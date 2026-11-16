Politique

Auteur: Youssouf SANE

Ministres face à la majorité parlementaire : Plus de 5 572 milliards de FCFA de crédits rejetés !

En dix jours, 26 ministres sont passés devant la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire. Tous ont vu les projets de budget de leurs départements rejetés. Des ministères aux crédits les plus modestes aux départements les plus sensibles, comme ceux de la Santé, des Forces armées ou encore de l’Intérieur, aucun n’a échappé à cette série de rejets de la majorité parlementaire.

Au total, ce sont plus de 5 572 milliards de FCFA de crédits qui n'ont pas été votés par les députés en l’espace de dix jours. C’est, en tout cas, ce que révèle le cumul des crédits de paiement des départements concernés, établi à partir des comptes rendus des travaux de commission publiés par l’Assemblée nationale.

Les principaux griefs de la majorité

Le principal grief qui revient dans les débats concerne la sincérité budgétaire. Les députés ont également pointé des incohérences dans les documents présentés, des arbitrages contestés et des baisses de crédits dans plusieurs secteurs prioritaires.

Lors de plusieurs séances, les parlementaires ont mis en cause la fiabilité des prévisions de recettes et de dépenses. Des incohérences dans les données chiffrées ont notamment été relevées au niveau des budgets de l’Enseignement supérieur, de la Santé, de la Fonction publique, de la Microfinance et des Affaires étrangères.

La question de la sincérité des prévisions a également été soulevée lors de l’examen des budgets du Commerce, de l’Agriculture, des Mines et de la Géologie, de l’Énergie et du Pétrole, de l’Intérieur et de la Justice.

Un autre point de friction concerne le cadrage budgétaire retenu par le gouvernement. Plusieurs députés ont dénoncé le fait que les projets de budgets de 2027 continuent de s’appuyer sur des orientations de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, pourtant rejetée par l’Assemblée nationale. Cette "incohérence" a notamment été évoquée lors de l’examen des budgets de la Culture, de la Famille, des Pêches, de l’Énergie et du Pétrole, de l’Urbanisme et de la Justice.

Des baisses de crédits jugées préoccupantes

Au-delà des questions de méthode, plusieurs ministres ont été interpellés sur la diminution des ressources allouées à leurs départements. Au ministère de l’Environnement, les députés ont notamment déploré la baisse des moyens, au regard des enjeux de protection de l’environnement, de préservation de la biodiversité et de transition écologique.

La même préoccupation a été soulevée pour le ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, où les parlementaires ont questionné les moyens disponibles pour accompagner les politiques en faveur de la jeunesse, développer les infrastructures sportives et soutenir les acteurs du secteur.

Au ministère de l’Urbanisme, les députés ont relevé une baisse globale de 14 % des crédits, avec une diminution particulièrement importante des ressources destinées aux projets de logements. Le ministère des Infrastructures a, pour sa part, enregistré une baisse de 16 % de ses crédits. Les parlementaires ont également déploré l’absence de présentation des résultats du Fonds d’entretien routier autonome (FERA).

Dans le secteur de l’emploi, les députés ont attiré l’attention sur la faiblesse des crédits consacrés au programme « Développement de l’Emploi », qui ne représente qu’environ 5 % de l’enveloppe globale en crédits de paiement. Une situation jugée préoccupante au regard des difficultés d’insertion professionnelle des jeunes et de la persistance de l’émigration irrégulière.

Pour le ministère des Pêches, les députés ont notamment pointé la réduction des crédits destinés au projet du port de Ziguinchor, dont les dotations passent de 2 milliards de FCFA en 2026 à 276,2 millions en 2027.

Des documents jugés indispensables non transmis

Les parlementaires ont aussi déploré la non-transmission de plusieurs documents nécessaires à leur travail de contrôle. Il s’agit notamment de la loi de règlement, du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), du rapport Forvis Mazars et du rapport d’exécution budgétaire.

Au ministère des Forces armées, des députés ont également dénoncé la transmission tardive de documents budgétaires, certains n’ayant été communiqués que la veille de leur examen. Des critiques similaires ont été formulées à l’endroit des ministères de la Justice et de la Communication.

Les parlementaires ont par ailleurs soulevé la question du faible niveau d’exécution de certains programmes, notamment au ministère de la Fonction publique, ainsi que le manque de transparence dans le processus d’élaboration du projet de loi de finances.

Des interrogations sur les politiques sectorielles

Au-delà des questions budgétaires, les échanges ont porté sur les orientations et les résultats attendus des politiques publiques.

Au ministère de l’Énergie et du Pétrole, les députés ont notamment interpellé le ministre sur la stabilisation des prix du pétrole, les subventions à l’électricité et aux carburants, l’objectif d’électrification universelle à l’horizon 2029, ainsi que les perspectives d’exploitation du gisement de Yakaar-Teranga. La filialisation de la Senelec a également été évoquée.

Au ministère de l’Intérieur, les débats ont notamment porté sur la recrudescence de l’émigration clandestine, les moyens des collectivités territoriales, le respect du calendrier électoral, les violences policières et sportives ainsi que la lutte contre la cybercriminalité.

Dans le secteur de la Justice, les députés ont soulevé plusieurs questions relatives à l’administration pénitentiaire, au recours aux mandats de dépôt, à la carte judiciaire et à la nécessité de réformer l’arsenal juridique. Au ministère des Transports terrestres et aériens, les préoccupations ont notamment concerné la vétusté du parc automobile, l’état des routes, les accidents de la circulation et les embouteillages.

Les charges communes, arrêtées à 289,2 milliards de FCFA, ont constitué le dernier poste rejeté dans cette série. Au terme de ce marathon parlementaire, le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 n’a donc pas été adopté en commission. Place, à présent, aux séances plénières.

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