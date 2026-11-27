Politique

Auteur: Par Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

LFR 2026 par décret : L’éclairage juridique du juge Ibrahima Hamidou Dème

Aux yeux du magistrat Ibrahima Hamidou Dème, président du parti Etic (Ensemble pour le travail, l’intégrité et la citoyenneté), la mise en vigueur, par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026, du projet de loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2026, après son rejet par l'Assemblée nationale, a ouvert une controverse juridique et politique qui dépasse largement la seule interprétation des textes budgétaires.

Elle interroge, note-t-il, notre conception de l'équilibre des pouvoirs, la portée des prérogatives constitutionnelles des institutions et, plus fondamentalement, leur aptitude à faire prévaloir l'intérêt général sur les considérations partisanes. Pour le juriste, deux lectures juridiques s'affrontent.

Il explique que "pour ceux qui défendent la légalité du recours au décret présidentiel, leur argumentation repose sur une lecture combinée de l'article 68 de la Constitution, de l'article 5 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) et de l'article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon leur thèse, la notion de projet de loi de finances employée par la Constitution englobe également les lois de finances rectificatives, expressément reconnues comme telles par la LOLF.

Ils considèrent, en outre, que l'adoption d'une question préalable, qui interrompt l'examen du texte et entraîne son rejet, ne saurait être assimilée au vote définitif du projet de loi de finances au sens de l'article 68. Le mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret pourrait ainsi trouver à s'appliquer à l'expiration du délai de soixante jours.

A l'inverse, on considère que le mécanisme prévu par l'article 68, relayé par l'article 57 de la LOLF, concerne essentiellement la loi de finances de l'année et ne peut être étendu aux lois de finances rectificatives.

Les tenants de cette thèse estiment surtout que le rejet du projet par l'Assemblée nationale, à travers l'adoption de la question préalable, constitue une décision parlementaire expresse dont l'Exécutif ne peut neutraliser les effets en recourant à un décret.

Pour notre part, nous considérons que le recours au mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret était, dans les circonstances de l'espèce, une réponse nécessaire à la préservation des exigences de l'action publique. Cette position ne procède ni d'une conception extensive des pouvoirs présidentiels ni d'une quelconque volonté de relativiser les prérogatives parlementaires. Elle repose sur la conviction que les mécanismes constitutionnels doivent être interprétés à la lumière de leur finalité et que les institutions de la République ne peuvent perdre de vue leur responsabilité première : servir l'intérêt général.

I. La Constitution : un instrument d'équilibre des pouvoirs sous la garantie du chef de l’Etat

Aux termes de l’article 42 de la Constitution, le président de la République est la clé de voute des institutions et demeure le garant de leur fonctionnement régulier.

Cette disposition exprime la place singulière du chef de l'État dans notre architecture institutionnelle et lui assigne une responsabilité qui dépasse la seule conduite de l'action gouvernementale. Il lui revient de veiller à la préservation de l'équilibre institutionnel et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.

Cette responsabilité doit cependant être comprise dans toute sa portée, sans lui faire dire davantage que ce que la Constitution autorise. Être garant du fonctionnement régulier des institutions ne signifie pas disposer d'un pouvoir général de substitution à celles-ci. L'article 42 ne constitue donc pas, à lui seul, une habilitation permettant au président de la République de s'affranchir des compétences constitutionnelles de l'Assemblée nationale.

Mais la séparation des pouvoirs ne saurait être comprise comme une organisation institutionnelle dans laquelle chaque pouvoir pourrait, par l'exercice isolé de ses prérogatives, compromettre le fonctionnement de l'ensemble. Elle suppose des compétences distinctes, mais également des mécanismes de collaboration, de régulation et de dépassement des difficultés institutionnelles.

C'est dans cette perspective que nous appréhendons l'article 68 de la Constitution. Celui-ci prévoit un mécanisme particulier de mise en vigueur par décret lorsque les conditions qu'il détermine sont réunies. Ce mécanisme constitue une garantie institutionnelle destinée à éviter que les difficultés du processus parlementaire ne compromettent les exigences de la continuité budgétaire.

