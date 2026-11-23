Politique

Auteur: Aminata SARR

Macky Sall : ses échanges avec Diomaye Faye, l’ONU et les rumeurs sur l’OIF

L’ancien président de la République, Macky Sall, est revenu sur ses relations avec son successeur, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que sur ses ambitions internationales. Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, il a notamment précisé le contenu de leurs échanges lors de sa visite au Sénégal en juillet dernier.

​« Le président Diomaye et moi avons échangé sur ma campagne onusienne. Nous n’avons pas parlé de politique », a déclaré Macky Sall, faisant référence à sa rencontre avec le chef de l’État, qui avait alors apporté son soutien à sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU).

​Après s'être retiré de la course onusienne en octobre dernier, l'ancien chef de l'État assure qu'il n'envisage pas de quitter la direction de l'Alliance pour la République (APR). Le collège de cadres qui devait assurer la gestion du parti en son absence ne sera donc pas mis en place. « Si j’étais allé à l’ONU, cela aurait accéléré les choses. Mais je n’entends pas quitter la direction de mon parti », a-t-il affirmé.

​Macky Sall a également tenu à mettre fin aux spéculations sur une éventuelle candidature au secrétariat général de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). « Je n’ai jamais eu d’intérêt pour ce poste », a-t-il tranché, précisant que plusieurs de ses proches lui avaient pourtant suggéré cette perspective.

​« La seule position internationale qui aurait pu m’attirer, c’était l’ONU », a-t-il ajouté, avant de conclure : « Je ne suis pas un fonctionnaire international, je suis un homme politique. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Macky Sall affirme avoir échangé avec Bassirou Diomaye Faye sur sa campagne onusienne, sans parler de politique. - Après son retrait de la course à l'ONU en octobre, il assure ne pas envisager de quitter la direction de l'APR. - Il dément tout intérêt pour le secrétariat général de l'OIF, précisant que la seule position internationale qui l'aurait attiré était l'ONU.