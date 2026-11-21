Politique

Auteur: Mor Mbaye Cissé

Mbacké : Waly Diouf Bodiang dénonce une « dérive autoritaire » du chef de l'État après le décret sur la LFR

À l'occasion de la conférence politique des « 48H de la JPS départementale de Mbacké », Waly Diouf Bodiang, membre du cabinet du président de Pastef, Ousmane Sonko, a vivement critiqué la mise en vigueur par décret du projet de loi de finances rectificative pour 2026. Il a appelé son parti à préparer « une riposte politique ».

Cette conférence politique, tenue ce samedi à 16h à la permanence Pastef de Touba( dans la commune de Mbacké) , clôturait les « 48H de la JPS départementale de Mbacké ». Les organisateurs ont placé l'événement sous le slogan « 48 heures d'échanges, de réflexion et d'engagement ». Le thème retenu était : « La jeunesse face aux mutations politiques après l'alternance de 2024 : entre ambitions personnelles, fidélité aux convictions et responsabilité dans la réalisation du projet de transformation du Sénégal ».

Le parrain de la rencontre est El Hadji Malick Ndiaye, premier vice-président de l'Assemblée nationale et vice-président de Pastef – Les Patriotes. Le conférencier était Maître Ngagne Demba Touré, coordonnateur national de la JPS.

Les propos de Waly Diouf Bodiang font suite à un communiqué de la Présidence de la République daté du jeudi 19 novembre 2026 et signé à Dakar par le ministre secrétaire général de la Présidence, Oumar Samba Ba. Selon ce document, le président de la République, « gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État », a décidé de la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, à travers le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026.

« Le seul gouvernement au monde qui n'a aucun député »

Waly Diouf Bodiang a d'abord évoqué la composition du gouvernement. Selon lui, il s'agit du « seul gouvernement au monde qui n'a aucun député au sein de l'Assemblée nationale ». Il a rappelé qu'il était, à l'époque, de ceux qui pensaient que « dès le départ, nous n'aurions pas dû accepter un gouvernement sans le Pastef ».

Il a ensuite retracé la suite des événements : une fois ce gouvernement accepté, « ils ont alors commencé à faire passer une loi qu'ils avaient présentée à l'Assemblée nationale », puis « le président de la République a alors décidé de la bloquer par un texte ».

Abordant l'acte pris la veille, M.Bodiang a déclaré que, « si jamais cela se concrétise », les députés « n'auront désormais plus aucune utilité au sein de l'Assemblée nationale ». Il a estimé qu'ils avaient déjà perdu, « entre guillemets, l'initiative de la loi », car, avec le vote bloqué, tout ce qu'ils votent et qui ne plaît pas au chef de l'État peut être écarté par celui-ci.

Pour lui, si les députés en venaient à rejeter la loi de finances rectificative, « le président de la République peut revenir sur ce rejet et le contourner au moyen d'un acte administratif, d'un décret ». Il déclare que « l'Assemblée nationale a perdu toute sa raison d'être » et c'est « vider la représentation nationale de toute sa substance ».

« Le Sénégal n'a jamais été un royaume »

Waly Diouf Bodiang a lancé un appel aux citoyens : « Les Sénégalais ne doivent pas laisser une telle situation s'installer. » Il a reconnu que certaines personnes affirmaient qu'il ne fallait pas contester le décret, ce qui, a-t-il dit, est « une position ». Pour sa part, il estime que les Sénégalais doivent « très rapidement s'organiser pour montrer au président de la République que le Sénégal n'a jamais été un royaume », ajoutant que c'est « précisément comme dans un royaume qu'il semble vouloir agir ici ».

Il a également mis en garde contre les conséquences du décret du 19 novembre s'il entrait en vigueur : il ne serait « même plus nécessaire d'organiser des élections » ni « de se battre pour obtenir une majorité parlementaire ». Selon lui, « il suffira simplement d'être président de la République pour imposer toute sa volonté au Parlement ».

Il a jugé que c'était là « que réside le problème dans le contexte actuel », et que les citoyens ne devaient plus « rester indifférents » ni se « désintéresser de la situation ». Il a ajouté que le président n'avait « même plus besoin de dissoudre l'Assemblée nationale », une dissolution ne servant pas uniquement à rechercher une majorité, et que le chef de l'État « sait qu'il ne peut pas obtenir cette majorité ».

Un appel à une « riposte politique » de Pastef

L’ancien Directeur général du Port autonome de Dakar a conclu en s'adressant directement à son parti. « À mon avis, dans les jours à venir, il faudra que le parti Pastef réfléchisse à une riposte… à une riposte politique face à tout ce qui est en train de se produire », a déclaré Waly Diouf Bodiang. Précisant qu'il n'était « pas le porte-parole du parti », il a ajouté qu'il ne pensait pas que Pastef puisse « laisser la situation évoluer ainsi, sans aucune réaction ».

Selon lui, « le peuple est témoin et chacun prend ses responsabilités », mais le parti doit lui aussi prendre les siennes « face à ce que je considère comme une dérive autoritaire du président de la République ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Waly Diouf Bodiang, membre du cabinet d'Ousmane Sonko, a dénoncé une « dérive autoritaire » du chef de l'État après la mise en vigueur par décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026 du projet de loi de finances rectificative pour 2026. - Il a affirmé que l'Assemblée nationale « a perdu toute sa raison d'être » et que les députés « n'auront désormais plus aucune utilité » si le décret se concrétise. - Il a appelé Pastef à réfléchir à « une riposte politique » face à la situation.