Monnaie unique, sécurité, intégration : Les échanges du Général Birame Diop avec Alassane Ouattara
Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu ce vendredi le président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le général Birame Diop. Les échanges ont porté sur plusieurs défis majeurs auxquels est confrontée l’organisation sous-régionale.
Selon la Présidence de la République de Côte d’Ivoire, les discussions ont notamment abordé les enjeux de paix et de sécurité dans l’espace communautaire, l’intégration économique, avec en perspective la mise en place de la monnaie unique, ainsi que le fonctionnement et l’optimisation des ressources de la Commission.
Ancien ministre sénégalais des Forces armées, le général d’armée aérienne Birame Diop a été proposé par le président Bassirou Diomaye Faye pour diriger la Commission de la CEDEAO. Sa candidature a été retenue le 19 juillet 2026, lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement, pour un mandat de quatre ans.
Commentaires (4)
L'objectif du lancement de l'ECO en 2027. Les échanges ont réaffirmé l'ambition de lancer la monnaie unique communautaire dès 2027. Sur le plan économique, cette monnaie vise à faciliter les échanges commerciaux, stimuler les investissements et renforcer la libre circulation des biens et des personnes.
Les défis de faisabilité. Bien que la volonté politique soit réitérée, les observateurs et économistes soulignent régulièrement que la réussite d'un tel calendrier dépend du respect strict des critères de convergence macroéconomique (inflation, déficit budgétaire, dette publique) par l'ensemble des États membres, ainsi que de l'articulation technique entre les pays de la zone franc (UEMOA) et les autres économies de la région, notamment le Nigeria et le Ghana.
Entre autres points culminants, la coopération CEDEAO-AES reste également un vif sujet d’intérêt commun
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