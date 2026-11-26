« Mon choix n’a jamais varié… » : Les mots de Queen Biz après son limogeage
Coumba Diallo, alias Queen Biz, vient de réagir à son limogeage. La désormais ex-présidente du Conseil d’administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano a été démise de ses fonctions hier, mercredi. Ce jeudi, l’artiste a pris la parole sur ses plateformes numériques.
« Alhamdoulilah, mission accomplie. Je tiens à remercier le Président de la République, ainsi que son ancien Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance placée en moi », a-t-elle publié.
L’artiste, qui s’était engagée politiquement aux côtés d’Ousmane Sonko, avait essuyé des critiques pour son silence, alors que certains directeurs généraux et présidents de conseil d’administration (PCA), membres de Pastef, démissionnaient de leurs fonctions. Mais Queen Biz assure que ses convictions politiques n'ont pas changé.
« Ma constance politique est restée intacte et mon engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à mes convictions. Cette vision poursuit son chemin et, par cohérence, je reste fidèle à ma logique politique », affirme-t-elle.
Et d’ajouter : « Le chemin est encore long, les difficultés nombreuses, mais avec conviction, détermination et persévérance, nous finirons par atteindre nos objectifs, inchallah. »
Commentaires (6)
Mais il faut reconnaitre que ce n'est pas de sa faute mais celle de ceux qui l'ont nommé à ce poste qui exige un minimum de vécu et d'expérience de management dans le domaine de l'entité à administrer.
C'est dommage de voir qu'on a pu, pour des raisons uniquement politiciennes, nommer une personne sans expérience professionnelle avérée, PCA
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