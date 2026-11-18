Politique

Auteur: Léna THIOUNE

Maimouna Bousso au gouvernement : « Quand on n’a pas la majorité, on négocie »

La députée de la majorité, Maimouna Bousso, a mis en cause mercredi 18 novembre 2026, à l’Assemblée nationale, la capacité du gouvernement à poursuivre son action sans disposer d’une majorité parlementaire. Lors de l’examen du projet de budget 2027, elle a appelé l’exécutif à privilégier la négociation avec les députés plutôt que de chercher à imposer ses choix.

« Quand on n’a pas la majorité, on négocie. Quand on n’a pas la force, on ne froisse pas les gens », a lancé la parlementaire, qui estime que le gouvernement doit tenir compte du rapport de forces à l’Assemblée nationale.

Selon elle, la situation parlementaire actuelle impose à l’exécutif de rechercher un compromis avec les députés. Elle a notamment affirmé que, depuis le 3 novembre, le gouvernement ne disposait plus d’une majorité à l’Assemblée nationale, interpellant ainsi les autorités sur les conditions dans lesquelles elles entendent conduire leur politique.

Cette sortie intervient dans un contexte de tensions autour du projet de loi de finances 2027 et du refus annoncé du Pastef de voter le texte.

Maimouna Bousso a également défendu la légitimité de la majorité parlementaire issue des dernières élections législatives, remportées par le Pastef sous la conduite d’Ousmane Sonko. Elle estime que les députés du parti doivent assumer leur responsabilité devant les Sénégalais qui leur ont confié ce mandat. « Si le Pastef voit que ses intérêts ne sont pas préservés par ce budget, le Pastef ne votera pas ce budget », a-t-elle prévenu.

Par ailleurs, la députée a dénoncé ce qu’elle considère comme une restriction des prérogatives parlementaires, notamment en matière de vote et d’amendement des lois.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Maimouna Bousso a interpellé le gouvernement à l’Assemblée nationale sur sa capacité à agir sans majorité parlementaire, lors de l’examen du budget 2027. - Elle a affirmé que, depuis le 3 novembre, le gouvernement ne dispose plus de majorité à l’Assemblée et a appelé l’exécutif à négocier plutôt qu’à imposer ses choix. - Elle a prévenu que le Pastef ne votera pas le budget si ses intérêts n’y sont pas préservés, et a dénoncé une restriction des prérogatives parlementaires.