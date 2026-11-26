Politique

Auteur: SenewebNews

« Mon choix n’a jamais varié… » : Les mots de Queen Biz après son limogeage

Coumba Diallo, alias Queen Biz, vient de réagir à son limogeage. La désormais ex-présidente du Conseil d’administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano a été démise de ses fonctions hier, mercredi. Ce jeudi, l’artiste a pris la parole sur ses plateformes numériques.

« Alhamdoulilah, mission accomplie. Je tiens à remercier le Président de la République, ainsi que son ancien Premier ministre, M. Ousmane Sonko, pour la confiance placée en moi », a-t-elle publié.

L’artiste, qui s’était engagée politiquement aux côtés d’Ousmane Sonko, avait essuyé des critiques pour son silence, alors que certains directeurs généraux et présidents de conseil d’administration (PCA), membres de Pastef, démissionnaient de leurs fonctions. Mais Queen Biz assure que ses convictions politiques n'ont pas changé.

« Ma constance politique est restée intacte et mon engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à mes convictions. Cette vision poursuit son chemin et, par cohérence, je reste fidèle à ma logique politique », affirme-t-elle.

Et d’ajouter : « Le chemin est encore long, les difficultés nombreuses, mais avec conviction, détermination et persévérance, nous finirons par atteindre nos objectifs, inchallah. »

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Coumba Diallo, alias Queen Biz, a réagi ce jeudi à son limogeage de la présidence du Conseil d'administration du Théâtre national Daniel Sorano, décidé la veille. - Elle remercie le Président de la République et son ancien Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance placée en elle. - Elle affirme que sa constance politique est restée intacte et que son engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à ses convictions.