Politique

Auteur: Awa DIOP

LFR 2026 : Voici le décret signé par Bassirou Diomaye Faye pour passer outre le rejet des députés !

L'acte administratif officialisant la mise en application de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 est désormais disponible. Intitulé « Décret n° 2026-2416 mettant en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 », ce texte a été signé à Dakar le jeudi 19 novembre 2026 par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et contresigné par le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.

​Dans son rapport de présentation, le ministre Cheikh Diba rappelle que les grandes lignes de l'équilibre budgétaire initial ont été « bouleversées en cours d'exécution ». Transmis à l'Assemblée nationale le 18 septembre 2026, le projet de loi de finances rectificative a été rejeté une première fois en Commission des Finances du 20 au 23 octobre, renvoyé en Commission le 27 octobre, rejeté de nouveau le 30 octobre puis définitivement rejeté en séance plénière le 3 novembre 2026.

​Face à l'expiration du délai constitutionnel de soixante jours fixé par l'article 68, alinéa 3 et 5 de la Constitution, et en l'absence d'amendements adoptés, l'exécutif souligne que « les conditions d'application de l'article 68, alinéa 5 de la Constitution étant réunies, il a, dès lors, paru nécessaire de mettre en vigueur, par décret, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, afin de garantir le respect de nos engagements internationaux et la continuité budgétaire, indispensables au bon fonctionnement de l'État et à la stabilité économique, financière, sociale et sécuritaire du pays ». En conséquence, l'article premier dispose que le texte déposé le 18 septembre 2026 « est mis en vigueur » et sera publié au Journal officiel.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Le décret n° 2026-2416 mettant en vigueur la LFR 2026 a été signé à Dakar le 19 novembre 2026 par Bassirou Diomaye Faye et contresigné par le Premier ministre, sur rapport du ministre Cheikh Diba. - Le projet de LFR, transmis à l'Assemblée nationale le 18 septembre 2026, a été rejeté en Commission des Finances puis définitivement rejeté en séance plénière le 3 novembre 2026. - L'exécutif invoque l'expiration du délai constitutionnel de soixante jours (article 68, alinéas 3 et 5) pour mettre en vigueur le texte par décret, afin de garantir les engagements internationaux et la continuité budgétaire.