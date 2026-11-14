Limogé de la Lonase : un cadre rebondit en Conseil des ministres
Cheikh Ahmed Tidiane Senghor, récemment limogé de son poste de coordonnateur à la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) par Doura Baldé, vient d'être promu à un poste stratégique au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.
Il a ainsi été nommé coordonnateur de la Direction générale de la Coopération économique, du Développement des partenariats et du Secteur privé lors du dernier Conseil des ministres.
Si Les Échos est formel sur sa nomination et son récent passage à la Lonase, il en va autrement des raisons de son éviction, qui demeurent floues. Le journal rapporte simplement une rumeur selon laquelle son limogeage serait lié à l'accueil qu'il aurait réservé à l'ancien directeur général de la société, Toussaint Manga.
A lire aussi : "Conseil des ministres : les 33 nouvelles nominations"
Une information que le quotidien d’information ne confirme pas, se contentant d’écrire : « Vrai ou faux ? Notre langue au chat. »
En revanche, Les Échos affirme avec certitude que le haut fonctionnaire jouit d'une solide réputation dans l'administration, le décrivant sans hésiter comme quelqu'un de « sérieux, compétent et travailleur ».
Commentaires (2)
Participer à la Discussion
Règles de la communauté
💡 Astuce : Utilisez des emojis depuis votre téléphone ou le module emoji ci-dessous. Cliquez sur GIF pour ajouter un GIF animé. Collez un lien X/Twitter, TikTok ou Instagram pour l'afficher automatiquement.
Se connecter
Commentez avec votre profil, votre photo, et soyez averti des réponses.