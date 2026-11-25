Politique

Auteur: Yandé DIOP

LFR 2026 : L’Assemblée nationale face au décret présidentiel, Pastef réclame son retrait sans délai

Après le rejet du projet de loi de finances rectificative le 3 novembre dernier, les députés examinent une proposition de résolution contestant la mise en vigueur du texte par décret présidentiel. Le document adopté en commission à la majorité met en garde les acteurs de la chaîne budgétaire et réclame un contrôle minutieux des opérations financières engagées sur la base du décret.

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‎L’Assemblée nationale ouvre un nouveau chapitre dans le bras de fer autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Ce mercredi, les députés examinent en séance plénière une proposition de résolution portant sur le décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026, par lequel le président de la République a mis en vigueur le projet de loi de finances rectificative, pourtant rejeté par les députés. À l’origine de cette initiative, le groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes entend faire constater ce qu’il considère comme une atteinte aux prérogatives constitutionnelles du pouvoir législatif. Le texte, présenté par le député Mohamed Ayib Salim Daffé, a déjà franchi une première étape. Réunie mardi 24 novembre, l’intercommission constituée de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire et de celle des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains l’a adopté à la majorité, après examen et discussion. Au cœur de la contestation, une décision parlementaire que Pastef estime sans équivoque. Le 3 novembre 2026, l’Assemblée nationale avait rejeté le projet de LFR par l’adoption d’une question préalable, avec 126 voix. Pour les initiateurs de la résolution, ce vote a entraîné le rejet définitif du texte, conformément à l’article 83 du Règlement intérieur de l’institution. Dès lors, le recours au décret présidentiel du 19 novembre est considéré comme une remise en cause de la décision des députés. Les auteurs de la proposition estiment que l’article 68 de la Constitution, invoqué pour justifier cette mise en vigueur, prévoit un mécanisme exceptionnel destiné à pallier l'absence de vote définitif dans le délai constitutionnel de 60 jours. Il ne saurait, selon eux, permettre à l’Exécutif de rétablir un texte expressément rejeté par la représentation nationale.

‎La responsabilité des acteurs de la chaîne budgétaire en question

‎Au-delà de la bataille institutionnelle, la résolution soulève des interrogations sur les conséquences concrètes de l'application du décret. Les ordonnateurs, contrôleurs budgétaires, comptables publics ainsi que les agents des administrations fiscales et douanières sont particulièrement concernés. Le document leur rappelle que le décret présidentiel ne les dispense pas de leurs obligations de contrôle de la légalité et de la régularité des opérations qu’ils prescrivent, visent ou exécutent. Leur responsabilité pourrait être engagée en cas de manquement à leurs obligations professionnelles. Les députés attirent également l’attention sur les emprunts, les engagements financiers et les opérations de conversion de dette. En s'appuyant notamment sur l'article 133 du Règlement général sur la comptabilité publique, la proposition rappelle que ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en vertu d'une loi de finances.

Autre exigence, un examen minutieux de l'exécution budgétaire. La résolution prévoit que la loi de règlement de l'exercice 2026 fasse l'objet d'un contrôle rigoureux, portant notamment sur les recettes encaissées, les dépenses payées et les emprunts effectués sur le seul fondement du décret contesté. La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire est appelée à assurer un suivi régulier de cette exécution.

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‎Une résolution à forte portée politique

‎Les débats en intercommission ont également mis en lumière les divergences d'interprétation autour de la portée juridique de cette initiative. Certains commissaires ont notamment rappelé qu'une résolution parlementaire, contrairement à une loi, ne crée pas nécessairement d'obligations juridiquement contraignantes. Elle permet toutefois à l'Assemblée nationale d'exprimer officiellement sa position sur une question d'intérêt national. Les échanges ont aussi porté sur les engagements du Sénégal auprès du Fonds monétaire international (FMI) et des autres partenaires techniques et financiers. Pour les initiateurs, ces engagements ne peuvent se substituer aux autorisations budgétaires relevant de la compétence constitutionnelle du Parlement. Les amendements adoptés en commission ont notamment renforcé le rappel relatif aux engagements financiers internationaux et introduit explicitement un suivi régulier de l'exécution budgétaire par la Commission des Finances.

Au terme de son examen, l'intercommission a recommandé l'adoption de la proposition de résolution. Celle-ci demande notamment le retrait sans délai du décret n°2026-2416 et l'arrêt de toute exécution du projet de LFR 2026 sur son fondement. La séance plénière de ce mercredi constitue désormais une nouvelle étape de cette confrontation entre les pouvoirs exécutif et législatif. Au-delà du sort de la résolution, c'est la question de l'autorité du vote parlementaire et du contrôle de l'exécution des finances publiques qui se retrouve au centre des débats.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Les députés examinent en séance plénière une proposition de résolution du groupe Pastef-Les Patriotes contestant le décret n°2026-2416 du 19 novembre 2026 mettant en vigueur la LFR 2026 rejetée le 3 novembre par 126 voix. - Le texte, adopté en intercommission à la majorité, demande le retrait sans délai du décret et l'arrêt de toute exécution de la LFR sur son fondement. - La résolution rappelle aux acteurs de la chaîne budgétaire leurs obligations de contrôle et prévoit un examen rigoureux de la loi de règlement 2026 par la Commission des Finances.