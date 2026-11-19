LFR 2026 : Le président de la République met en vigueur le texte par décret
Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a décidé la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l’année 2026. Cette mesure a été actée par le décret n° 2026-2416 signé ce jeudi 19 novembre 2026, selon un communiqué du ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba.
A lire aussi : Assemblée : La LFR 2026 rejetée par les députés
La Présidence précise que cette décision intervient au titre des prérogatives du chef de l’État en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État ».
Commentaires (152)
Es ce que le décret est supérieur à une loi?
Es ce que le pouvoir exécutif a le droit d'outre passer sur les lois adoptées ou rejetées par le pouvoir législatif.?
Merci d'avance pour vous réponses.
Diomaye fait son travail et l’assemblée fait aussi son travail, c’est ainsi qu’un pays doit fonctionner.
Encore une trahison notoire.
Il trahit son mentor et trahit son peuple, pour simplement « re-être » président en 2029.
Tristesse et désolation.
Vous allez voir maintenant, tous les ténors du systeme de l’APR au PDS, en passant par REWMI, vont rejoindre, le détenteur de la caisse noire.
Les principales causes de la rigidité mentale
A. Les causes psychologiques
La peur du changement : l'individu préfère une situation connue, même imparfaite, à une situation nouvelle.
L'ego surdimensionné : reconnaître une erreur est vécu comme une humiliation.
Le besoin de contrôle : difficulté à accepter l'incertitude et les situations imprévisibles.
La peur de perdre son statut : changer d'opinion peut être perçu comme une perte d'autorité.
Le manque de confiance en soi : la personne s'accroche à ses convictions pour se rassurer.
Il faudrait supprimer l'assemblée nationale si pour des prérogatives du chef de l’État en tant que « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État » le président peut légiférer à la place de la l'assemblée nationale.
Moi je quitte ce pays
C’est juste pour amuser la galerie mais il n’a pas de pouvoirs réel
Tout ça c’est Senghor qui l’a imité de la France de De gaulle,on a fait du copier coller des lois françaises
Le pays doit avancer.
Des mois perdus alors que tu pouvais le faire depuis longtemps. Même ton ministre s'est humilié en suppliant l'AN de voter la LF.
Tout ça pour ça... Pouffffffff
Merci SE Monsieur le President.
Et c'est là le vrai deal, assumer pour Diomaye est très difficile voire impossible. Même pour assumer sa sortie de pastef il n'y est pas parvenu. Pour ce décret aussi il laisse son sg communiquer afin que son nom n'y figure surtout pas. Un PR qui agit sous la contrainte et qui n'assume rien c'est la catastrophe de l'illegitimité congénitale.
Le Sénégalais lambda ast maintenant convaincu que le Pastef et son gourou ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et leurs intérêts.
Les conditions de vie des pauvres Sénégalais ne les intéressent pas. Ils ne voient que l'élection présidentielle de 2029 pour élire Ousmane Sonko, quel que soit le prix à payer.
Vivement la dissolution de cette Assemblée nationale et l'organisation de nouvelles élections législatives pour le peuple mettent Ousmane et ses sbires ce Pastef hors d'état de nuire.
Le Senegal ne tourne pas autour de Pastef et Sonko.
Dokhalal
Il faut utiliser les prérogatives que vous confère la constitution pour gouverner ce pays et ne jamais permettre à des inconscients de saborder notre économie
Vive le président Bassirou Diomaye Gaye
Vive la république
Vive le Sénégal
Et, cerise sur le gâteau, le père du traître est devenu son agent recruteur. Cela signifie que ce vieux cautionne, depuis le début, la trahison éhontée de son fils. Ces kaw-kaw ne quitteront pas aussi facilement les fonds politiques. De vrais badolos, des broussards complexés ! Il faut mettre c’est gars en quarantaine comme du temps des colons de vria indigènes pires que le Covid 😂
merci diomaye
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.