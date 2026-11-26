Politique

Auteur: Yandé DIOP

LFR 2026 : Tafsir Thioye démonte la résolution de Pastef et crie à l’illégalité

Lors de la séance plénière de ce mercredi 25 novembre 2026 à l’Assemblée nationale, le député Tafsir Thioye a vivement contesté la légalité de la résolution adoptée par la majorité parlementaire contre le décret d’exécution de la loi de finances rectificative (LFR) 2026. Estimant que le texte viole la Constitution et le Règlement intérieur, il a annoncé son vote contre, invitant plutôt ses collègues à saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême.

​La résolution adoptée par l’Assemblée nationale pour contester l’exécution du décret relatif à la loi de finances rectificative (LFR) 2026 a essuyé les critiques de Tafsir Thioye. Lors de la plénière de ce mercredi 25 novembre, le député a remis en cause sa base juridique et annoncé son vote contre le texte.

​Ancien membre de l’équipe ayant travaillé sur le Règlement intérieur, Tafsir Thioye estime que l’article 103 ne prévoit pas une résolution de cette nature. Selon lui, les résolutions parlementaires sont encadrées par des cas précis, notamment les commissions d’enquête, la mise en accusation et la levée de l’immunité parlementaire.

​« Je ne pense pas que ce qu’on est en train de faire rentre dans le cadre du contrôle et de l’évaluation des politiques publiques », a-t-il soutenu.

​Le député a également reproché aux élus de Pastef leur manque d’objectivité. Il a rappelé qu’après le rejet du projet de loi portant dissolution du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), un décret présidentiel avait, selon lui, entraîné la mise à l’arrêt de ces institutions sans provoquer de réaction similaire de leur part.

​Sur le décret relatif à la LFR 2026, Tafsir Thioye dit avoir des réserves, mais conteste la démarche choisie par ses collègues. Il estime que l’Assemblée ne peut demander le retrait d’un décret au président de la République, qui n’est pas responsable devant elle. Il considère que les députés auraient plutôt dû saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême.

​« L’Assemblée n’est pas un lieu où on fait de la politique politicienne. L’Assemblée est une institution où on prend des décisions qui engagent notre République », a-t-il lancé.

​Convaincu que la résolution ne repose sur aucune base juridique valable, le parlementaire a conclu sans ambiguïté : « Je ne voterai pas cette résolution-là, et je considère qu’elle est illégale, elle ne respecte pas notre Constitution, elle ne respecte pas notre Règlement intérieur. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Lors de la plénière du mercredi 25 novembre 2026, le député Tafsir Thioye a contesté la légalité de la résolution adoptée par la majorité parlementaire contre le décret d'exécution de la LFR 2026. - Il estime que l'article 103 du Règlement intérieur ne prévoit pas une résolution de cette nature et que les députés auraient dû saisir le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême. - Tafsir Thioye a annoncé son vote contre la résolution, la jugeant illégale et non conforme à la Constitution et au Règlement intérieur.