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Politique

Modou Diagne Fada : « Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple »

Auteur: khady ndoye

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Modou Diagne Fada : « Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple »

Modou Diagne Fada : « Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple »

Depuis Paris, où il a rencontré le samedi 14 novembre les responsables des partis et mouvements membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) dans la diaspora, Modou Diagne Fada a affiché une opposition ferme au régime en place. Le coordonnateur du FDR rejette catégoriquement l’idée d’un gouvernement d’union nationale et appelle les leaders de l’opposition à taire leurs ambitions personnelles pour privilégier les prochaines échéances électorales.

« J’ai entendu certains théoriser un hypothétique gouvernement d’union nationale, mais s’unir avec qui ? comment ? et pourquoi ? Fomenter un gouvernement d’union nationale dans le contexte où nous sommes, c’est trahir le vote du peuple. Sonko et Diomaye ont gagné, qu’ils gouvernent ensemble ou se chamaillent ensemble jusqu’à la fin de leur mandat. Le bilan sera imputable à tous les deux, il y’a pas d’ambiguïtés possibles à ce niveau », a-t-il déclaré.

Pour Modou Diagne Fada, la priorité de l’opposition doit désormais être la préparation des élections législatives et locales. Il invite les différents leaders à dépasser leurs égos et leurs ambitions personnelles afin de faire front contre ce qu’il qualifie de « mauvaise gouvernance de PASTEF et KIRAAY ».

Le coordonnateur du FDR dénonce également ce qu’il considère comme une volonté de PASTEF d’imposer « la primauté du parti sur l’État », une démarche qu’il juge inacceptable pour la démocratie sénégalaise.

« Nous sommes des passionnés du Sénégal. Nous ne sommes pas une opposition de vindicte, d’insultes ou de jets de pierres. Au FDR vous trouvez ceux qui ont réellement construit le Sénégal. C’est une vérité qui ne s’effacera jamais malgré les manipulations et les mensonges. Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes contre tous les deux . Ceux qui pensent que nous sommes avec Diomaye se trompent. La nuance c’est que c’est Sonko qui commet plus de bévues contre la République », a-t-il insisté, tout en estimant qu’Ousmane Sonko commet davantage de « bévues contre la République ».

Enfin, Modou Diagne Fada a vivement critiqué la situation à l’Assemblée nationale, qualifiant de « catastrophe » le blocage autour des lois de finances. Il estime que la reconduction du budget de l’année précédente revient à reconnaître une stagnation du pays.

« Le Sénégal va très mal », a constaté Modou Diagne Fada avec amertume.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Modou Diagne Fada rejette l'idée d'un gouvernement d'union nationale, estimant qu'elle trahirait le vote du peuple. - Il affirme que le FDR n'est ni avec Diomaye ni avec Sonko, mais avec le peuple, et juge qu'Ousmane Sonko commet davantage de bévues contre la République. - Il critique le blocage à l'Assemblée nationale autour des lois de finances, qualifié de « catastrophe », et estime que « le Sénégal va très mal ».
Auteur: khady ndoye
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Commentaires (8)

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  • avatar
    Deete il y a 5 heures
    diomaye a tout abandonné pour vous, trahi ses 54% d'électeurs, son leader, son parti, toutes ses valeurs pour votre soutien et vous voulez ainsi l'abandonner ? Vous voulez le tuer ou quoi ? sans vous comment il va faire avec son kiiray
  • avatar
    Khadim il y a 5 heures
    C'est le message de tous les troubadours et corrompus du monde.. On est avec le peuple ... ;) MDR
  • avatar
    Hé! il y a 6 heures
    En tout cas, débrouillez-vous pour qu'en 2029, ce groupe de mythomanes

    soit mus de côté.
  • avatar
    Mounii il y a 6 heures
    Pourtant diomaye comptait sur vous dé, il a même soutenu la candidature de macky sall à l'onu, diappeulène sii rekk et rejoignez kiiray sinon mou gniaww dé 🤣🤣🤣
  • avatar
    Boy Dakar il y a 5 heures
    Seni xol moy deug ndeyame rek sinon la majorité est avec Sonko comme d’hab.
  • avatar
    Chttt il y a 6 heures
    Mais diomaye il va trouver où des électeurs alors ? même macky sall ne le soutient pas, léguii fdr, il veut compter sur qui ??? genre abdourahmane qui se fait battre par mame goor diazaka, bureau de vote saakh daakoy perte, mimi même parrainages meunoukko amme, les traîtres de pastef, seuls les petits qui ne signifient rien l'ont rejoint, il va aller aux élections avec quels électeurs ???
  • avatar
    Joj il y a 4 heures
    Je ne sais pas si le peuple est avec vous ?
    Nous nous souvenons toujours de diagne fada et consorts sous Wade et Macky.
    Qu'est ce qu'ils n'ont pas fait dans ce pays..
    Nous sommes en démocratie, vous pouvez faire campagne dans vos propres familles. Peut-être que vous obtiendrez leurs voix.
    Sacrés fossoyeurs du Sénégal !
  • avatar
    Dado il y a 38 minutes
    Parti Yobalema
    Fada n a aucun métier, voleur politique professionnel

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