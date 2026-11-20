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Auteur: Seneweb-News

Monnaie unique, sécurité, intégration : Les échanges du Général Birame Diop avec Alassane Ouattara

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le général Birame Diop. Les échanges ont porté sur plusieurs défis majeurs auxquels est confrontée l’organisation sous-régionale.

Selon la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, les discussions ont notamment abordé les enjeux de paix et de sécurité dans l’espace communautaire, l’intégration économique, avec en perspective la mise en place de la monnaie unique, ainsi que le fonctionnement et l’optimisation des ressources de la Commission.

Ancien ministre sénégalais des Forces armées, le général d’armée aérienne Birame Diop a été proposé par le président Bassirou Diomaye Faye pour diriger la Commission de la CEDEAO. Sa candidature a été retenue le 19 juillet 2026, lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement, pour un mandat de quatre ans.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Alassane Ouattara a reçu vendredi le président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop. - Les échanges ont porté sur la paix et la sécurité, l'intégration économique avec la monnaie unique, et le fonctionnement de la Commission. - Birame Diop, proposé par Bassirou Diomaye Faye, a été retenu le 19 juillet 2026 pour un mandat de quatre ans.