La question de son applicabilité aux lois de finances rectificatives appelle, certes, une interprétation rigoureuse. Mais nous estimons que plusieurs éléments militent en faveur de cette extension.

D'abord, l'article 68 vise les « projets de lois de finances », sans limiter expressément cette formulation à la seule loi de finances initiale. Ensuite, l'article 5 de la LOLF reconnaît explicitement aux lois de finances rectificatives le caractère de lois de finances. Enfin, l'article 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale soumet leur examen et leur vote aux mêmes règles et procédures que ceux des lois de finances de l'année.

Ces dispositions, rapprochées les unes des autres, permettent de soutenir que le mécanisme constitutionnel ne saurait être écarté par principe au seul motif que le texte concerné est une loi de finances rectificative.

Nous ne méconnaissons pas la portée du rejet parlementaire. Nous considérons cependant que ses effets doivent être appréciés au regard de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et organiques régissant la procédure budgétaire, et non à partir de la seule qualification retenue dans le Règlement intérieur.

II. L'intérêt général : la responsabilité première des institutions républicaines

Au-delà de cette controverse juridique, une interrogation fondamentale doit guider notre réflexion : à quoi servent les institutions si leur fonctionnement ne concourt pas à la satisfaction des besoins de la collectivité nationale ?

L'intérêt général n'est pas une formule de circonstance que l'on invoque pour légitimer une décision politique. Il constitue le fondement même de l'action publique et la justification de l'exercice des compétences confiées aux autorités de l'État.

Cette exigence s'impose aussi bien à l'Exécutif qu'au pouvoir Législatif. La majorité parlementaire, pas plus que la majorité présidentielle, ne saurait confondre la défense de ses intérêts politiques avec celle de l'intérêt supérieur de la Nation. La recherche de l’intérêt général implique en effet la capacité pour chacun des pouvoirs, de prendre de la distance avec ses propres intérêts.

L'Assemblée nationale dispose pleinement de son pouvoir de contrôle, de discussion et de décision sur les orientations budgétaires du gouvernement. Elle peut rejeter un projet de loi lorsqu'elle estime que son contenu ne répond pas aux exigences économiques, sociales ou financières du pays. Cette prérogative est au cœur de la démocratie représentative.

Mais l'exercice d'un pouvoir aussi déterminant doit s'accompagner d'une exigence de responsabilité. L’examen d’une loi de finances rectificative ne peut être réduit à un acte de confrontation politique. Une telle décision doit pouvoir s'apprécier au regard de ses motivations, de ses conséquences et des alternatives qu'elle permet de proposer.

Or, il est incontestable que pour la bonne conduite des affaires publiques, il est nécessaire d’adapter les autorisations budgétaires aux évolutions économiques, financières et sociales qui n'avaient pas nécessairement été anticipées lors de l'adoption du budget initial.

C'est pourquoi nous considérons que le recours au mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret répondait, dans les circonstances de l'espèce, à une nécessité qui ne pouvait être ignorée. Il ne s'agit pas de consacrer une prééminence de l'Exécutif sur le Parlement, mais d'éviter que le désaccord entre les deux institutions ne fasse obstacle à l'adaptation des instruments budgétaires nécessaires aux exigences de l'action publique.

La même exigence de responsabilité vaut naturellement pour l'Exécutif. Le gouvernement ne peut considérer les prérogatives parlementaires comme des obstacles à contourner chaque fois qu'elles contrarient ses orientations. La recherche de l'efficacité gouvernementale ne saurait justifier l'affaiblissement du contrôle démocratique.

Mais le Parlement ne peut davantage faire de son pouvoir de rejet un instrument de blocage politique sans se préoccuper des conséquences de ses décisions sur la collectivité nationale.

III. La nécessité de l’arbitrage du juge

Défendre la nécessité du recours au décret ne signifie nullement considérer que l'intérêt général autorise tous les abus de l'autorité politique. Il serait dangereux de faire de l'intérêt général un argument permettant de s'affranchir de la Constitution ou autoriser une institution à empiéter librement sur les compétences d'une autre.

