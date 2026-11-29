Politique

Auteur: Thiebeu NDIAYE

Moustapha Fall : « La dissolution n’est jamais souhaitable mais actuellement elle s’impose »

Une épée de Damoclès est désormais suspendue au-dessus de la tête de l’Assemblée nationale. À compter du mercredi 2 décembre 2026 (soit dans 72 heures), le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, recouvrera pleinement la prérogative constitutionnelle de dissoudre l’hémicycle, marquant ainsi la fin de la période d’immunité institutionnelle dont bénéficiaient les députés de la majorité Pastef depuis le début de la 15e législature.

Le retour de cette prérogative modifie l’équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif qui se livrent, depuis la rupture du tandem Sonko/Diomaye, une guerre sans merci aux conséquences désastreuses : blocage de la LFR et de la LFI 2027, entre autres.

Analysant cette nouvelle donne qui sera effective mercredi prochain, Moustapha Fall, enseignant-chercheur en droit public à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, qualifie cette situation de « crise de régime » qui, selon lui, va aboutir à « un blocage systémique ».

« En pratique institutionnelle, il est recommandé de rechercher le compromis. À défaut, cela crée un blocage du système, comme c’est le cas actuellement », a-t-il souligné sur le plateau de l’émission Objection de ce dimanche sur Sud Fm. Par conséquent, signale-t-il, « il faut tout de suite envisager des voies de sortie ».

La première piste de sortie d’impasse est, à l’en croire, la recomposition de la majorité par voie électorale. Et pour y arriver : « la dissolution est inévitable », pense le spécialiste.

« Pour gouverner, le Président est obligé de composer une majorité qui lui est favorable ce qui lui permettra d’éviter cette hostilité et le recours à des procédures exceptionnelles. Il est important pour le Président de faire arbitrer le conflit par le peuple. La dissolution n’est jamais souhaitable. Mais il arrive des situations où elle s’impose », analyse M. Fall, précisant qu’il ne s’agit pas d’une « dissolution de confort » mais « pour clarifier le jeu politique et stabiliser le système ».

Selon lui, la tradition constitutionnelle du Sénégal ne rime pas avec un régime parlementaire. Pour l’enseignant-chercheur la constitution sénégalaise a été moulée pour qu’un président de la République puisse disposer d’une majorité pour gouverner.

« Dans notre système politique, le Président de la République a des prérogatives constitutionnelles mais celles-ci existent réellement lorsque le parlement lui est favorable. Lorsque le parlement lui est hostile, cela peut créer une fragilité », conclut-il.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - À compter du mercredi 2 décembre 2026, le Président Bassirou Diomaye Faye recouvrera pleinement la prérogative constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée nationale. - Moustapha Fall, enseignant-chercheur en droit public à l'UCAD, qualifie la situation de « crise de régime » pouvant aboutir à « un blocage systémique ». - Selon lui, la dissolution « n'est jamais souhaitable » mais « s'impose » pour clarifier le jeu politique et stabiliser le système.