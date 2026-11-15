Politique

Auteur: khady ndoye

Modou Diagne Fada : « Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple »

Depuis Paris, où il a rencontré le samedi 14 novembre les responsables des partis et mouvements membres du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR) dans la diaspora, Modou Diagne Fada a affiché une opposition ferme au régime en place. Le coordonnateur du FDR rejette catégoriquement l’idée d’un gouvernement d’union nationale et appelle les leaders de l’opposition à taire leurs ambitions personnelles pour privilégier les prochaines échéances électorales.

« J’ai entendu certains théoriser un hypothétique gouvernement d’union nationale, mais s’unir avec qui ? comment ? et pourquoi ? Fomenter un gouvernement d’union nationale dans le contexte où nous sommes, c’est trahir le vote du peuple. Sonko et Diomaye ont gagné, qu’ils gouvernent ensemble ou se chamaillent ensemble jusqu’à la fin de leur mandat. Le bilan sera imputable à tous les deux, il y’a pas d’ambiguïtés possibles à ce niveau », a-t-il déclaré.

Pour Modou Diagne Fada, la priorité de l’opposition doit désormais être la préparation des élections législatives et locales. Il invite les différents leaders à dépasser leurs égos et leurs ambitions personnelles afin de faire front contre ce qu’il qualifie de « mauvaise gouvernance de PASTEF et KIRAAY ».

Le coordonnateur du FDR dénonce également ce qu’il considère comme une volonté de PASTEF d’imposer « la primauté du parti sur l’État », une démarche qu’il juge inacceptable pour la démocratie sénégalaise.

« Nous sommes des passionnés du Sénégal. Nous ne sommes pas une opposition de vindicte, d’insultes ou de jets de pierres. Au FDR vous trouvez ceux qui ont réellement construit le Sénégal. C’est une vérité qui ne s’effacera jamais malgré les manipulations et les mensonges. Le FDR n’est ni avec Diomaye ni avec Sonko. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes contre tous les deux . Ceux qui pensent que nous sommes avec Diomaye se trompent. La nuance c’est que c’est Sonko qui commet plus de bévues contre la République », a-t-il insisté, tout en estimant qu’Ousmane Sonko commet davantage de « bévues contre la République ».

Enfin, Modou Diagne Fada a vivement critiqué la situation à l’Assemblée nationale, qualifiant de « catastrophe » le blocage autour des lois de finances. Il estime que la reconduction du budget de l’année précédente revient à reconnaître une stagnation du pays.

« Le Sénégal va très mal », a constaté Modou Diagne Fada avec amertume.

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