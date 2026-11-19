Politique

Auteur: Youssouf SANE

LFR : Après le décret, la féroce guerre des mots

Le combat verbal fait rage. Ce jeudi, dès les premières heures de la matinée, la Présidence de la République a annoncé que le chef de l’État a décidé de mettre en vigueur la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 par décret. Depuis cette annonce, responsables politiques, militants et proches des différents camps se livrent à une véritable bataille de déclarations, sur fond de controverses juridiques et constitutionnelles.

« Ousmane Sonko appelait au respect mutuel. Eh bien, aujourd’hui, Bassirou Diomaye Faye lui répond par les actes. Les députés de Pastef ont exercé leurs prérogatives en rejetant les PLF. Le Pr Diomaye exerce les siennes en décidant de mettre en vigueur la LFR-2026 par décret », a asséné Zahra Iyane Thiam, membre de la Nouvelle responsabilité.

"Bassirou Diomaye Faye lui répond par les actes"

Ngouda Mboup, le président de la Haute autorité de Pastef a, pour sa part, attaqué le fondement juridique de la décision présidentielle : «On ne peut pas mettre en vigueur un projet de loi sauf si l'Assemblée ne se prononce pas définitivement dans les délais fixés par la Constitution », dit-il.

De son avis, l'Assemblée s'est définitivement prononcée sur le projet de LFR dans les délais constitutionnels. « Cela s'appelle Inexistence en droit, c'est-à-dire que cet acte le mettant en vigueur est censé n'avoir jamais existé », soutient-il.

Pour sa part, Aminata Touré, responsable de Kiraay, a tenu à saluer la mise en vigueur de la LFR par décret. Une décision qui, à ses yeux, permet au président Bassirou Diomaye Faye d'« assurer la continuité budgétaire de l'État du Sénégal ».

"C'est une violation grave de la Constitution"

Mais cet argument est loin de convaincre Dahirou Thiam de Pastef, pour qui « la continuité de l’État ne saurait justifier une extension des pouvoirs constitutionnels de l’Exécutif au-delà des limites fixées par la Constitution ».

Son camarade de parti, Me Abdoulaye Tall, va dans le même sens. Il estime que « la mise en vigueur par décret de la LFR 2026, expressément rejetée par l’Assemblée nationale, constitue une violation grave de la Constitution ».

Waly Diouf Bodiang est également monté au créneau. « En forçant illégalement par décret la mise en œuvre d’une LFR rejetée par le Parlement, le président de la République pose un acte de dictature. Tous les pouvoirs vont progressivement être concentrés entre les mains d’un seul homme », a-t-il déclaré.

"Le président n’a posé aucun acte de dictature"

Une sortie qui n'a pas tardé à susciter une réplique. Abdourahmane Dabo, responsable de Kiraay, lui a répondu dans la foulée. « Il conviendra d’expliquer à M. Waly Diouf Bodiang que le président n’a posé aucun acte de dictature. Il a simplement exercé ses prérogatives constitutionnelles, en l’occurrence en application de l’article 68 de la Constitution », a-t-il rétorqué.

Au Palais, la décision présidentielle bénéficie également du soutien de proches collaborateurs du chef de l’État. Mary Teuw Niane, directeur de cabinet du président de la République, estime que « la République reste debout dans l’intérêt du peuple sénégalais ».

« Les losers mécontents qui croyaient trouver le bâton..."

Son collègue Aldiouma Sow s'est, lui, montré plus offensif à l'endroit du camp opposé : « Les losers mécontents qui croyaient trouver le bâton pour faire souffrir le peuple en bloquant les lois de finances ont échoué tant au plan technique qu'au plan politique », a-t-il lancé.

La décision prise par le chef de l'Etat continue, ainsi, d'alimenter une confrontation verbale entre les différents acteurs. Dans les prochains jours, les débats pourraient s'exporter au niveau des tribunaux, puisque la majorité parlementaire pourrait saisir les instances appropriées.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - La Présidence annonce que le chef de l'État a décidé de mettre en vigueur la LFR 2026 par décret. - Ngouda Mboup (Pastef) soutient que l'Assemblée s'est prononcée définitivement dans les délais et qualifie l'acte d'« Inexistence en droit ». - Abdourahmane Dabo (Kiraay) affirme que le président a exercé ses prérogatives constitutionnelles, en application de l'article 68 de la Constitution.