Politique

Auteur: yande diop

Ousmane Sonko : « Ce n’est pas moi qui suis trahi, mais toute une idée »

Ousmane Sonko déplace le débat de sa personne vers le projet politique porté par Pastef. Face à ce qu'il considère comme une rupture avec les aspirations initiales du changement, le leader des Patriotes affirme que la trahison dépasse largement son cas personnel. À ses yeux, c'est toute une idée, tout un espoir suscité auprès des Sénégalais qui se trouve aujourd'hui remis en cause.

​« Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée », martèle-t-il. Une déclaration qui traduit sa volonté de présenter les tensions actuelles non comme un différend individuel ou une querelle de positionnement, mais comme une remise en cause d'un projet collectif auquel des milliers de Sénégalais avaient adhéré.

​Pour étayer son propos, le leader de Pastef revient sur les deux années de travail durant lesquelles, selon lui, des efforts importants ont été consentis pour redonner confiance aux populations. Il estime que cette période avait permis de faire renaître un espoir, nourri par les promesses de transformation et les attentes suscitées par l'alternance politique.

​Charge contre le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô

​C'est dans cette perspective qu'il conteste fermement les déclarations du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, qui situe le pays au « cinquième sous-sol ». Pour Sonko, cette appréciation ne correspond pas aux efforts accomplis durant les deux premières années. Il dénonce plutôt une dégradation rapide de la situation et accuse ceux qui ont pris le relais d'avoir anéanti, en un temps relativement court, les acquis et les perspectives qui avaient entretenu l'espoir populaire.

​« Ils ont tout détruit en un laps de temps », déplore-t-il. Une accusation lourde qui laisse apparaître l'ampleur de son désaccord avec l'orientation actuelle de la conduite des affaires publiques.

​Au-delà de la confrontation politique, Sonko insiste sur les conséquences de cette situation dans l'opinion. L'espoir qui animait une partie importante de la population aurait, selon lui, disparu, laissant place à la déception et à l'incompréhension. « Le peuple est abasourdi », affirme-t-il. Il ne présente pas seulement la situation comme une rupture entre des responsables politiques, mais comme une fracture entre les aspirations nées de l'alternance et la réalité que vivent aujourd'hui les Sénégalais.

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