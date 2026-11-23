Politique

Auteur: Awa DIOP

LFR 2026 : après le rejet et le passage par décret, l’Assemblée nationale déclenche sa riposte

Le bras de fer institutionnel autour de la Loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026 franchit un nouveau cap à la Place Soweto. Dans un document officiel daté de ce lundi 23 novembre 2026, l'Assemblée nationale (XVe Législature) a convoqué en urgence les membres de l'Intercommission constituée par la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire ainsi que la Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.

​La réunion est fixée au mardi 24 novembre 2026 à 10 heures, dans la salle Marie Joséphine Diallo du nouveau bâtiment de l'institution parlementaire.

​L'ordre du jour comporte un point unique, particulièrement sensible sur le plan politique et constitutionnel : « Examen de la proposition de résolution relative au décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur du projet de loi n° 40/2026 portant loi de finances rectificative pour l’année 2026, rejeté par l’Assemblée nationale, et aux responsabilités résultant de son exécution ».

​La convocation est signée par le président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, le député Alphonse Mané Sambou. Pour rappel, ce texte budgétaire avait été préalablement rejeté par l'Assemblée nationale avant que le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, ne décide de le mettre en vigueur par le décret n° 2026-2416 signé le jeudi 19 novembre 2026.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - L'Assemblée nationale convoque en urgence une Intercommission (Finances et Lois) pour le mardi 24 novembre 2026 à 10 heures. - L'ordre du jour porte sur l'examen d'une proposition de résolution relative au décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 portant mise en vigueur de la LFR 2026 rejetée par l'Assemblée. - La convocation est signée par le député Alphonse Mané Sambou, président de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire.