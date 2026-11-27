Politique

Auteur: Yande DIOP

« On s’amuse avec nos institutions » : Barthélemy Dias rappelle la République à la rigueur

Préoccupé par ce qu'il considère comme des dérives dans le fonctionnement des institutions, le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk appelle au respect strict de la Constitution et des règles républicaines. Il estime que les institutions ne doivent être ni des instruments de calculs politiques ni la propriété d'un parti ou d'un homme.

Le leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk hausse le ton sur la situation institutionnelle du Sénégal. Dans une sortie aux accents de mise en garde, il dénonce ce qu'il considère comme un manque de rigueur dans le rapport aux institutions et au corpus juridique du pays. « Nous avons le sentiment que l'on s'amuse parfois avec nos institutions et que l'on joue avec notre corpus juridique », a-t-il déclaré.

Le responsable politique s'exprimait ce vendredi, lors d'un point de presse consacré à la présentation du site Internet de son mouvement et de ses différentes plateformes numériques. Au-delà de cette initiative technologique, il a profité de la rencontre pour interpeller les autorités sur la nécessité de préserver les fondements de la République.

Dans son intervention, il a rappelé que les institutions constituent un patrimoine commun qui doit être protégé des intérêts particuliers et des ambitions politiques. « Les institutions ne sont pas des instruments au service de calculs politiques. Elles ne sont pas la propriété d'un parti ou d'un homme. Elles sont le patrimoine commun de la nation », a-t-il insisté.

La Constitution n'est pas négociable

Pour le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk, le respect des règles républicaines ne saurait dépendre des circonstances politiques ou des rapports de force du moment. Il estime que la Constitution doit demeurer le socle incontournable du fonctionnement de l'État. « La Constitution n'est pas négociable au gré des circonstances. La justice ne doit pas subir les pressions du pouvoir ou des intérêts politiques. L'État doit être au-dessus des ambitions personnelles », a-t-il soutenu.

À ses yeux, les pratiques qui fragilisent les institutions ne peuvent qu'alimenter la méfiance des citoyens et compromettre la stabilité du pays.« Une telle situation ne peut nourrir ni la confiance ni la stabilité. La République exige de la rigueur, de la responsabilité et le respect scrupuleux des règles qui nous gouvernent », a-t-il averti.

Le responsable politique plaide ainsi pour une République dans laquelle les institutions fonctionnent conformément à leurs prérogatives, sans interférence liée aux intérêts politiques.

Des élections transparentes et une démocratie qui respire

Au-delà du fonctionnement des institutions, le leader Sénégal Bi Ñu Bokk appelle à une démocratie qui se traduit concrètement dans la vie publique. Il défend notamment l'organisation d'élections libres, sincères et transparentes, mais aussi le respect des libertés fondamentales, la justice et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Il insiste également sur la nécessité de renforcer la redevabilité, considérée comme un élément essentiel de la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.

Dans cette perspective, il estime que le Sénégal doit engager une véritable rupture dans les méthodes de gouvernance et construire une alternative politique fondée sur une vision claire et des résultats concrets. Se disant favorable au rassemblement prôné par certains acteurs de l'opposition, il précise toutefois qu'une telle démarche ne doit pas se réduire à une addition d'ambitions personnelles. Elle doit, selon lui, s'appuyer sur des valeurs partagées, un projet de société et des engagements précis.

Pour le leader de Sénégal Bi Ñu Bokk, la restauration de l'autorité de la République passe avant tout par le respect des règles communes. Un impératif qu'il juge indispensable pour bâtir un Sénégal stable, démocratique et respecté

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Barthélemy Dias, leader du mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, dénonce un manque de rigueur dans le rapport aux institutions et au corpus juridique du pays. - Il affirme que les institutions ne sont pas des instruments au service de calculs politiques ni la propriété d'un parti ou d'un homme, mais le patrimoine commun de la nation. - Il plaide pour des élections libres, sincères et transparentes, le respect des libertés fondamentales et une alternative politique fondée sur des valeurs partagées et un projet de société.