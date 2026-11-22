Marche des Forces armées : Diomaye Faye au pas avec la troupe, sa déclaration forte
Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a pris part ce dimanche 22 novembre 2026 à la randonnée pédestre annuelle des Forces armées, une occasion de témoigner son soutien aux hommes et aux femmes qui assurent quotidiennement la défense et la sécurité du Sénégal.
Chaque jour, ils marchent pour le Sénégal. Aujourd'hui, c'est à leurs côtés que j'ai marché, lors de la Randonnée pédestre annuelle des Forces armées. Fierté et confiance renouvelées à nos Forces de défense et de sécurité. https://t.co/CqoX7Rt6wG
— Bassirou Diomaye Faye (@PR_Diomaye)
À travers cette participation, le chef de l'État a renouvelé sa fierté et sa confiance aux Forces de défense et de sécurité (FDS), saluant leur engagement au service de la nation. Sur son compte officiel, le président a résumé ce moment de cohésion en ces termes : « Chaque jour, ils marchent pour le Sénégal. Aujourd'hui, c'est à leurs côtés que j'ai marché, lors de la Randonnée pédestre annuelle des Forces armées. Fierté et confiance renouvelées à nos Forces de défense et de sécurité. »
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