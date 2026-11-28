Politique

Auteur: Yandé DIOP

Nationalisme, souveraineté, pouvoir d'achat : les messages clés de Madana Kane

Le leader du mouvement Dundu, Madana Kane, a livré un réquisitoire contre la gestion de la vie chère et de l'émigration irrégulière au Sénégal. Lors du deuxième numéro de « Wakhtane Ndieurigne », il a notamment dénoncé le décalage entre les discours sur la souveraineté et la réalité d'une jeunesse contrainte de chercher ailleurs les moyens de vivre. Il a également invité les acteurs qui se réclament du nationalisme à proposer des solutions plutôt qu'à alimenter la stigmatisation.

La vie chère pousse-t-elle autant les Sénégalais vers les pirogues que le manque de perspectives ? Pour Madana Kane, la question mérite d'être posée sans détour. Le leader de Dundu a illustré le désarroi des populations à travers un échange aperçu sur TikTok. Un internaute suggérait la construction d'une grande pirogue pouvant transporter 4 000 personnes, tandis qu'une autre intervenante faisait remarquer que, même sans prendre la mer, certains Sénégalais meurent déjà à petit feu dans leurs maisons, sous le poids des difficultés économiques. Une illustration qui résume, selon lui, l'ampleur du malaise social.

« Partir et mourir, ou rester assis et mourir », a-t-il lancé pour décrire une situation où la précarité semble ne laisser aucune issue à une partie de la population. Madana Kane estime que la crise du pouvoir d'achat ne touche plus uniquement les ménages modestes. Même les personnes qui disposaient auparavant d'une certaine aisance éprouvent désormais des difficultés à soutenir leurs proches. Là où elles aidaient une, deux ou trois personnes, elles doivent aujourd'hui répondre aux sollicitations de nombreuses autres, alors que leurs propres revenus stagnent et que l'activité économique tourne au ralenti.

« La souveraineté commence par la capacité à faire vivre son peuple chez lui »

Au-delà du constat économique, Madana Kane établit un lien direct entre l'émigration irrégulière et le discours sur la souveraineté nationale. Pour lui, il existe une contradiction entre les appels répétés à la souveraineté et une jeunesse contrainte de quitter le Sénégal pour chercher ailleurs les moyens de vivre. « La souveraineté commence par la capacité à épanouir son peuple dans son propre territoire », défend-il. À ses yeux, être souverain ne consiste pas seulement à revendiquer la maîtrise de ses ressources, de son économie ou de ses choix politiques. C'est aussi offrir aux populations les conditions nécessaires pour vivre dignement dans leur propre pays. Il a notamment évoqué les familles qui vendent leurs maisons, leurs voitures, leurs motos et même les bijoux des mères pour financer le départ de leurs enfants vers l'étranger. Une réalité qui, selon lui, devrait interpeller les autorités.

Nationalisme : « J'attends des solutions concrètes, pas de la stigmatisation »

L'autre message fort de son intervention concerne le discours nationaliste et les polémiques autour de certaines communautés. Madana Kane a mis en garde contre les discours qui cherchent à faire croire aux jeunes Sénégalais que leurs difficultés seraient essentiellement imputables aux étrangers ou à d'autres communautés. « Le nationalisme, ce n'est pas stigmatiser les autres. C'est au contraire donner aux jeunes l'envie de rester chez eux et de prendre toute leur place », martèle-t-il. Pour le leader de Dundu, aimer son pays suppose de proposer des réponses aux difficultés de ses citoyens, plutôt que de désigner des boucs émissaires. Il interpelle ainsi les acteurs qui se réclament du nationalisme, les invitant à sortir du terrain de la stigmatisation et de la peur pour investir celui des propositions et de l'espoir.« J'attends personnellement des nationalistes des solutions concrètes », insiste-t-il, estimant que les discours qui effraient ou découragent les jeunes peuvent contribuer à renforcer leur désir de partir.

Vie chère : le gouvernement invité à s'attaquer au pouvoir d'achat

Sur la question de la vie chère, son diagnostic est tout aussi critique. Madana Kane reproche au gouvernement de concentrer l'essentiel de ses efforts sur la baisse et le contrôle des prix, sans prendre suffisamment en compte l'autre dimension du pouvoir d'achat : les revenus disponibles des ménages. Selon lui, le pouvoir d'achat repose sur deux éléments indissociables : le niveau des prix et la capacité financière des populations à acheter les produits et services dont elles ont besoin. Or, soutient-il, les prix de nombreux produits dépendent de facteurs extérieurs, notamment des coûts d'importation, des intermédiaires commerciaux et des fluctuations internationales. Les tensions géopolitiques, comme la guerre en Ukraine, illustrent également les limites du contrôle national sur certains tarifs. Dès lors, il estime que l'État ne peut faire reposer toute sa politique économique sur la régulation des prix.

Il doit également agir sur les revenus des Sénégalais. « Ce que tu devrais faire, c'est agir pour que la mère de famille, le vendeur ambulant, l'étudiant, l'enseignant ou le chef de famille qui paie son loyer et son transport ait de quoi mettre dans sa poche », plaide-t-il. Il considère ainsi que l'absence de mesures suffisamment perceptibles sur les revenus constitue l'une des principales failles de la réponse gouvernementale à la crise.

En conclusion, Madana Kane a invité les participants à retenir plusieurs messages : les annonces gouvernementales sur l'émigration irrégulière doivent être suivies d'effets ; la souveraineté doit se traduire par la possibilité de vivre dignement au Sénégal ; le nationalisme doit produire de l'espoir plutôt que de la stigmatisation et la lutte contre la vie chère doit dépasser la seule question des prix pour s'attaquer au pouvoir d'achat.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Madana Kane dénonce le décalage entre les discours sur la souveraineté et une jeunesse contrainte de chercher ailleurs les moyens de vivre. - Il affirme que « la souveraineté commence par la capacité à épanouir son peuple dans son propre territoire ». - Il reproche au gouvernement de se concentrer sur les prix sans agir sur les revenus des ménages.