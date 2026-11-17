Politique

Auteur: Mor Mbaye CISSÉ

Mbaye Dione sur l'éventuelle dissolution de l'Assemblée : « Le président de la République n'a pas le choix », mais l'AFP exclut un éventuel gouvernement d'union nationale

Le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (AFP), le député-maire de Ngoundiane, Mbaye Dione, s'est exprimé à Touba sur la situation politique du pays. C'était à l'issue d'une formation destinée aux femmes de son parti.

La délégation départementale de l'AFP, conduite par Moustapha Sylla, et une délégation du Mouvement national des femmes du parti ont formé plus de 150 femmes issues des 16 communes du département de Mbacké d’après le parlementaire. Les participantes ont appris à fabriquer de l'eau de Javel, du savon liquide, du savon et d'autres produits d'entretien. Omar Guèye représentait, au nom du front, les quinze formations de l'opposition de Mbacké.

« Nous pensons que la vocation de la politique, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations, et ça, aujourd'hui, c'est un acte concret », a déclaré Mbaye Dione avant d'aborder la situation politique nationale.

« Nous savons que le Sénégal traverse des moments d'incertitude, avec le rejet de la loi de finances rectificative et le rejet de la loi de finances initiale 202 ». Il est ensuite revenu sur le naufrage d'une pirogue ayant fait plus de quarante morts et les embarcations arraisonnées « tous les jours », avec des jeunes péris en mer. « Au même moment, les gens qui ont la charge les destinées de ce pays ne sont pas préoccupés par ces fléaux qui gangrènent notre société », a-t-il dit.

Il a dénoncé des « querelles politiciennes » quasi hebdomadaires. « L'un se préoccupe de bloquer le pays par sa majorité mécanique, l'autre se préoccupe de la mise en place et de la massification d'un parti politique. Ça veut tout simplement dire que l'État du Sénégal n'est pas pris en charge ».

Le secrétaire général a présenté l'AFP comme « un parti politique sérieux, ambitieux, mais qui veut se distinguer des autres partis », pour qui « la véritable priorité, c'est le peuple sénégalais ».

Il a ensuite appelé à l'unité de l'opposition, en citant le département de Mbacké, « uni comme un seul bloc » : « Tout sauf Pastef, tout sauf Kiray. » Selon lui, les deux forces « ont montré leurs limites en deux ans et demi » et « n'ont pas de solutions aux problèmes des Sénégalais ».

Interrogé sur une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale et sur la perspective d'un gouvernement d'union nationale, Mbaye Ndione pense qu'il faudrait dissoudre le Parlement et retourner vers le peuple. Selon lui, « le Pastef n'a pas offert le choix » au président de la République.

Il a rappelé son espoir envers Ousmane Sonko : « Je pensais que, quand Ousmane Sonko choisit, après qu'il a été limogé de la primature, d'aller par effraction au parloir, il garderait un esprit républicain qui consisterait à accompagner l'État du Sénégal dans ses politiques. »

Il a ajouté que le Pastef « ne peut rien dire pour s'éclipser ou décliner sa responsabilité par rapport à l'avènement de ce régime » et n'a donc « aucun intérêt à bloquer ce régime ». Il a jugé que les arguments du parti, le manque de sincérité budgétaire et de transparence « ne tiennent pas la route », puisque le vote des lois de finances « fait partie des éléments qui peuvent améliorer l'image de notre pays vis-à-vis des partenaires ».

« Aujourd'hui, ça ne fait qu'enfoncer notre pays. La note continue à se dégrader, il y a une méfiance des partenaires extérieurs », a-t-il déclaré.

Il en a tiré cette conclusion : « Ils n'offrent pas le choix au président de la République, qui sera obligé certainement, après le 2 (décembre), de dissoudre l'Assemblée et de convoquer le collège électoral pour que nous allions à des élections anticipées. Le président de la République n'a pas le choix. Quels que soient par ailleurs les risques qu'il courrait, il appartiendra aux Sénégalais de savoir s'ils sont d'accord pour que le Pastef bloque l'Assemblée ou pour qu'on ait une majorité, même si elle est de l'opposition, qui permettrait de laisser le gouvernement appliquer ses politiques si elles sont dans la bonne direction, mais de s'opposer quand elles sont dans la mauvaise direction. »

À propos d'un gouvernement d'union nationale « agité par certains », Mbaye Dione a répondu sans détour : « L'AFP n'est pas intéressée ni aujourd'hui ni demain par un gouvernement d'union nationale. Nous considérons que ce régime, c'est un régime de Pastef et de Kiiraay. »

« Tout ce que je leur souhaite, c'est qu'ils puissent se retrouver, qu'ils terminent les deux ans, qu'ils laissent le Sénégal en paix et l'AFP fera partie des gens qui feront tout pour les faire partir, parce que l'objectif de l'AFP, c'est de prendre le pouvoir », a-t-il poursuivi.

Ainsi « nous ne sommes ni de près ni de loin intéressés par un gouvernement d'union nationale. Bien au contraire, nous pensons que Pastef et Kiiraay doivent tout faire pour se réconcilier et nous serons face à eux pour les faire partir, parce que, qu'ils soient divisés ou unis, ils ont apporté la preuve qu'ils n'ont pas de solutions aux problèmes des Sénégalais ».

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Mbaye Dione, secrétaire général de l'AFP, estime que le président de la République « n'a pas le choix » et devra dissoudre l'Assemblée après le 2 décembre pour des élections anticipées. - Il affirme que l'AFP n'est « ni de près ni de loin intéressée par un gouvernement d'union nationale ». - Selon lui, Pastef et Kiiraay « ont montré leurs limites en deux ans et demi » et « n'ont pas de solutions aux problèmes des Sénégalais ».