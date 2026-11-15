Politique

Auteur: Yandé Diop

« Nous sommes plus forts que les conglomérats d’intérêts » : Ousmane Sonko sort du silence et met en garde ses détracteurs

Au lendemain de son audience avec les directeurs généraux et chargés de mission limogés, Ousmane Sonko a adressé un message collectif aux militants de Pastef, diffusé ce dimanche. Le leader des Patriotes entend rassurer sa base sur la solidité de son appareil politique et met en garde les groupes d'intérêts qu'il accuse de tenter de peser sur le jeu politique.

Après son audience samedi avec les directeurs généraux et chargés de mission limogés, Ousmane Sonko a lancé un message collectif aux militants, en cours de diffusion ce dimanche. L'enjeu de son discours est de rassurer ses partisans sur la solidité des rangs de Pastef et d'adresser un avertissement aux groupes d'intérêts qu'il accuse de chercher à peser sur le jeu politique.

​Le leader de Pastef estime que son parti conserve suffisamment de leviers politiques, institutionnels et administratifs pour faire face aux forces qui, selon lui, chercheraient à l'affaiblir. Évoquant les manœuvres qui auraient été dirigées contre lui, il soutient que la situation aurait pu être plus grave si son camp n'avait pas pris la mesure de ce qui se préparait. Dans son argumentaire, Ousmane Sonko énumère les différents leviers sur lesquels Pastef peut encore s'appuyer : ses députés à l'Assemblée nationale, les maires, ses responsables politiques ainsi que les directeurs généraux et autres personnalités nommées à des postes de responsabilité. Autant de relais qu'il présente comme les composantes d'une force politique qui n'a pas perdu ses capacités d'action.

​« Pastef a plusieurs forces, institutionnelle, politique… Nous sommes plus forts que les conglomérats d'intérêts qui ne sont mus que par leurs propres intérêts », a-t-il affirmé. Le leader des Patriotes semble ainsi vouloir relativiser les discours faisant état d'un affaiblissement de son camp. Il les assimile à des « tempêtes dans un verre d'eau », estimant que certains commentaires relayés dans la presse ne rendent pas compte du véritable rapport de forces sur le terrain. Il évoque notamment le scénario dans lequel les députés de Pastef lui tourneraient le dos, une éventualité qui aurait pu modifier considérablement l'équilibre politique. « Imaginez que les députés de Pastef nous tournent le dos ! Mais il n'en est rien. Nos maires sont encore avec nous, les directeurs et autres nommés aussi », souligne-t-il.

​Cette référence aux relais institutionnels et administratifs traduit l'importance qu'il accorde à la cohésion de son camp dans le contexte des tensions politiques. En juin 2026, la majorité parlementaire de Pastef constituait encore un levier central de son influence politique.

​« Nous ne sommes pas dans la situation de 2025 »

​Plus loin, Ousmane Sonko revient sur les manœuvres qu'il affirme avoir décelées autour de sa personne. Sans en détailler précisément les auteurs ni les mécanismes, il laisse entendre que leur aboutissement aurait pu avoir des conséquences autrement plus graves sur sa position et celle de son parti. « Si ce qui se tramait contre moi avait abouti… », lance-t-il, avant de faire valoir que la situation aurait été beaucoup plus préoccupante si son camp n'avait pas pris conscience à temps de ce qui se préparait. Pour lui, Pastef ne se trouve plus dans la configuration de 2025. Le parti dispose désormais de suffisamment de forces politiques et institutionnelles pour résister aux tentatives de déstabilisation qu'il dénonce.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Ousmane Sonko a adressé un message collectif aux militants de Pastef, diffusé ce dimanche, pour rassurer sur la solidité de son parti et mettre en garde les groupes d'intérêts. - Il énumère les leviers de Pastef : députés à l'Assemblée nationale, maires, responsables politiques, directeurs généraux et autres nommés à des postes de responsabilité. - Il affirme que Pastef « n'est pas dans la situation de 2025 » et qualifie les discours sur un affaiblissement de son camp de « tempêtes dans un verre d'eau ».