Mise en vigueur de la LFR : Ce que les Thiessois pensent du décret de Diomaye
Depuis quelques jours, le décret présidentiel portant mise en vigueur de la loi de finances rectificative (LFR) alimente la controverse dans l’espace politique sénégalais. Après le blocage du texte à l’Assemblée nationale par la majorité parlementaire, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé de le mettre en vigueur par décret. Une décision qui relance le débat sur les rapports de force entre l’Exécutif et le Législatif, dans un contexte de tensions persistantes entre le chef de l’État et le président de l’Assemblée nationale.
Au-delà de la querelle politique entre les deux responsables, c’est la portée juridique et institutionnelle de cette décision qui divise l’opinion. Pour certains, le chef de l'État dispose des prérogatives constitutionnelles nécessaires pour prendre une telle mesure et reste dans le cadre légal. Pour d’autres, cette démarche constitue un passage en force qui risque de fragiliser les prérogatives de l’Assemblée nationale et de remettre en question le rôle des députés dans le processus législatif et le contrôle de l’action gouvernementale.
Ces derniers s'interrogent notamment sur la portée du travail parlementaire si une décision présidentielle peut, dans certaines circonstances, permettre de contourner un blocage à l’Assemblée nationale.
Dans ce contexte de tensions institutionnelles, Seneweb a tendu son micro à des citoyens de Thiès afin de recueillir leurs réactions sur cette situation qui suscite de nombreuses interrogations quant à l’équilibre des pouvoirs et au fonctionnement des institutions sénégalaises.
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