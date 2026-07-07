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Politique

Nouveau parti présidentiel : la solution proposée à Diomaye Faye pour contourner les lenteurs administratives

Auteur: Senewebnews-RP

il y a 1 jour 8712 Lectures 21 Commentaires | English
Nouveau parti présidentiel : la solution proposée à Diomaye Faye pour contourner les lenteurs administratives

Nouveau parti présidentiel : la solution proposée à Diomaye Faye pour contourner les lenteurs administratives

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Aminata Touré a été chargée par le Président Diomaye Faye de mettre en place une task-force dont la mission est de lui soumettre des propositions en vue de la création d’un nouveau parti présidentiel. L’équipe de l’ancienne Première ministre doit plancher sur le nom, la charte et les autres textes fondamentaux de la future formation.

Le camp présidentiel est déjà à pied d’œuvre. Il risque malgré tout d’attendre longtemps avant de disposer de son récépissé. La faute aux nouvelles règles régissant la création d’un parti politique. Mais si l’on croit L’Observateur, Aminata Touré et compagnie ont anticipé cette équation. «On a proposé au Président d’utiliser et transférer le récépissé officiel de l’un des partis déjà légalement constitué au sein de la coalition existante. Une astuce légale qui permettra au parti présidentiel de naître sans attendre», se projette une source de L’Observateur. 

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Aminata Touré dirige une task-force chargée de proposer la création d'un nouveau parti présidentiel pour Diomaye Faye. - Les nouvelles règles administratives risquent de retarder l'obtention du récépissé officiel du parti. - Une solution proposée est de transférer le récépissé d'un parti déjà existant au sein de la coalition pour contourner ces lenteurs.
Auteur: Senewebnews-RP
Publié le: Mardi 07 Juillet 2026
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Commentaires (21)

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    Délol bagages yi ⭐ Top commentaire il y a 1 jour
    On comprend maintenant pourquoi il s'acharnaient sur sonko qui veillait sur nos sous. Maintenant ils peuvent commencer la noce avec des fondations , achat de partis avec et sans militants avec la caisse noire qui est notre argent. Il faut que l'assemblée fasse tomber ce gouvernement en espérant que l'usurpateur organisera des élections présidentielles anticipées on ne peut pas voir ce détournement d'électorat des senegalais sans réagir .
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    Mohamed il y a 1 jour
    Je suis pas daccord...il faudrait plutot dire que maintenant que sonko a decide de le liquider diomaye se defend enfin
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    Boy Town il y a 1 jour
    Quelqu’un qui en dix ans n’a jamais reussi a gagner dans son propre village, un seul bureau de vote.Quelqu’un que les populations de Ndiagagnao n’avait pas jugé digne d’être leur maire,s’il arrivée à gagner tout le Sénégal c’est grâce à Sonko..Regrouper des soi disant maires qui en réalité sont des chefs de villages,certains d’entre eux sont élus avec moins de 2000 mille voix ce qui correspond à un centre de vote dans une commune de Dakar, c’est se foutre le doigt dans l’œil.Diomaye est entouré par des communistes et trotskistes ratés qui font la politique depuis mathusalem qui qui peinent à gagner le moindre bureau de vote, qui pensent que la politique se limite au complot de bas étage.Tous ces maires qui le soutiennent sont d’éternels transhumants toujours à côtés des fonds politiques.Ils ont soutenu Abdoulaye Wade,ensuite Macky et enfin Amadou ba .Mimi Toure quant à elle c’est une éternelle looser même quand elle était premier ministre malgré ses gros moyens elle avait été laminée dans tous les bureaux de votes par Khalifa Sall à grand Yoff.Il faut noter une seule commune d’arrondissement de Dakar à plus d’électeurs que dix maires de la coalition du traîtres réunies 😂😂
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    Fakoli il y a 1 jour
    Il tombera dans le piège qu'avait évité Sonko et sera l'otage des partis Yobbaléma qui ne représentent rien mais qui ont une existence légale et qui en font une rente. La malédiction s'abat toujours sur les traitres
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    Boy Dakar il y a 1 jour
    Il y a un demi siècle le Sénégal avait presque le même niveau de développement que la Chine,aujourd’hui ce pays joue dans la cour des grands et le Sénégal quémande de l’aide .Tant qu’on continuera à élire des descendants d’indigènes des villageois ce pays n’ira nulle part et au lieu de travailler ce sont des campagnes électorales en permanence et des complots politiques depuis Senghor.Tous les fonctionnaires milliardaires sont des villageois.Il faut que l’on change la manière d’élire nos dirigeants.La mentalité Come on Town est incompatible avec le développement. Les vrais nobles et décomplexés sont nés dans les anciennes quatre communes.Les villageois ne font que voler,la preuve en est que Diomaye refuse de déclarer son patrimoine en fin de mandat.
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    Ladjj il y a 1 jour
    Veiller sur nos sous avec 1,740 milliards par 3 mois 5 millions par jour. Eh bennn😂😂
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    . il y a 1 jour
    La naissance de ce Parti ne tient qu'a une paire de ciseaux et des prieres. Chère Madame Mimi, 3 x "Ayat Al kursi" 🤣🤣🤣 + une bonne cesarienne pour accelerer... hihi..
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    Transhumance il y a 1 jour
    Ton parti politique n’est pas reconnu tu devrais avoir un parti avant d’être président de la république
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    Deug il y a 1 jour
    Diomaye ne réussira pas la Amadou Ba a échoué.On ne fait pas de la politique au 21e siècle avec les stratégies du 19e siècle.Cette vieille garde et momie politique sont périmées et dépassées par temps
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    Cnb1912 il y a 1 jour
    Task force.... dirigé par Mimi....mdrrrrr Non le pr se trompe sur toute la ligne.... l'argent ne peut pas tout faire. Dommage qu'il soit entêté....il n'est pas trop tard pour renoncer à la création de son parti. La meilleure solution était de respecter le projet pastef en travaillant avec des technocrates. Il aurait réussi son mandat et personne ne pourrait l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. En étant taxé de traître, d'indigne, de personne qui ne respecte pas sa parole, en s'entourannr des gens de l'ancien régime, et surtout en voulant créer un parti "ramasse tout", il se tire lui-même une balle dans le pied et perd ainsi toutes ses chances d'être réélu. Il aura à vie le surnom de traître. Rien, même une tentative de réécrire l'histoire n'y fera rien. Il est président et on le traité de traître...imaginer quand il ne sera plus président et que toutes les langues se délieront tout ce qu'il va entendre... C'est dommage d'être le plus jeune président du Sénégal, d'être arrivé au pouvoir dans un contexte d'espoir et de tout gâcher... Quelle tristesse.

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