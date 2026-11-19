Politique

Auteur: Awa DIOP

LFR 2026 : Le président de la République met en vigueur le texte par décret

​Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a décidé la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026. Cette mesure a été actée par le décret n° 2026-2416 signé ce jeudi 19 novembre 2026, selon un communiqué du ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.

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La Présidence précise que cette décision intervient au titre des prérogatives du chef de l’État en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».