirou Diomaye Faye, qu'elle considère comme un acte de responsabilité fondé sur l'article 68 de la Constitution. - Elle a accusé les députés de PASTEF d'avoir refusé de voter le texte pour des considérations partisanes, au détriment de secteurs comme la santé, l'agriculture, la pêche et l'élevage. - Elle a appelé les militants de Kiiraay à poursuivre la mobilisation et la sensibilisation dans les régions, notamment à Kaolack, Ziguinchor, Kédougou et Tambacounda.