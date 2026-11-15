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Politique

Ousmane Sonko : « Ce n’est pas moi qui suis trahi, mais toute une idée »

Auteur: yande diop

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Ousmane Sonko : « Ce n’est pas moi qui suis trahi, mais toute une idée »

Ousmane Sonko : « Ce n’est pas moi qui suis trahi, mais toute une idée »

Ousmane Sonko déplace le débat de sa personne vers le projet politique porté par Pastef. Face à ce qu'il considère comme une rupture avec les aspirations initiales du changement, le leader des Patriotes affirme que la trahison dépasse largement son cas personnel. À ses yeux, c'est toute une idée, tout un espoir suscité auprès des Sénégalais qui se trouve aujourd'hui remis en cause.

​« Ce n'est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée », martèle-t-il. Une déclaration qui traduit sa volonté de présenter les tensions actuelles non comme un différend individuel ou une querelle de positionnement, mais comme une remise en cause d'un projet collectif auquel des milliers de Sénégalais avaient adhéré.

​Pour étayer son propos, le leader de Pastef revient sur les deux années de travail durant lesquelles, selon lui, des efforts importants ont été consentis pour redonner confiance aux populations. Il estime que cette période avait permis de faire renaître un espoir, nourri par les promesses de transformation et les attentes suscitées par l'alternance politique.

​Charge contre le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô

​C'est dans cette perspective qu'il conteste fermement les déclarations du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, qui situe le pays au « cinquième sous-sol ». Pour Sonko, cette appréciation ne correspond pas aux efforts accomplis durant les deux premières années. Il dénonce plutôt une dégradation rapide de la situation et accuse ceux qui ont pris le relais d'avoir anéanti, en un temps relativement court, les acquis et les perspectives qui avaient entretenu l'espoir populaire.

​« Ils ont tout détruit en un laps de temps », déplore-t-il. Une accusation lourde qui laisse apparaître l'ampleur de son désaccord avec l'orientation actuelle de la conduite des affaires publiques.

​Au-delà de la confrontation politique, Sonko insiste sur les conséquences de cette situation dans l'opinion. L'espoir qui animait une partie importante de la population aurait, selon lui, disparu, laissant place à la déception et à l'incompréhension. « Le peuple est abasourdi », affirme-t-il. Il ne présente pas seulement la situation comme une rupture entre des responsables politiques, mais comme une fracture entre les aspirations nées de l'alternance et la réalité que vivent aujourd'hui les Sénégalais.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Ousmane Sonko affirme que « ce n’est pas Ousmane Sonko qui est trahi, mais toute une idée ». - Il conteste les déclarations du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, qui situe le pays au « cinquième sous-sol ». - Il déplore que « ils ont tout détruit en un laps de temps » et affirme que « le peuple est abasourdi ».
Auteur: yande diop
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Commentaires (8)

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    Alioune ⭐ Top commentaire il y a 6 heures
    Il veut nous faire croire que les problèmes ont commencé après lui alors qu'il est comptable du bilan de ces 30 mois. Quel manipulateur !
  • avatar
    Nianthio il y a 5 heures
    Non, ce sont vos mensonges qui sont demasques. Des hyenes en peaux de moutons. Di fenn di doul rek
  • avatar
    Pa il y a 5 heures
    Si tu veux devenir président en 2029 restes sur cette ligne droite ne trahit jamais cette majorité qui t’a a fait confiance , la démocratie te donne la possibilité de le faire et là tu fais du bon travail et c’est ça la politique un rapport de force et quand on la gagne il faut appliquer le programme pour lequel on t’a élu même si ça n’arrange certains lobbys et système
  • avatar
    Crx il y a 5 heures
    On comprend finalement pourquoi certains pays africains semblent condamnés à attendre le développement sans jamais véritablement l’atteindre. Pour la Côte d’Ivoire, ce fut la guerre. Pour le Sénégal, malheureusement le tournant a été l’avènement de Sonko à la Primature.
    Un pays qui était dans une belle dynamique, avec des ressources, des découvertes et tout le potentiel pour réussir. Deux années de Primature qui risquent, à mes yeux, de coûter dix années de réparation.
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    Moussakk il y a 5 heures
    Vous rendez tous compte avant la mort : Sonko, DIOMAYE, Mimi…..
  • avatar
    Thierno75 il y a 5 heures
    J'ai regardé avec tristesse DIOMSY au CAMBODGE, comment il est maigre comme s'il ne mange pas. Pleain de problemes qu'il s'est lui meme mis. Avec cette trahison de celui qui l'a anobli et surtout le peuple senegalais ! Les judas ont toujours une triste FIN !

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