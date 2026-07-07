Politique

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour

Nouveau parti présidentiel : la solution proposée à Diomaye Faye pour contourner les lenteurs administratives

Aminata Touré a été chargée par le Président Diomaye Faye de mettre en place une task-force dont la mission est de lui soumettre des propositions en vue de la création d’un nouveau parti présidentiel. L’équipe de l’ancienne Première ministre doit plancher sur le nom, la charte et les autres textes fondamentaux de la future formation.

Le camp présidentiel est déjà à pied d’œuvre. Il risque malgré tout d’attendre longtemps avant de disposer de son récépissé. La faute aux nouvelles règles régissant la création d’un parti politique. Mais si l’on croit L’Observateur, Aminata Touré et compagnie ont anticipé cette équation. «On a proposé au Président d’utiliser et transférer le récépissé officiel de l’un des partis déjà légalement constitué au sein de la coalition existante. Une astuce légale qui permettra au parti présidentiel de naître sans attendre», se projette une source de L’Observateur.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Aminata Touré dirige une task-force chargée de proposer la création d'un nouveau parti présidentiel pour Diomaye Faye. - Les nouvelles règles administratives risquent de retarder l'obtention du récépissé officiel du parti. - Une solution proposée est de transférer le récépissé d'un parti déjà existant au sein de la coalition pour contourner ces lenteurs.