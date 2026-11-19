Politique

Auteur: Youssouf SANE

LFR : Moussa Tine explique pourquoi il sera difficile "d’attaquer" le décret de Diomaye

Moussa Tine, leader de l’Alliance démocratique Penco, s’est prononcé sur la décision du président de la République de mettre en vigueur, par décret, la Loi de finances rectificative (LFR 2026). Juriste et ancien parlementaire, il analyse les chances de succès d’un éventuel recours devant le juge administratif et pointe les obstacles auxquels pourraient se heurter les contestataires. Il apporte également des éclairages sur l’article 68 de la Constitution, au cœur de la controverse, dans un texte que nous vous proposons ci-dessous.

« À la vérité, l'article 68 de la Constitution ne fait pas de distinction entre loi de finances initiales et loi de finances rectificatives. Il faut d’ailleurs faire remarquer que l'expression loi de finances de l’année ne fait aucune distinction comme le soulignait déjà il y a quelques jours, comme par prémonition, ce cher professeur des universités. En droit, "il est interdit de distinguer là où la loi ne distingue pas".

L'on peut peut-être épiloguer sur la question de savoir s'il y a assimilation entre loi qui n'est pas définitivement votée et loi rejetée.

En tout état de cause, il nous faudra attendre la publication du décret pour voir ce qui en constitue les bases légales notamment les textes visés.

Par contre, la solution retenue par le palais va s'avérer très déroutante pour ceux qui voudront quereller le texte en contentieux administratif.

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Il faudra d'abord justifier d’une qualité à agir et surtout d'un intérêt à agir. Par quels moyens les demandeurs vont justifier d'un intérêt à empêcher l'entrée en vigueur d’un décret pris pour exécuter le budget et financer les subventions aux produits pétroliers et à l'électricité par exemple?

Enfin, il sera intéressant de savoir comment les députés ou l’Assemblée nationale pourraient être partie à un procès en contentieux administratif.

Ensuite, même dépassée cette étape, les demandeurs devront demander un sursis à exécution du décret parce que la saisine du juge n'est pas suspensive en matière de recours pour excès de pouvoir.

Le juge administratif accorde le sursis avec beaucoup de parcimonie et sous des conditions très strictes. Autrement, la décision interviendra alors que le décret aura fini de produire tous ses effets.

Enfin, il me semblait plus indiqué de privilégier une solution politique mettant tout le monde devant ses responsabilités. C'était une belle occasion.»

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Moussa Tine affirme que l'article 68 de la Constitution ne distingue pas entre lois de finances initiales et rectificatives. - Il estime que les contestataires devront justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir devant le juge administratif. - Il souligne que la saisine du juge n'est pas suspensive et que le sursis à exécution est accordé avec parcimonie et sous conditions strictes.