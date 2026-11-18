Politique

Auteur: Léna THIOUNE

"Où est le sérieux ?": Abdou Mbow dénonce l’incohérence de la majorité

Abdou Mbow a critiqué le rejet de la loi de finances rectificative (LFR) par les députés de la majorité, alors que le texte a été élaboré par le gouvernement. Lors de son intervention en séance plénière, le parlementaire de l’opposition a dénoncé une contradiction entre les décisions de l’exécutif et la position de ses propres députés. Le député a notamment demandé des explications sur le rejet d’un texte préparé par le gouvernement dirigé alors par Ousmane Sonko, aujourd'hui Président de l'Assemblée nationale, et engagé dans un bras de fer avec son ex allié Bassirou Diomaye Faye. « La loi de finances initiale, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, revient avec une loi de finances rectificative, puis ses propres députés rejettent ce texte. Mais enfin, où est la cohérence ? Où est la responsabilité ? Où est le sérieux dans la conduite des affaires de l’État ? », a-t-il interrogé.

​Pour Abdou Mbow, cette situation pose la question de la responsabilité de l’exécutif et de sa majorité dans la conduite du processus budgétaire. Il estime que les textes financiers ne doivent pas être instrumentalisés dans les confrontations politiques. « On ne peut pas prétendre gouverner un pays et s'en dérober devant ses conséquences et ses propres décisions », a-t-il déclaré. Il a également rappelé que le budget engage les ressources publiques et concerne directement les conditions de vie des populations.

​Le député demande des propositions pour sortir du blocage

​Abdou Mbow a ensuite abordé les discussions autour du projet de budget. Il affirme que les députés de la majorité ne présentent pas de propositions alternatives pour répondre aux désaccords soulevés sur le texte. « Il n'y a aucune proposition qu'ils apportent, il n'y a aucune contre-proposition qu'ils apportent, si ce n'est dire que le budget n'est pas sincère », a-t-il soutenu.

​Interpellant le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, il lui reproche notamment la conduite du processus budgétaire et accuse le PASTEF de privilégier la confrontation politique au détriment de la gestion des affaires publiques. Pour Abdou Mbow, le chômage, le coût de la vie et la question de l’émigration clandestine doivent être pris en compte dans les choix budgétaires et les réponses apportées par le gouvernement.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction - Abdou Mbow critique le rejet par les députés de la majorité de la loi de finances rectificative élaborée par le gouvernement. - Il dénonce l'absence de propositions alternatives des députés de la majorité, qui se limitent à dire que le budget n'est pas sincère. - Il reproche à Ousmane Sonko la conduite du processus budgétaire et accuse le PASTEF de privilégier la confrontation politique.