C'est précisément la raison d'être de l'État de droit : aucune prérogative publique ne devrait pouvoir être exercée sans que soient clairement identifiés les mécanismes permettant d'en contrôler les conditions et les limites.

Le juge occupe ici une place déterminante. Il est le garant de la légalité et le régulateur des rapports entre les autorités publiques, dans le cadre des compétences que lui reconnaît l'ordre juridique. Son intervention ne doit pas être perçue comme une intrusion dans le débat politique comme le soutiennent ceux qui considèrent le décret n° 2026-2416 comme un acte de gouvernement échappant ainsi au contrôle du juge, mais comme une garantie de la soumission de tous les pouvoirs au droit.

Le 15 février 2024, dans une situation institutionnelle grave, le Conseil constitutionnel avait accepté de dépasser une lecture strictement formaliste de ses compétences pour faire prévaloir la suprématie de la Constitution, « la stabilité des institutions et la continuité de leur fonctionnement » . Il avait notamment censuré la prorogation du mandat présidentiel et annulé le décret portant abrogation de la convocation du corps électoral. Après cette décision à la fois historique et révolutionnaire, la voie de l’incompétence ne doit plus offrir au juge, une échappatoire commode.

Une démocratie véritable se mesure en effet dans l’aptitude de l’institution judiciaire à poser les limites qu’impose la Constitution et à soumettre les autres pouvoirs au nécessaire contrôle juridictionnel.

Pour une République de responsabilité

La controverse autour de la LFR 2026 devrait finalement nous conduire à une réflexion qui dépasse les circonstances politiques du moment. Notre conviction est que le recours au mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret, dans les conditions de l'espèce, répondait à une nécessité de préservation de l'action publique. Nous assumons cette position. Mais nous refusons qu'elle soit interprétée comme une défense inconditionnelle des prérogatives présidentielles ou comme une remise en cause de la place du Parlement dans notre architecture constitutionnelle.

Nous avons besoin d'un Exécutif qui assume pleinement ses responsabilités dans la conduite des affaires publiques, sans que l’exercice de son pouvoir puisse justifier des abus. Nous avons aussi besoin d'un Parlement qui exerce ses prérogatives avec indépendance, mais également avec le sens des responsabilités qu'impose la représentation nationale. Nous avons enfin besoin d'une justice capable de garantir le respect des règles qui organisent notre République.

Le président de la République, en sa qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions, doit être particulièrement attentif à la préservation de cet équilibre. Sa responsabilité n'est pas de faire prévaloir systématiquement l'Exécutif, mais de veiller à ce qu'aucune confrontation institutionnelle ne compromette durablement le fonctionnement de l'État. Car il doit être le recours dont l’intervention remettrait les mécanismes en marche s’ils se bloquaient.

Il appartient également aux acteurs politiques de comprendre que la victoire d'un camp sur un autre ne constitue pas nécessairement une victoire pour la République.

Les majorités changent, les gouvernements passent, les responsables politiques se succèdent. Mais les institutions demeurent et les conséquences de leurs décisions engagent durablement la Nation.

La véritable grandeur d'une République ne réside surtout dans la maturité de toutes ses institutions à exercer leurs prérogatives, à respecter leurs limites et à faire prévaloir, en toutes circonstances, l'intérêt supérieur de la Nation.

C'est à cette exigence de responsabilité, et non à la logique des rapports de force, que devrait nous ramener la controverse autour de la LFR 2026. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le magistrat Ibrahima Hamidou Dème, président du parti Etic, estime que la mise en vigueur par le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 du projet de LFR 2026, après son rejet par l'Assemblée nationale, a ouvert une controverse juridique et politique. - Il expose deux lectures opposées : l'une fondée sur une lecture combinée des articles 68 de la Constitution, 5 de la LOLF et 88 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, l'autre estimant que le mécanisme de l'article 68 concerne essentiellement la loi de finances de l'année et ne peut être étendu aux lois de finances rectificatives. - Il considère que le recours au mécanisme constitutionnel de mise en vigueur par décret était, dans les circonstances de l'espèce, une réponse nécessaire à la préservation des exigences de l'action publique.