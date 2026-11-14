Politique

Auteur: Senewebnews-RP

Limogé de la Lonase : un cadre rebondit en Conseil des ministres

Cheikh Ahmed Tidiane Senghor, récemment limogé de son poste de coordonnateur à la Loterie nationale sénégalaise (LONASE) par Doura Baldé, vient d'être promu à un poste stratégique au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.

Il a ainsi été nommé coordonnateur de la Direction générale de la Coopération économique, du Développement des partenariats et du Secteur privé lors du dernier Conseil des ministres.

Si Les Échos est formel sur sa nomination et son récent passage à la Lonase, il en va autrement des raisons de son éviction, qui demeurent floues. Le journal rapporte simplement une rumeur selon laquelle son limogeage serait lié à l'accueil qu'il aurait réservé à l'ancien directeur général de la société, Toussaint Manga.

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Une information que le quotidien d’information ne confirme pas, se contentant d’écrire : « Vrai ou faux ? Notre langue au chat. »

En revanche, Les Échos affirme avec certitude que le haut fonctionnaire jouit d'une solide réputation dans l'administration, le décrivant sans hésiter comme quelqu'un de « sérieux, compétent et travailleur ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Cheikh Ahmed Tidiane Senghor, récemment limogé de son poste de coordonnateur à la LONASE par Doura Baldé, a été nommé coordonnateur de la Direction générale de la Coopération économique, du Développement des partenariats et du Secteur privé lors du dernier Conseil des ministres. - Les raisons de son éviction de la LONASE demeurent floues ; le journal rapporte une rumeur liant son limogeage à l'accueil réservé à l'ancien directeur général Toussaint Manga, sans la confirmer. - Les Échos affirme que le haut fonctionnaire jouit d'une solide réputation dans l'administration, le décrivant comme « sérieux, compétent et travailleur ».