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Limogé de la Lonase : un cadre rebondit en Conseil des ministres

Auteur: Senewebnews-RP

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Limogé de la Lonase : un cadre rebondit en Conseil des ministres

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Cheikh Ahmed Tidiane Senghor, récemment limogé de son poste de coordonnateur à la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) par Doura Baldé, vient d'être promu à un poste stratégique au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.

Il a ainsi été nommé coordonnateur de la Direction générale de la Coopération économique, du Développement des partenariats et du Secteur privé lors du dernier Conseil des ministres.

Si Les Échos est formel sur sa nomination et son récent passage à la Lonase, il en va autrement des raisons de son éviction, qui demeurent floues. Le journal rapporte simplement une rumeur selon laquelle son limogeage serait lié à l'accueil qu'il aurait réservé à l'ancien directeur général de la société, Toussaint Manga.

A lire aussi : "Conseil des ministres : les 33 nouvelles nominations"

Une information que le quotidien d’information ne confirme pas, se contentant d’écrire : « Vrai ou faux ? Notre langue au chat. »

En revanche, Les Échos affirme avec certitude que le haut fonctionnaire jouit d'une solide réputation dans l'administration, le décrivant sans hésiter comme quelqu'un de « sérieux, compétent et travailleur ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Cheikh Ahmed Tidiane Senghor, récemment limogé de son poste de coordonnateur à la LONASE par Doura Baldé, a été nommé coordonnateur de la Direction générale de la Coopération économique, du Développement des partenariats et du Secteur privé lors du dernier Conseil des ministres. - Les raisons de son éviction de la LONASE demeurent floues ; le journal rapporte une rumeur liant son limogeage à l'accueil réservé à l'ancien directeur général Toussaint Manga, sans la confirmer. - Les Échos affirme que le haut fonctionnaire jouit d'une solide réputation dans l'administration, le décrivant comme « sérieux, compétent et travailleur ».
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Commentaires (2)

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    Xeme il y a 1 jour
    Est-ce que Diomaye comprend même ce qui se passe autour de lui ? Pour moi, il est mis ko par deux faits: son échec à récupérer le Pastef, je ne sais pas qui lui avait mis dans la tête que c'était possible, et, la massification du même Pastef après lui, alors qu'il disait que c'est impossible parce que lui-même ne l'avait pas pu. Ces deux échecs irréversibles pèsent trop sur la conscience de Diomaye. Si on le sauve pas à temps, il se dirige vers une catastrophe pour sa propre personne.
  • avatar
    Témoins il y a 1 jour
    Le Pdt Diomaye doit dissoudre l AN et l la dissolution de Pastef et certaines personnes doivent payer pour leur mauvaises

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