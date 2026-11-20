LFR 2026 : Voici le décret signé par Bassirou Diomaye Faye pour passer outre le rejet des députés !
L'acte administratif officialisant la mise en application de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 est désormais disponible. Intitulé « Décret n° 2026-2416 mettant en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026 », ce texte a été signé à Dakar le jeudi 19 novembre 2026 par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et contresigné par le Premier ministre, sur le rapport du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba.
Dans son rapport de présentation, le ministre Cheikh Diba rappelle que les grandes lignes de l'équilibre budgétaire initial ont été « bouleversées en cours d'exécution ». Transmis à l'Assemblée nationale le 18 septembre 2026, le projet de loi de finances rectificative a été rejeté une première fois en Commission des Finances du 20 au 23 octobre, renvoyé en Commission le 27 octobre, rejeté de nouveau le 30 octobre puis définitivement rejeté en séance plénière le 3 novembre 2026.
Face à l'expiration du délai constitutionnel de soixante jours fixé par l'article 68, alinéa 3 et 5 de la Constitution, et en l'absence d'amendements adoptés, l'exécutif souligne que « les conditions d'application de l'article 68, alinéa 5 de la Constitution étant réunies, il a, dès lors, paru nécessaire de mettre en vigueur, par décret, le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, afin de garantir le respect de nos engagements internationaux et la continuité budgétaire, indispensables au bon fonctionnement de l'État et à la stabilité économique, financière, sociale et sécuritaire du pays ». En conséquence, l'article premier dispose que le texte déposé le 18 septembre 2026 « est mis en vigueur » et sera publié au Journal officiel.
Commentaires (30)
La preuve : Fadilou Keïta a déclaré que Diomaye lui avait confié que des hommes du système lui avaient recommandé d’empêcher Sonko de retourner à l’Assemblée nationale. C’est un aveu de taille, que c’est Diomaye qui manipule le Conseil constitutionnel, ainsi que les magistrats de Colobane en général. Voilà le summum de la lâcheté !
Personne ne tombera dans son piège. S’il le souhaite, il n’a qu’à nommer Adjii Sarr Premier ministre et Mor Sarr, son ami d’enfance charretier, ministre des Forces armées. Il applique les recommandations de Macron visant à dissoudre Pastef. Peine perdue ! Quelle ingratitude mais élection rek personne n’est dupe
La haine de soi peut conduire a la détestation de l autre. Il y a des citoyens qui sont désormais devenus des zombies clavietistes
En fait, Dioms il n'est pas en train de gouverner le Sénégal, il est en train de faire un stage d'observation dans sa propre psyché. Le mec ramène absolument tout à son propre nombril, comme un enfant qui vient de découvrir qu'il a des pouces opposables et qui trouve ça fascinant pendant que la maison brûle! Et évidemment, autour de lui, t'as des prédateurs cognitifs de haut niveau. D'un côté, t'as Mimi, la vipère à sang froid qui a compris exactement comment pirater son système limbique juste en lui caressant l'ego dans le sens du poil. De l'autre, t'as Abdourahmane Diouf, le vieux renard qui maîtrise l'art de la manipulation neuronale, qui lui murmure à l'oreille pendant que Dioms regarde ses propres chaussures en se disant : « Waaaaah, c'est fou comme mes lacets sont bien faits ».
Le pauvre, il a une bande passante cognitive tellement réduite qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C’est terrible ! On a élu un gars en pensant qu'il allait nous faire passer à l'économie de la connaissance, et en réalité, il est bloqué en mode avion ! À ce stade-là, le Sénégal n'est même plus un pays, c'est juste un miroir géant dans lequel le président se regarde en boucle pendant que les autres lui vident les poches. Il faut qu'il se réveille, qu'il fasse une mise à jour de son logiciel interne, parce que là, son manque de lucidité est en train de créer un trou noir économique et politique dont même la physique théorique n'arrive pas à expliquer la densité!
Les politiciens partisans laissaient les neutres sachant repondre
Personne ne tombera dans son piège. S’il le souhaite, il n’a qu’à nommer son père Premier ministre et Mor Sarr, son ami d’enfance charretier, ministre des Forces armées.Election rek !
Il applique les recommandations de Macron visant à dissoudre Pastef. Peine perdue !
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